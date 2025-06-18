Анталия без стереотипов: эти неожиданные стороны известного курорта вас удивят

Город, основанный как "рай на Земле"

Легенда гласит, что Анталию основал царь Аттал II, которому приказал найти райское место на земле - и воины выполнили приказ. Название города "Атталия" непосредственно происходит от имени этого царя.

Основанная еще во II веке до н.э., Анталия является живым музеем под открытым небом. Ее древняя история сохранилась в улочках старого города Калеичи. Даже современные жители чтят эту легенду, считая город особенным и благословенным.

Природные чудеса, которые скрывает регион

Вокруг Анталии разбросано более 20 водопадов, каждый из которых поражает по-своему. Самый известный из них - Дюден, который с громким грохотом впадает прямо в Средиземное море.

Также поблизости находится каньон Кьопрюлю с невероятно чистой водой и древним римским мостом.

А неподалеку - гора Тахталы высотой 2365 м, куда можно подняться по канатной дороге и увидеть Анталию с высоты птичьего полета. Все это делает регион настоящей Меккой для любителей природы.

Водопад Дюден (фото: Википедия)

Калеичи - сердце древней Анталии

Калеичи - это старый город, где время будто остановилось. Узкие мощеные улочки, деревянные османские дома и остатки римских стен создают особую атмосферу. Здесь можно найти греческие, римские, византийские и османские архитектурные слои, мирно сосуществующие на одной территории.

В самом центре расположена арка Адриана - единственная римская триумфальная арка в Турции. Калеичи - идеальное место, чтобы заблудиться и найти Анталию, какой ее помнит история.

Не только пляжи, но и археология

В окрестностях города расположены руины античного города Перге, где сохранились улицы с колоннами, театры и термы. Здесь когда-то проповедовал апостол Павел, а местные сооружения поражают своей масштабностью.

Археологический музей Анталии собрал бесценные артефакты со всего региона, среди которых статуи, мозаики и древние украшения. Это один из лучших музеев в Турции, хотя туристы часто о нем не знают.

Археологический музей Анталии (фото: Википедия)

Климат и солнце круглый год

Анталия может похвастаться более 300 солнечными днями в год - это больше, чем во многих южных странах. Благодаря такому климату курорт остается привлекательным в любое время года.

Летом здесь царит жара и пляжная идиллия, а зимой - идеальное время для прогулок по историческим местам без толпы. Также именно в межсезонье можно найти более выгодные предложения на отдых. Город живет не только летом - он интересен и теплый в любое время года.

Культура, фестивали и жизнь вне курорта

Ежегодно в Анталии проходит кинофестиваль "Золотой апельсин" - старейший и самый престижный в Турции. Этот праздник киноискусства собирает звезд со всего мира и демонстрирует, что Анталия - не только о море и отелях.

В городе активно развивается уличное искусство, проходят выставки, концерты и гастрономические фестивали. Местные жители живут насыщенной культурной жизнью, открытой для туристов.