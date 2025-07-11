8 неожиданных фактов о Львове, о которых редко пишут в путеводителях

Первый футбольный и хоккейный матч

В 1894 году в Стрыйском парке Львова состоялся первый футбольный матч на украинских землях между командами Львова и Кракова - Львов победил. Это стало знаковым событием для развития украинского спорта. Кроме того, именно здесь также провели первый матч по хоккею.

Первый трамвай в Украине

Первый в Украине трамвай появился именно во Львове в 1880 году. Сначала он был конным, а впоследствии постепенно модернизировался до электрического. Это сделало Львов одним из пионеров в развитии общественного транспорта в стране.

Львовский трамвай в 1915 году (фото: Википедия)

Количество памятников во Львове

Во Львове насчитывается более 2 000 памятников архитектуры и истории. Большинство из них охраняются как объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогулка по узким улочкам города - это настоящее путешествие во времени.

Самая старая писанка

Во Львове найдена древнейшая в мире писанка XVI века, которую вытащили из колодца после пожара 1527 года. Находка оценена как археологическое чудо, демонстрирующее древние традиции писанкарства. Теперь она хранится в музее писанки в Коломые, и является подтверждением древности украинского искусства.

Найденная во Львове писанка (фото: Ras.gov.ua)

40 уникальных музеев Львова

Львов имеет много уникальных музеев, которые отражают различные аспекты истории и культуры. Среди них -музей народной архитектуры и быта, аптечный музей, музей оружия и даже музей пивоварения. Каждый из них открывает новые грани многогранной жизни города. Всего их более 40!

Река под Оперным театром

Под львовским Оперным театром протекает настоящая река - Полтва. Со временем ее частично заковали в бетон и скрыли под землю, чтобы не мешала городу. Спелеологи придерживаются мнения, что во время Второй Мировой войны в этом подземелье могли прятаться евреи от Холокоста.

Мало кто знает, что под зданием Оперного театра течет река (фото: Explorer.lviv.ua)

Первая украинская газета

Первую украинскую газету "Заря Галицкая", основанную в 1848 году, издавали именно во Львове. Это стало важным шагом к формированию украинского национального дискурса. Львов также был центром книгоиздания и журналистики, особенно во времена иностранного правительственного давления.

Львов в Австро-Венгерской империи

Во времена Австро-Венгерской империи Львов был третьим по значению городом после Вены и Праги. Здесь развивались наука, культура и промышленность, что делало город важным центром региона. Архитектура Львова отражает этот период - многочисленные здания сохранили стиль Австро-Венгрии.

Так выглядел австро-венгерский Львов в 19 веке (фото: Википедия)