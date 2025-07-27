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Амстердам на Дунае, украинские Альпы и город-призрак на паровозе: куда поехать, чтобы почувствовать себя в Европе

Воскресенье 27 июля 2025 10:19
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Амстердам на Дунае, украинские Альпы и город-призрак на паровозе: куда поехать, чтобы почувствовать себя в Европе Украинские города, которые вас поразят атмосферой Европы (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Есть в Украине города, где узкие улочки, трамвайные пути и старые вокзалы создают атмосферу европейского уюта. Некоторые из них имеют каналы, как в Брюгге или Амстердаме, другие - действующие узкоколейки, а иногда еще и уютные старые трамваи. Это украинские "малые Европы", которые часто остаются без внимания туристов. Но зря.

Какие города и поселки Украины напоминают европейские легендарные места, рассказывает РБК-Украина.

Рахов - самый высокогорный город Европы с узкоколейкой

На Закарпатье, в долине между Карпатами, расположен город Рахов. В 20 веке он был важным железнодорожным узлом - именно здесь проложили горную узкоколейку для транспортировки леса.

Некоторые участки дороги сохранились и до сих пор используются в туристических маршрутах, в частности на направлении Велятино - Хмельник.

Амстердам на Дунае, украинские Альпы и город-призрак на паровозе: куда поехать, чтобы почувствовать себя в ЕвропеЖелезнодорожный путь над Тисой в Рахове (фото: Википедия)

Что напоминает Европу:

  • горные пейзажи
  • история Венгрии и Чехословакии
  • деревянная архитектура и железнодорожный дух, похожий на Альпы.

Вилково - украинская Венеция

Город в дельте Дуная, где улицами служат каналы. До сих пор часть жителей пользуется лодками вместо авто.

Город привлекает туристов не только своим водным бытом, но и старообрядческой культурой, рыбацкими избами и тишиной, которой не найти в больших городах.

Амстердам на Дунае, украинские Альпы и город-призрак на паровозе: куда поехать, чтобы почувствовать себя в ЕвропеБелогородский канал в Вилкове (фото: Википедия)

Что напоминает Европу:

  • атмосфера Амстердама или Венеции, но в украинском духе.
  • Каналы, деревянные мостики, рыбацкие лодки.

Львов - город трамваев и европейских фасадов

Львов - один из немногих украинских городов, где трамваи не просто ездят, а являются частью культурного ландшафта.

Первый трамвай здесь появился еще в 1880 году, и с тех пор сеть только расширяется.

Атмосфера старого города, брусчатка и трамвайные пути делают его похожим на Прагу, Краков или Вену.

Амстердам на Дунае, украинские Альпы и город-призрак на паровозе: куда поехать, чтобы почувствовать себя в ЕвропеПлощадь Рынок (фото: Википедия)

Что напоминает Европу:

  • старая архитектура
  • трамваи
  • узкие улицы
  • кафе на каждом шагу.

Гайворон - город узкоколейки

На Кировоградщине находится Гайворон - город, где еще недавно действовала последняя в Европе (!) паровозная узкоколейка.

Туристические рейсы на паровозе собирали толпы желающих почувствовать ностальгию по прошлому. Хотя регулярное движение остановлено, инициативы по восстановлению продолжаются.

Амстердам на Дунае, украинские Альпы и город-призрак на паровозе: куда поехать, чтобы почувствовать себя в ЕвропеПерегон Бершадь - Гайворон (фото: Википедия)

Что напоминает Европу:

  • железнодорожная экзотика
  • индустриальная романтика
  • аналог немецких региональных ретро-поездов

Трускавец - европейский курорт с трамвайной историей

Сегодня - известный бальнеологический курорт, а в прошлом - город, где когда-то планировали трамвайное сообщение, как в Карловых Варах.

Хотя идея не была реализована, архитектура и атмосфера курорта до сих пор вызывают ощущение пребывания в европейском городке.

Амстердам на Дунае, украинские Альпы и город-призрак на паровозе: куда поехать, чтобы почувствовать себя в ЕвропеИсточник "Юзя" (фото: Википедия)

Что напоминает Европу:

  • виллы в стиле модерн
  • отели начала 20 века
  • парк с источниками минеральной воды.

Измаил - город Дуная и портовой романтики

Город на юге Одесской области, расположенный на Дунае, когда-то входил в состав Османской империи, Молдовы и Румынии.

Здесь можно найти узкие европейские улицы, исторические здания и даже остатки крепостной инфраструктуры.

В городе есть водный транспорт, а Дунай - настоящая водная артерия, что делает его украинским близнецом многих дунайских городов Центральной Европы.

Амстердам на Дунае, украинские Альпы и город-призрак на паровозе: куда поехать, чтобы почувствовать себя в ЕвропеИзмаильский морской торговый порт. Проходная ППК-1 (1-й район) (фото: Википедия)

Что напоминает Европу:

  • архитектура в румынском и болгарском стиле
  • ухоженная набережная
  • вид на Дунай
  • дух приграничного города с многослойной историей - как в городках Венгрии, Сербии или Австрии.

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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Закарпатье туризм, I Love to Travel, Гард.City, Википедия, Отдых на все 100%.

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