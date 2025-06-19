Бельгия, которая вас удивит: 15 невероятных фактов об этой стране, которых вы точно не знали

Бельгия известна своим шоколадом, вафлями и штаб-квартирой ЕС. Но есть вещи, о которых туристы не догадываются. От странных законов до ежегодных фестивалей котов - вот 15 неожиданных фактов о Бельгии, которые точно удивят даже опытных путешественников.

Мировая столица комиксов

Бельгия - родина множества известных художников комиксов. Здесь родились такие культовые персонажи, как Тинтин (созданный Эрже), Смурфики (Пейо) и Лаки Люк.

В Брюсселе даже есть Бельгийский центр комиксов, а стены города украшают многочисленные фрески, посвященные героям комиксов.

Самый масштабный в мире цветочный ковер

Каждые два года центральная площадь Брюсселя, Гранд-Плас, превращается в огромный, невероятно красивый цветочный ковер.

Для его создания используется около 700 000 бегоний, и он простирается на 77 метров в длину и 24 метра в ширину.

Родина саксофона

Хотя саксофон является неотъемлемой частью джаза, его изобретателем был бельгиец Адольф Сакс в 1840-х годах. В городе Динан, где он родился, установлен памятник этому выдающемуся музыкальному инструменту. И первое название этого музыкального инструмента было - мундштучный офиклеид.

Кстати, именно о Бельгии говорят, как о родине джазового искусства европейского стиля. Первые джаз-клубы Европы появились именно здесь еще в 1920-х годах.

Памятник Адольфу Саксу в городе Динан (фото: Википедия)

Наибольшее количество замков на квадратный километр

Бельгия может похвастаться впечатляющим количеством замков - их здесь более 3000! Это больше, чем в любой другой стране мира, если учитывать соотношение к площади территории. Многие из них открыты для посещения, предлагая окунуться в историю.

Крутая железнодорожная сеть

Бельгийская железнодорожная сеть является самой плотной в мире, позволяя легко добраться практически до любой точки страны на поезде. Это делает путешествия по Бельгии чрезвычайно удобными и экологичными.

"Писающий мальчик" и его гардероб

Знаменитая брюссельская статуя Манекен-Пис (Manneken Pis) имеет более 1000 костюмов в своем гардеробе, которые хранятся в Городском музее. Его одевают в разные наряды несколько раз в неделю, часто в честь праздников или визитов иностранных делегаций.

А еще в Бельгии есть фонтан "Писающая девочка" и "Писающая собачка".

Фонтан "Писающий мальчик" (фото: Википедия)

Фриты - это не картофель фри

Хотя мир знает "French fries" (картофель фри), на самом деле они происходят из Бельгии, где их называют "frites" или "frieten". Бельгийцы имеют уникальный способ их приготовления - дважды обжаривают для идеальной хрусткости, и подают с разнообразными соусами.

Пиво - больше, чем просто напиток

Бельгия славится своими пивными традициями. Здесь производится более 1500 оригинальных сортов пива, включая уникальные траппистские и ламбик-пива. Для сравнения, дней в году всего 365!

А еще в Бельгии есть интересная профессия - сомелье пива, и это официальная должность, для которой нужно иметь специальную сертификацию. С 1999 года в стране существует академия, которая занимается изучением свойств и особенностей этого напитка.

Фонтан "Писающая девочка" (фото: Википедия)

Официальные языки

Бельгия имеет три официальных языка: нидерландский (на котором говорят во Фландрии на севере), французский (распространен в Валлонии на юге) и немецкий (небольшой регион на востоке). Брюссель официально двуязычный (французский и нидерландский).

Самая высокая плотность мишленовских звезд

Хотя Бельгия небольшая, она имеет одну из самых высоких концентраций ресторанов, отмеченных звездами Мишлен, на душу населения. Это настоящий рай для гурманов.

Шоколадная страна

Бельгия производит более 220 000 тонн шоколада в год. В Брюсселе функционирует более 2000 шоколадных магазинов, и шоколад для бельгийцев - это не просто десерт, а часть национальной культуры. Ежегодно каждый бельгиец съедает в среднем более 10 кг шоколада.

Шоколадный магазин в Бельгии (фото: Википедия)

Первая страна с онлайн-газетой

В 1995 году Бельгия стала первой страной в мире, которая запустила онлайн-версию газеты - "De Morgen".

Культура брусчатки

Бельгия известна своими многочисленными мостовыми, которые особенно популярны среди велосипедистов. Многие знаменитые велосипедные гонки, такие как "Тур Фландрии" и "Париж-Рубе", проходят именно по этим историческим дорогам.

Антверпен - мировой центр бриллиантов

Город Антверпен является мировым лидером в торговле бриллиантами. Более 80% необработанных бриллиантов и 50% всех ограненных бриллиантов в мире проходят через Антверпен. Но в целом Бельгия занимает первое место по обработке алмазов.

СПА из Бельгии

Широко распространенные по всему миру СПА-салоны обязаны своим названием известному курорту Спа в Бельгии. Там находится много источников с минеральной водой.

Город Спа в Бельгии (фото: Википедия)

Бельгия - это страна контрастов, где древние традиции гармонично сочетаются с современными инновациями, а на маленькой территории сконцентрировано множество культурных и исторических жемчужин.