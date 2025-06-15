Жизнь в 45-градусную жару: эти 7 лайфхаков для охлаждения используют в арабских странах

Как выжить в условиях пустыни, когда температура воздуха достигает +50 градусов? В арабских странах нашли уникальные способы борьбы с жарой - от высокотехнологичных систем до традиций, которым тысячи лет.

Представьте себе повседневность, где столбик термометра держится на отметке +45 градусов - и это еще не пик лета.

Арабские страны каждый год переживают адскую жару, но вместо жалоб они внедряют инновации, адаптируют традиции и превращают пустыню в комфортное пространство. Некоторые из их решений кажутся будущим - другие основаны на столетиях наблюдений.

Охлаждаемые остановки общественного транспорта

В ОАЭ и Катаре остановки оборудованы кондиционерами. Люди не просто стоят в тени - они ждут автобус в полноценной прохладной комнате со стеклом. Такой подход уже давно нормальный для стран Персидского залива.

(фото: X-страница RTA)

Распыление водяного пара на улицах

В Дубае, Эр-Рияде или Абу-Даби возле кафе, торговых центров и на променаде установлены системы "мистинга" - они распыляют микрокапли воды, которые создают эффект прохлады. Особенно популярно это в вечернее время, когда на улице еще держится дневное тепло.

Традиционная архитектура - ветровые башни

В старинных районах сохранились "барджиль" - башни, которые ловят ветер и направляют его вниз к помещению. Это безэлектрическая система естественного кондиционирования, которую веками использовали в пустынных регионах.

Аб-амбары (водяные резервуары) с двойными куполами и ветряными башнями в городе Наин (фото: Википедия)

Городские оазисы и вертикальные сады

В современных мегаполисах вроде Дубая создают "охлаждающие" парки с особой растительностью и искусственными водопадами. В Катаре, например, существуют "climate-controlled" пешеходные аллеи, где вмонтирована система охлаждения тротуаров.

Генерация облаков и дождей

Да, это не фантастика. ОАЭ активно внедряют технологию "cloud seeding" - запуск дронов или самолетов, которые стимулируют образование облаков и искусственных дождей. Это не только увлажняет воздух, но и снижает температуру в отдельных районах.

Национальная одежда как естественная защита

Длинные белые дишдаши у мужчин и черные абаи у женщин - не просто традиция, а продуманное решение. Свободный крой и натуральная ткань создают идеальный микроклимат вокруг тела даже в адскую жару.

(фото: WorldCulturalThreads)

Культура питья охлажденных напитков со специями

Во многих арабских странах распространены напитки с мятой, лимоном, финиками и кардамоном - они не только утоляют жажду, но и поддерживают энергетический баланс.

Например, напиток "жаламун" или холодный чай на основе шалфея - очень популярны среди местных.