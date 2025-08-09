В чем вас не пустят в ресторан в разных странах: какую обувь обязательно брать в путешествие

Вы в путешествии и гуляли целый день, ноги просят пощадить, а перед вами - ресторан с идеальным видом на море. Вы подходите к двери в шлепанцах, а официант с вежливой улыбкой говорит: "К сожалению...". И вот вы уже ужинаете не с видом на море, а с видом на супермаркет рядом.
Какая обувь в разных уголках мира может закрыть вам доступ к желаемому столику в ресторане, рассказывает РБК-Украина.
Здесь культура "от ранчо до ресторана" существует, но даже в свободных Штатах дорогие заведения имеют четкие правила.
Flip-flops - сигнал, что вы шли на пляж, а не на ужин.
Заношенные кроссовки - если они выглядят так, будто пережили рок-фестиваль, лучше оставить их в отеле.
Рабочие сапоги - в стейк-хаусе могут принять за часть декора, но в элитном ресторане - нет.
Франция и Италия - вообще отдельная планета стиля, но и в Германии или Испании действует правило, что обувь должна быть опрятной и уместной.
Пляжные шлепанцы - только у бассейна.
Туристические сандалии - ваш гид оценит, ресторан - нет.
Старые кроссовки - в Париже вас могут посадить ближе к выходу, чем к окну.
Открытые мужские сандалии без носков - в большинстве ресторанов это табу.
Британцы любят четкие дресс-коды. И если в пабе кроссовки никто не заметит, то в ресторане с белыми скатертями - вам сделают замечание сразу на входе.
Trainers (тренировочные кроссовки) - часто запрещены в formal dining.
Flip-flops - только для отдыха на пикнике.
Рабочие сапоги - этикет запрещает их в большинстве заведений.
В ОАЭ, Катаре или Саудовской Аравии даже в курортных отелях пляжную обувь оставьте у бассейна. В шлепанцах вас не пустят даже в ресторанчик при отеле.
Открытая спортивная обувь - неуместна в ресторанах с живой музыкой и хрустальными люстрами. В такие заведения - только закрытые туфли или элегантные лоферы.
Заношенная обувь - воспринимается как неуважение к заведению.
В Японии или Корее большое значение имеет вид обуви - она не просто часть стиля, а показатель вашего отношения.
Грязные подошвы - официант заметит их раньше, чем свободный столик.
Резиновые шлепанцы - хорошо для онсена, плохо для суши-ресторана.
Громкие или ярко-блестящие кроссовки - нежелательны в формальных местах.
В Рио или Буэнос-Айресе могут простить шорты, но обувь должна быть приличной.
Пляжные шлепанцы - максимум в кафе при набережной.
Туристические треккинговые ботинки - оставьте для походов, а не ужина.
Старые сандалии - считаются признаком неряшливости.
В дорогих ресторанах в большинстве стран не любят открытую, спортивную, заношенную или пляжную обувь.
Классические закрытые туфли или аккуратные лоферы - универсальный вариант, который почти везде работает.
Аккуратные кроссовки, балетки, женские босоножки деликатного дизайна - допустимо в большинстве заведений.
"Рестораны и бары в таких местах, как Барселона, Дубай или даже греческие острова, часто имеют строгие правила дресс-кода, и мужчинам не разрешено заходить в спортивной обуви или пляжных сандалиях", - поделился эксперт Джулиан Нельсон.
Он добавил, что в Турции во многих заведениях от мужчин требуют носить обувь с закрытым носком.
И это касается не только городов, но и круизных лайнеров, потому что на некоторых есть четкие правила, что вечером в кроссовках нельзя не только в ресторан, но даже гулять по кораблю.
Эксперты советуют придерживаться при сборах правила "трех пар обуви":
Кстати, такой же формат стоит использовать и при подборе одежды - в вашем чемодане должен быть один наряд, который откроет вам двери в любой ресторан.
