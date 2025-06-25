Бирюзовая вода, белоснежный песок и сосновый лес: где в Украине есть такое волшебное место отдыха

Где находятся и как возникли Голубые озера

Голубые озера расположены в Житомирской области, неподалеку от поселков Новая Боровая, Дружба и Радовель. Это не одно озеро, а целая система водоемов, образовавшихся на месте бывших карьеров.

Природная магия или человеческий след?

Как и многие другие водоемы с уникальным цветом в Украине, Голубые озера являются результатом затопленных карьеров, где добывали кварцевый песок.

Именно этот песок, оседающий на дне и отражающий солнечный свет, придает воде такой удивительный, насыщенный голубой или бирюзовый оттенок.

Процесс добычи песка создал глубокие котлованы, которые со временем наполнились подземными водами, превратившись в настоящие оазисы чистоты и красоты.

Озера окружены густыми сосновыми лесами, что придает этому месту особую атмосферу. Воздух здесь насыщен ароматами хвои, а тишина прерывается лишь пением птиц.

Отдых в Житомирской области (фото: Журнал Житомира)

Чем привлекают Голубые озера Житомирской области?

Неземной цвет воды

Главная особенность озер - их вода. Она настолько прозрачная и яркая, что создает впечатление тропического курорта. Глубина озер позволяет воде переливаться различными оттенками синего и голубого в зависимости от освещения.

Чистые песчаные пляжи

Берега озер преимущественно песчаные, с мягким, светлым песком, идеально подходящим для комфортного отдыха, загара и игр.

Благоухающий сосновый лес

Вокруг озер растут величественные сосны, которые обеспечивают прохладу в жаркий день, очищают воздух и создают прекрасные условия для прогулок и сбора грибов или ягод в сезон.

Спокойствие и единение с природой

Благодаря относительно неразвитой инфраструктуре, Голубые озера сохраняют свою дикую красоту. Это идеальное место для тех, кто стремится убежать от городской суеты и насладиться уединением.

"Украинские Карибы" в Житомирской области фото: Первый Житомирской)

Советы для отдыха на Голубых озерах

Голубые озера - это прекрасное место для тех, кто предпочитает "дикий" кемпинг и эко отдых. Здесь нет роскошных отелей или развитых развлекательных комплексов, но есть все для полноценного контакта с природой.

Как добраться?

На автомобиле

Это самый удобный способ. Из Киева (через Житомир) дорога займет около 2-3 часов (примерно 140-160 км). Из Житомира - около 1 часа. Дороги к самим озерам могут быть грунтовыми, поэтому учтите это.

Общественным транспортом

Можно доехать поездом или автобусом до Житомира или Коростеня, а оттуда уже местным транспортом или такси до ближайших поселков, а оттуда до озер. Это займет больше времени и может быть менее комфортно.

Где остановиться?

Кемпинг

Самый популярный и, по сути, основной вариант. Вы можете разбить палатку прямо на берегу озера или в лесу, наслаждаясь природой. Многие туристы приезжают сюда на выходные с собственными палатками.

Местные жилища

В Новой Боровой, Радовеле, Дружбе или соседних селах иногда можно найти варианты размещения в частном секторе, но их количество ограничено.

Базы отдыха

Развитых баз отдыха на самих озерах нет. Возле Дружбовского карьера есть глемпинг.

Что взять с собой?

Все для кемпинга

Палатка, спальники, каремат, туристическое снаряжение.

Запас еды и питьевой воды

На месте нет магазинов или кафе. Все необходимо брать с собой.

Купальные принадлежности, солнцезащитные средства, головной убор

Средства от насекомых

Особенно актуально летом и вечером.

Аптечка первой помощи

Мусорные пакеты для мусора

Пожалуйста, забирайте весь свой мусор! Сохранение чистоты этого уникального места - ответственность каждого посетителя. Местные жители берегут свой уникальный оазис посреди леса и просят всех туристов соблюдать чистоту.