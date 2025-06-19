Бельгия, которая вас удивит: 15 невероятных фактов об этой стране, которых вы точно не знали

Бельгия известна своим шоколадом, вафлями и штаб-квартирой ЕС. Но есть вещи, о которых туристы не догадываются. От странных законов до ежегодных фестивалей котов - вот 15 неожиданных фактов о Бельгии, которые точно удивят даже опытных путешественников.
Что стоит знать о Бельгии каждому путешественнику, рассказывает РБК-Украина.
Бельгия - родина множества известных художников комиксов. Здесь родились такие культовые персонажи, как Тинтин (созданный Эрже), Смурфики (Пейо) и Лаки Люк.
В Брюсселе даже есть Бельгийский центр комиксов, а стены города украшают многочисленные фрески, посвященные героям комиксов.
Каждые два года центральная площадь Брюсселя, Гранд-Плас, превращается в огромный, невероятно красивый цветочный ковер.
Для его создания используется около 700 000 бегоний, и он простирается на 77 метров в длину и 24 метра в ширину.
Хотя саксофон является неотъемлемой частью джаза, его изобретателем был бельгиец Адольф Сакс в 1840-х годах. В городе Динан, где он родился, установлен памятник этому выдающемуся музыкальному инструменту. И первое название этого музыкального инструмента было - мундштучный офиклеид.
Кстати, именно о Бельгии говорят, как о родине джазового искусства европейского стиля. Первые джаз-клубы Европы появились именно здесь еще в 1920-х годах.
Памятник Адольфу Саксу в городе Динан (фото: Википедия)
Бельгия может похвастаться впечатляющим количеством замков - их здесь более 3000! Это больше, чем в любой другой стране мира, если учитывать соотношение к площади территории. Многие из них открыты для посещения, предлагая окунуться в историю.
Бельгийская железнодорожная сеть является самой плотной в мире, позволяя легко добраться практически до любой точки страны на поезде. Это делает путешествия по Бельгии чрезвычайно удобными и экологичными.
Знаменитая брюссельская статуя Манекен-Пис (Manneken Pis) имеет более 1000 костюмов в своем гардеробе, которые хранятся в Городском музее. Его одевают в разные наряды несколько раз в неделю, часто в честь праздников или визитов иностранных делегаций.
А еще в Бельгии есть фонтан "Писающая девочка" и "Писающая собачка".
Фонтан "Писающий мальчик" (фото: Википедия)
Хотя мир знает "French fries" (картофель фри), на самом деле они происходят из Бельгии, где их называют "frites" или "frieten". Бельгийцы имеют уникальный способ их приготовления - дважды обжаривают для идеальной хрусткости, и подают с разнообразными соусами.
Бельгия славится своими пивными традициями. Здесь производится более 1500 оригинальных сортов пива, включая уникальные траппистские и ламбик-пива. Для сравнения, дней в году всего 365!
А еще в Бельгии есть интересная профессия - сомелье пива, и это официальная должность, для которой нужно иметь специальную сертификацию. С 1999 года в стране существует академия, которая занимается изучением свойств и особенностей этого напитка.
Фонтан "Писающая девочка" (фото: Википедия)
Бельгия имеет три официальных языка: нидерландский (на котором говорят во Фландрии на севере), французский (распространен в Валлонии на юге) и немецкий (небольшой регион на востоке). Брюссель официально двуязычный (французский и нидерландский).
Хотя Бельгия небольшая, она имеет одну из самых высоких концентраций ресторанов, отмеченных звездами Мишлен, на душу населения. Это настоящий рай для гурманов.
Бельгия производит более 220 000 тонн шоколада в год. В Брюсселе функционирует более 2000 шоколадных магазинов, и шоколад для бельгийцев - это не просто десерт, а часть национальной культуры. Ежегодно каждый бельгиец съедает в среднем более 10 кг шоколада.
Шоколадный магазин в Бельгии (фото: Википедия)
В 1995 году Бельгия стала первой страной в мире, которая запустила онлайн-версию газеты - "De Morgen".
Бельгия известна своими многочисленными мостовыми, которые особенно популярны среди велосипедистов. Многие знаменитые велосипедные гонки, такие как "Тур Фландрии" и "Париж-Рубе", проходят именно по этим историческим дорогам.
Город Антверпен является мировым лидером в торговле бриллиантами. Более 80% необработанных бриллиантов и 50% всех ограненных бриллиантов в мире проходят через Антверпен. Но в целом Бельгия занимает первое место по обработке алмазов.
Широко распространенные по всему миру СПА-салоны обязаны своим названием известному курорту Спа в Бельгии. Там находится много источников с минеральной водой.
Город Спа в Бельгии (фото: Википедия)
Бельгия - это страна контрастов, где древние традиции гармонично сочетаются с современными инновациями, а на маленькой территории сконцентрировано множество культурных и исторических жемчужин.
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При написании материала были использованы источники: Belgium.be, Visit Belgium (официальный туристический сайт), The Brussels Times, National Geographic.