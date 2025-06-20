ua en ru
Пт, 20 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Не Буковель и не Одесса: 10 красивых мест в Украине, о которых вы могли не знать

Пятница 20 июня 2025 15:13
UA EN RU
Не Буковель и не Одесса: 10 красивых мест в Украине, о которых вы могли не знать 10 необычных локаций для отдыха в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Забудьте о толпах на пляжах и очередях на подъемниках. Украина скрывает десятки уникальных локаций, о которых не пишут в туристических буклетах - от затопленных церквей и радарных станций до каньонов, высокогорных озер и гончарных деревень.

В комментарии РБК-Украина (проект Styler) тревел-блогер, которая посетила 26 стран и сотни городков, София Расторгуева делится 10 малоизвестными локациями в Украине, которые стоит посетить.

Букский каньон

Одно из самых живописных природных чудес Центральной Украины, расположенное на реке Горный Тикич в Черкасской области.

Гранитные скалы, водопады и бурная вода создают впечатление миниатюрного горного ландшафта. Идеальное место для пикников, кемпинга и фотосессий.

Не Буковель и не Одесса: 10 красивых мест в Украине, о которых вы могли не знать

Букский каньон (фото: Википедия)

Таракановский форт

Это заброшенная военная крепость XIX века, расположенная вблизи города Дубно в Ровенской области.

Массивные стены, подземные ходы и атмосферные руины создают ощущение настоящего приключенческого фильма. Идеальное место для любителей урбан-исследований и загадочной истории.

Не Буковель и не Одесса: 10 красивых мест в Украине, о которых вы могли не знать

Таракановский форт (фото: Википедия)

Гора Синяк

Вершина 1 665 метров в Горганском хребте, склоны покрыты лесом до 1 300 метров, а затем альпийские луга и каменные россыпи, благодаря которым гора приобретает слегка голубой оттенок, что и дало ей название.

С вершины открываются фантастические виды на Черногору, Говерлу, Петрос, Довбушанку и Хомяк, что делает ее популярной для однодневных походов.

Не Буковель и не Одесса: 10 красивых мест в Украине, о которых вы могли не знать

Гора Синяк (фото: Википедия)

Гора Хомяк

Живописная вершина в восточной части Горган, высотой примерно 1 542 метра. Ее характерная крышевидная форма, покрытая каменными россыпями и жерепом, напоминает спину хомяка, откуда и происходит название.

С вершины открываются захватывающие панорамы на Черногорский массив (Говерла, Петрос), соседние хребты - Синяк, Довбушанку и густые леса вокруг.

Не Буковель и не Одесса: 10 красивых мест в Украине, о которых вы могли не знать

Гора Хомяк (фото: Википедия)

Затопленная церковь в Киевской области

Это остатки Спасо-Преображенской церкви, расположенные в селе Гусинцы, затопленном при создании Каневского водохранилища. Сегодня она стоит посреди воды, будто на острове, и выглядит чрезвычайно атмосферно.

Место привлекает фотографов, путешественников и любителей уникальных локаций.

Не Буковель и не Одесса: 10 красивых мест в Украине, о которых вы могли не знать

Свято-Преображенская церковь (фото: vechirniy.kyiv.ua)

Опишня

Это признанная гончарная столица Украины с давней традицией производства керамики; в конце XIX-начале XX века здесь работало около 1 000 мастеров, и их изделия экспортировали и выставлялись по всему миру.

С 1986 года в селе действует Национальный музей-заповедник украинского гончарства, который включает несколько музеев-усадеб известных гончаров, мастерские, галерею под открытым небом и современные мастер-классы.

Не Буковель и не Одесса: 10 красивых мест в Украине, о которых вы могли не знать

Опишня (фото: ukrainaincognita.com)

Бакота

Затопленное село на берегу Днестра, известное своими живописными скалами и пещерным монастырем.

Это место тишины, покоя и невероятных пейзажей, где можно медитировать, плавать или просто наслаждаться природой. Одна из самых атмосферных локаций Подолья.

Не Буковель и не Одесса: 10 красивых мест в Украине, о которых вы могли не знать

Бакота (фото: vidviday.ua)

Радиолокационная станция "Памир" на горе Томнатик

Это остатки радиолокационной станции на высоте 1 565 метров в Черновицкой области. Огромные сферические купола на фоне карпатских гор создают сюрреалистическую атмосферу, как сцена из фильма о пришельцах. Идеальная локация для любителей сталкер-эстетики и фото.

Не Буковель и не Одесса: 10 красивых мест в Украине, о которых вы могли не знать

Радиолокационная станция "Памир" (фото: bukowina.org.ua)

Актовский каньон

Уникальный природный комплекс с гранитными скалами, рекой Мертвовод и величественными пейзажами.

Его часто называют маленьким Гранд-Каньоном Украины. Это место идеальное для кемпинга, хайкинга и уединения на юге.

Не Буковель и не Одесса: 10 красивых мест в Украине, о которых вы могли не знать

Актовский каньон (фото: tdm.kr.ua)

Озеро Герешаска

Высокогорное озеро ледникового происхождения, расположенное на высоте более 1 500 метров в Мармарошских Карпатах. Вода невероятно чистая, с голубовато-зеленым оттенком, а вокруг - нетронутая природа. Сюда идут за тишиной, дикой красотой и настоящим горным спокойствием.

Не Буковель и не Одесса: 10 красивых мест в Украине, о которых вы могли не знать

Озера Герешаска (фото: karpatium.com.ua)

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Путешествия
Новости
Новый обмен пленными: кого удалось вернуть в Украину (фото, видео)
Новый обмен пленными: кого удалось вернуть в Украину (фото, видео)
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде