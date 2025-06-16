Шведская традиция, удивляющая туристов: почему все вокруг окрашено в красный цвет

В каждой шведской деревне или маленьком городке вас встретит знакомый пейзаж: аккуратные домики, окрашенные в насыщенный красный цвет с белыми ставнями. Это не случайность и не мода. Это часть глубокой традиции, начавшейся несколько веков назад.

Почему в Швеции почти все дома рисуют в красный цвет и откуда появилась эта традиция, рассказывает РБК-Украина.

Что такое Falu Rödfärg и как она появилась

Эта история началась в небольшом шведском городке Фалун, где несколько веков работала медная шахта. Почти каждый житель был связан с шахтой - кто-то работал под землей, кто-то обслуживал производство, а кто-то торговал товарами из добычи.

В процессе добычи меди оставались отходы - богатые железом и минералами породы, которые после обработки превращались в яркий красный пигмент. Именно этот продукт начали использовать для производства стойкой краски, более известной как фалунский красный.

Falu Rödfärg - это природная красная краска. Ее состав прост: окиси железа, медь, сульфиды и другие минералы, которые оставались после добычи руды.

После того как шахта пришла в упадок, остатки породы использовали для создания пигмента. Краска не только придавала красивый вид деревянным домам, но и защищала дерево от гниения, солнца и влаги.

Почему дома красили именно в красный цвет

В XVII-XVIII веках красный был цветом престижа: он имитировал вид кирпича, который был дорогим и доступным только аристократии.

Крася свой деревянный дом в красный, крестьяне "подтягивались" к виду барских имений. И эта традиция сохранилась, даже когда краска перестала быть символом статуса.

Дом, который был покрыт фалунской краской, мог стоять десятилетиями и сохранять свой цвет и защиту от любой погоды. И это было значительно проще и дешевле, чем регулярно ремонтировать и снова обрабатывать дерево.

Кроме того, благодаря оксиду железа и серы эта краска защищала дерево от гниения, плесени и вредителей. А в условиях холодного и влажного климата Швеции это стало настоящим спасением.

Запасы пигмента благодаря шахте в стране были большими, а сама краска стоила недорого. Поэтому ее использовали не только для домов, но и для рисования других зданий в Швеции.

Ну и последняя причина - красные домики всегда выделялись на фоне снега или в местах, где плохая обзорность. Когда полгода в стране снег, то серые или белые дома вызывали грусть у многих, а красные - наоборот.

Почему в Швеции большинство домов красного цвета (фото: Pixabay)

Красный цвет как культурный код

Фалунская шахта была закрыта в 1992 году. Она проработала более 1000 лет. Со временем на ее месте появился музей и теперь она объект Всемирного достояния ЮНЕСКО. И хотя появилось немало новых технологий и красок, традиция рисовать домики в красные - осталась.

Сегодня красный домик с белыми рамами считается эстетическим стандартом в шведской архитектуре. Это часть идентичности, вызывающая у шведов ностальгию, ощущение дома и стабильности. Даже в современном строительстве часто используют эту же краску, хоть и с обновленной рецептурой.

Кроме этого, в красно-белом стиле теперь оформляют дизайн интерьера, посуду, мебель и даже рождественские украшения.

А почему не меняют цвет?

Потому что Falu Rödfärg имеет высокую паропроницаемость, ее не надо полностью счищать перед обновлением, она экологична и остается красивой даже после нескольких сезонов. И главное - она ассоциируется с традиционной Швецией - спокойной, уютной, стабильной.