9 украинских регионов для гастротуризма: блюда, которые стоит попробовать хоть раз в жизни

Одесса

Одесса - это не просто город у моря, это отдельный гастромир. Здесь чувствуется сочетание украинской, еврейской, греческой, болгарской и молдавской кухонь.

Что попробовать: форшмак по-одесски, цацу (мелкая жареная рыбка), бычков в томате, рапанов на гриле, домашний борщ-зеленуху, вергуны с вином. И, конечно, одесское вино из Шабо или Болграда.

Львов

Львов иногда называют гастрономической столицей Украины. Атмосфера города невозможна без ароматного кофе и легендарного шоколада.

Туристы обязательно идут в "Копальню кофе" и "Львовскую мастерскую шоколада". А главный десерт региона - львовский сырник, нежный и сытный одновременно.

Закарпатье

Закарпатье - это сочетание культур, что отражается и в кухне. Здесь можно попробовать бограч - густой венгерский суп, банош с брынзой и шкварками, а также вина из "Шато Чизай".

Местные базары - отдельный гастрономический опыт с сырами, колбасами и фруктами.

Бессарабия

На юге Одесской области стоит посетить Измаил, Болград и Вилково. Именно здесь готовят уникальную дунайскую сельдь, мамалыгу с брынзой, домашние вина и острые овощные закуски. Это регион, где кухня имеет сильное болгарское и молдавское влияние.

Полтавская область

Полтавские галушки - настоящий символ украинской кухни. Это блюдо, без которого не обходится ни один праздник.

Также здесь стоит попробовать лемишку из гречневой муки и узвар из сухофруктов, который варят по старинным рецептам.

Гуцульщина

Яремче, Верховина, Косов - это регион горной кухни. Ее главные акценты: банош из кукурузной муки, грибная юшка, копченая брынза.

А еще мясные деликатесы из дымаря, которые готовят по традиционным гуцульским рецептам.

Херсонская область

В сезон этот регион становится настоящим гастрораем: сладкие арбузы и дыни, сочные томаты, ароматные персики. Особенность местной кухни - уха из щуки или карпа, а также домашние соки, варенье и джемы.

Буковина

Черновцы и окрестности привлекают кухней с румынским акцентом. Здесь стоит попробовать плацинды с сыром или картофелем, кулеш, запеченную баранину, сладкие наливки. Каждый базар в Черновцах - это гастрономическое путешествие в прошлое.

Тернопольская область

Здесь ценят домашние блюда: зразы с мясом, голубцы, сало с хреном. И обязательно - домашние наливки и настойки, сделанные на малине или рябине.

Харьков

Харьковская кухня - это сочетание классики и локальных особенностей. Стоит попробовать борщ с черносливом, еврейский форшмак, а еще свежие пончики на Центральном рынке.

Город имеет собственный гастрономический ритм, который чувствуется в уличной еде.