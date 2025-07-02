Хто скільки заробляє в Європі: де шукати роботу українцям у 2025 році

Плануєте працювати за кордоном? Тоді варто знати, яка зарплата чекає на вас у різних куточках Європи.
РБК-Україна надає огляд країн з найвищими, середніми та найнижчими рівнями оплати праці, а також коротке порівняння з українськими реаліями.
У цих країнах заробітна плата дозволяє не лише комфортно жити, а й відкладати, подорожувати та інвестувати в освіту. Проте варто враховувати високі податки й витрати на проживання.
Країни з високою оплатою праці:
У цих країнах найвигідніше працювати у сфері ІТ, інженерії, фінансів та медицини.
Цей діапазон найбільш реалістичний для працівників з України. Він дозволяє стабільно жити, орендувати житло, утримувати родину та мати певні заощадження.
Країни з середнім рівнем оплати праці:
Ці країни часто обирають українці, які шукають стабільну роботу з прийнятною оплатою і комфортними умовами життя.
Найнижчі ставки не завжди означають погані умови - у таких країнах нижчі податки, дешевше житло та харчування. Це непоганий старт для тих, хто хоче спробувати сили в Європі.
Країни з низькою оплатою праці:
Для деяких галузей (будівництво, агросектор, виробництво) ці країни пропонують легкий вхід на ринок праці.
У 2025 році середня годинна зарплата в Україні становить близько 2-3 євро. Це майже втричі менше, ніж у Болгарії. Тому робота в Європі навіть у "дешевших" країнах залишається привабливою можливістю покращити фінансове становище.
Якщо хочете більше заробляти - звертайте увагу не лише на цифри, а й на витрати в країні, податкову систему, мовні вимоги та наявність легального працевлаштування.
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Під час написання матеріалу використані джерела: матеріали сайтів Visit Ukraine та Eurostat.