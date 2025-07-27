Амстердам на Дунаї, українські Альпи та місто-привидз паровозом: куди поїхати, щоб відчути себе у Європі
Є в Україні міста, де вузькі вулички, трамвайні колії та старі вокзали створюють атмосферу європейського затишку. Деякі з них мають канали, як у Брюгге чи Амстердамі, інші - діючі вузькоколійки, а подекуди ще й затишні старі трамваї. Це українські "малі Європи", які часто залишаються поза увагою туристів. Та дарма.
Які міста та селища України нагадують європейські легендарні місця, розповідає РБК-Україна.
Рахів - найвисокогірніше місто Європи з вузькоколійкою
На Закарпатті, в долині між Карпатами, розташоване місто Рахів. У 20 столітті воно було важливим залізничним вузлом - саме тут проклали гірську вузькоколійку для транспортування лісу.
Деякі ділянки дороги збереглись і досі використовуються в туристичних маршрутах, зокрема на напрямку Велятино - Хмільник.
Залізнична колія над Тисою в Рахові (фото: Вікіпедія)
Що нагадує Європу:
- гірські пейзажі
- історія Угорщини та Чехословаччини
- дерев’яна архітектура і залізничний дух, схожий на Альпи.
Вилкове - українська Венеція
Місто в дельті Дунаю, де вулицями слугують канали. До сьогодні частина мешканців користується човнами замість авто.
Місто приваблює туристів не тільки своїм водним побутом, а й старообрядницькою культурою, рибальськими хатками й тишею, якої не знайти у великих містах.
Білогородський канал у Вилкові (фото: Вікіпедія)
Що нагадує Європу:
- атмосфера Амстердама або Венеції, але в українському дусі.
- Канали, дерев’яні містки, рибальські човни.
Львів - місто трамваїв і європейських фасадів
Львів - одне з небагатьох українських міст, де трамваї не просто їздять, а є частиною культурного ландшафту.
Перший трамвай тут з’явився ще у 1880 році, і з того часу мережа лише розширюється.
Атмосфера старого міста, бруківка та трамвайні колії роблять його схожим на Прагу, Краків чи Відень.
Площа Ринок (фото: Вікіпедія)
Що нагадує Європу:
- стара архітектура
- трамваї
- вузькі вулиці
- кав’ярні на кожному кроці.
Гайворон - місто вузькоколійки
На Кіровоградщині знаходиться Гайворон - місто, де ще донедавна діяла остання в Європі (!) паровозна вузькоколійка.
Туристичні рейси паровозом збирали натовпи охочих відчути ностальгію за минулим. Хоча регулярний рух зупинено, ініціативи з відновлення тривають.
Перегін Бершадь - Гайворон (фото: Вікіпедія)
Що нагадує Європу:
- залізнична екзотика
- індустріальна романтика
- аналог німецьких регіональних ретро-поїздів
Трускавець - європейський курорт із трамвайною історією
Сьогодні - відомий бальнеологічний курорт, а в минулому - місто, де колись планували трамвайне сполучення, як у Карлових Варах.
Хоча ідея не була реалізована, архітектура й атмосфера курорту дотепер викликають відчуття перебування в європейському містечку.
Джерело "Юзя" (фото: Вікіпедія)
Що нагадує Європу:
- вілли в стилі модерн
- готелі початку 20 століття
- парк із джерелами мінеральної води.
Ізмаїл - місто Дунаю і портової романтики
Місто на півдні Одещини, розташоване на Дунаї, колись входило до складу Османської імперії, Молдови та Румунії.
Тут можна знайти вузькі європейські вулиці, історичні будівлі й навіть залишки фортечної інфраструктури.
В місті є водний транспорт, а Дунай - справжня водна артерія, що робить його українським близнюком багатьох дунайських міст Центральної Європи.
Ізмаїльський морський торгівельний порт. Прохідна ППК-1 (1-й район) (фото: Вікіпедія)
Що нагадує Європу:
- архітектура в румунському та болгарському стилі
- доглянута набережна
- вид на Дунай
- дух прикордонного міста з багатошаровою історією - як у містечках Угорщини, Сербії чи Австрії.
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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Закарпаття туризм, I Love to Travel, Гард.City, Вікіпедія, Відпочинок на всі 100%.