Альтернатива Мертвому морю: где в Украине отдохнуть на соленом озере

Солотвинские озера (Закарпатье)

Уникальные озера на месте старых соляных шахт. Самое известное - озеро Кунигунда, где уровень соли близок к воде Мертвого моря.

Здесь можно плавать без усилий, а местные грязи помогают при болезнях кожи, суставов, нервной системы. Рядом работают соляные шахты и спелеотерапевтический санаторий.

Озеро Кунигунда (фото: Википедия)

Озеро Бурнас (Одесская область)

Озеро Бурнас - одно из самых соленых на юге Украины. Расположено в пределах Национального парка "Тузловские лиманы".

Здесь уникальное сочетание морского воздуха, соленой воды и лечебных грязей. Отличное место для сочетания дикого отдыха с оздоровлением.

Берег лимана Бурнас возле поселка Тузлы (фото: Википедия)

Озеро Кагул (Одесская область)

Малоизвестное соленое озеро с хорошей минерализацией и белым илом, который используется в народной медицине.

Сюда приезжают те, кто хочет убежать от туристических толп и восстановить силы на лоне природы.

Озеро Кагул (фото: Википедия)

Озеро Шелеховское (Сумская область)

Хотя и не такое известное, это озеро имеет солоноватый состав воды и живописные берега. Сюда приезжают ради тишины, покоя и купания в природной минерализованной воде. Хорошее место для семейного отдыха.

Шелеховское озеро (фото: Википедия)