Амстердам на Дунае, украинские Альпы и город-призрак на паровозе: куда поехать, чтобы почувствовать себя в Европе
Есть в Украине города, где узкие улочки, трамвайные пути и старые вокзалы создают атмосферу европейского уюта. Некоторые из них имеют каналы, как в Брюгге или Амстердаме, другие - действующие узкоколейки, а иногда еще и уютные старые трамваи. Это украинские "малые Европы", которые часто остаются без внимания туристов. Но зря.
Какие города и поселки Украины напоминают европейские легендарные места, рассказывает РБК-Украина.
Рахов - самый высокогорный город Европы с узкоколейкой
На Закарпатье, в долине между Карпатами, расположен город Рахов. В 20 веке он был важным железнодорожным узлом - именно здесь проложили горную узкоколейку для транспортировки леса.
Некоторые участки дороги сохранились и до сих пор используются в туристических маршрутах, в частности на направлении Велятино - Хмельник.
Железнодорожный путь над Тисой в Рахове (фото: Википедия)
Что напоминает Европу:
- горные пейзажи
- история Венгрии и Чехословакии
- деревянная архитектура и железнодорожный дух, похожий на Альпы.
Вилково - украинская Венеция
Город в дельте Дуная, где улицами служат каналы. До сих пор часть жителей пользуется лодками вместо авто.
Город привлекает туристов не только своим водным бытом, но и старообрядческой культурой, рыбацкими избами и тишиной, которой не найти в больших городах.
Белогородский канал в Вилкове (фото: Википедия)
Что напоминает Европу:
- атмосфера Амстердама или Венеции, но в украинском духе.
- Каналы, деревянные мостики, рыбацкие лодки.
Львов - город трамваев и европейских фасадов
Львов - один из немногих украинских городов, где трамваи не просто ездят, а являются частью культурного ландшафта.
Первый трамвай здесь появился еще в 1880 году, и с тех пор сеть только расширяется.
Атмосфера старого города, брусчатка и трамвайные пути делают его похожим на Прагу, Краков или Вену.
Площадь Рынок (фото: Википедия)
Что напоминает Европу:
- старая архитектура
- трамваи
- узкие улицы
- кафе на каждом шагу.
Гайворон - город узкоколейки
На Кировоградщине находится Гайворон - город, где еще недавно действовала последняя в Европе (!) паровозная узкоколейка.
Туристические рейсы на паровозе собирали толпы желающих почувствовать ностальгию по прошлому. Хотя регулярное движение остановлено, инициативы по восстановлению продолжаются.
Перегон Бершадь - Гайворон (фото: Википедия)
Что напоминает Европу:
- железнодорожная экзотика
- индустриальная романтика
- аналог немецких региональных ретро-поездов
Трускавец - европейский курорт с трамвайной историей
Сегодня - известный бальнеологический курорт, а в прошлом - город, где когда-то планировали трамвайное сообщение, как в Карловых Варах.
Хотя идея не была реализована, архитектура и атмосфера курорта до сих пор вызывают ощущение пребывания в европейском городке.
Источник "Юзя" (фото: Википедия)
Что напоминает Европу:
- виллы в стиле модерн
- отели начала 20 века
- парк с источниками минеральной воды.
Измаил - город Дуная и портовой романтики
Город на юге Одесской области, расположенный на Дунае, когда-то входил в состав Османской империи, Молдовы и Румынии.
Здесь можно найти узкие европейские улицы, исторические здания и даже остатки крепостной инфраструктуры.
В городе есть водный транспорт, а Дунай - настоящая водная артерия, что делает его украинским близнецом многих дунайских городов Центральной Европы.
Измаильский морской торговый порт. Проходная ППК-1 (1-й район) (фото: Википедия)
Что напоминает Европу:
- архитектура в румынском и болгарском стиле
- ухоженная набережная
- вид на Дунай
- дух приграничного города с многослойной историей - как в городках Венгрии, Сербии или Австрии.
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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Закарпатье туризм, I Love to Travel, Гард.City, Википедия, Отдых на все 100%.