Бесплатная учеба и обеды по 2 евро. Во сколько обходится студенческая жизнь украинцев в Словакии

Особенности поступления в европейский ВУЗ: личный опыт украинки

Путешественница и тревел-блогер Наталья Будянская теперь еще и мама первокурсницы. Ее дочь Карина в этом году поступила на первый курс факультета менеджмента одного из университетов в столице Словакии, Братиславе.

Ровно год назад семья Будянских приняла решение выбрать именно эту страну для получения высшего образования дочери. Изучив все особенности поступления, учебы и студенческой жизни, специально для РБК-Украина Наталья подготовила материал о том, какие тонкости учебы в Словацких университетах.

"Без ЗНО и абсолютно бесплатно". Что это - рекламная фишка или реальное европейское государственное образование? Давайте разбираться.

За десять лет самостоятельных путешествий по Европе мы понемногу выбирали для своего ребенка вариант получения высшего образования. Рассматривали Европу и те страны, затраты на жизнь в которых нам по карману.

В итоге остановили выбор на Словакии. Жизнь здесь не слишком дорогая, и в этой стране есть государственная программа для обучения украинцев. Она распространяется только на государственные ВУЗы и только при условии, что студенты будут проходить учебу на словацком языке.

В Польше, к примеру, право на бесплатное обучение дает Карта поляка. Но если для ее получения нужно продолжительное время изучать язык, культуру, историю и сдавать экзамены в консульстве, то в Словакии эта промежуточная ступень отсутствует - после школы можно сразу стать студентом.

При этом выдается не только виза для учебы, но и вид на жительство в стране. После пяти лет обучения уже разрешается подавать документы на гражданство.

Фото: Для поступления в университет Карина учила словацкий язык четыре месяца (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Фото: Карина Будянская с одноклассниками-выпускниками в Украине (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Вот некоторые особенности вступления в университеты Словакии:

• результаты нашего ВНО не учитываются, это правда. Учитывается средний бал за выпускные классы - он должен быть не ниже 7. Это наш средний балл за 8-9-10 и первое полугодие 11 класса, поскольку в Словакии - тоже 12-бальная система оценивания школьников. На таких специальностях как медицина или компьютерная инженерия требования выше, и абитуриентов "отсеивают" средним баллом;

• в некоторые учебные заведения нет вступительных экзаменов вообще. Это зависит от выбранной специальности - нужно проверять информацию в каждом отдельном случае;

• некоторые направления профессий принимают студентов с результатом не ниже 9 баллов. Но в целом найти специальность и университет под свой уровень знаний не слишком сложно.

Моя дочь сдавала ВНО, но не напрягалась весь год и не нервничала. У нее не было репетиторов по всем предметам: занималась дополнительно только словацким и английским языками.

Фото: Госпрограмма для бесплатного обучения украинцев распространяется только на государственные ВУЗы и только при условии учебы на словацком языке (wikipedia.org)

В конце учебного года мы расспросили о затратах одноклассников дочери, которые ходили на дополнительные занятия в школе и занимались после уроков. В среднем по классу получилась сумма в 10 тысяч гривен в месяц за знания, которые нужны только для сдачи ВНО ученика.

Многие занимались два года, начиная с сентября 10 класса, ведь программа вопросов ВНО также включает эти периоды обучения. В итоге те, кто занимался с репетиторами и кто не занимался, сдали на примерно одинаковое количество баллов.

Студентами словацких ВУЗов дети становятся еще до школьного выпускного. Вступительная кампания в Словакии начинается в мае, поэтому уведомление о зачислении лично моя дочь получила еще в начале июня, в разгар школьных выпускных экзаменов в Украине.

Еще одна вступительная компания в университеты Словакии стартует в начале декабря и продлится до конца апреля. Язык можно изучить довольно быстро - у Карины на это ушло четыре месяца, занятия проходили с преподавателем онлайн.

В зависимости от выбранного ВУЗа и специальности, стать студентом в Словакии можно посредством сдачи онлайн-тестов, прохождения онлайн-собеседования или без вступительных экзаменов.

Фото: Осенью Наталья Будянская вместе с мужем съездили в Братиславу к дочке, где та будет учиться (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Украинские выпускники подсчитывают баллы, выбирают институты, города, куда они проходят, подают документы. Там бывает лотерея со списками (льготники, отличники и так далее), и снова - нервы и потраченное время.

Во сколько обходится проживание в общежитии

Словацкий студент, уже первокурсник, проводит лето в свое удовольствие. Вплоть до начала обучения - 20 сентября. В идеале, конечно, нужно продолжать изучать словацкий язык.

Всем иностранцам ВУЗы предоставляют место в общежитии. В зависимости от города и специальности, общежития бывают коридорной системы или блочной.

Стоимость проживания в общежитии - 45-60 евро в месяц. Это - с круглосуточной горячей водой, отоплением, холодильником, проводным интернетом в каждую комнату, раковиной и даже балконом. В блочном варианте - на две комнаты туалет и душевая кабина.

Блочная система общежития, где на две комнаты - туалет и душ. Фото от украинских студентов в городе Кошице

Фото: Ванная комната

У некоторых есть ванная. Кухня располагается на общем этаже. Во многих общежитиях есть столовые.

Комплексный обед стоит 2 евро (60 грн).

В местах общего пользования чистоту наводят уборщицы, не сами студенты. Нередко родители перед поселением детей в украинские общежития заранее делают ремонт в комнате, чтоб там хоть как-то можно было жить. Покупают кровать или матрас, подушку, одеяло, постельное, холодильник, плитку, чайник и так далее. Часто это обходится минимум в 20 тысяч гривен.

Фото: Общежитие университета в городе Банска-Быстрица (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

В словацких общежитиях уже есть мебель, шкафы, одеяло, подушки. Постельное белье выдают и меняют два раза в месяц.

Единственный недостаток, который я заметила - родителям не зайти в университет и в само общежитие. Не знаю, связано это с карантином или же такие правила там были и раньше.

Профильные предметы и выбор дисциплин: особенности обучения

В учебных программах университетов Словакии нет общеобразовательных предметов, как у нас: только те, что определены профилем. Если вы - будущий физик или электрик, у вас не будет философии, политологии, литературы, физкультуры. Поэтому словацкие студенты учатся 3-4 дня в неделю. Остальное время - свободное. Это время можно посвятить саморазвитию, самообразованию или подработке.

При этом в словацких ВУЗах предусмотрены обязательные предметы и дополнительные: студент сам выбирает, какие лекции хочет посещать. Например, изучать дополнительный язык. Чаще всего предлагаются французский, немецкий, английский, японский, испанский.

Фото: В словацких университетах можно выбирать дополнительные занятия по желанию (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

На уроках физкультуры можно выбирать активности и нагрузку самостоятельно. Любишь бегать - выбирай только бег. Играть в волейбол - занимайся только волейболом. Для зачета по физкультуре, если студент выбрал бег, нужно установить специальное приложение и бегать в любом месте и в любое время - утром в парке, вечером вдоль Дуная. Недельная норма - 5 миль. Хоть за раз, хоть каждый день.

Обязательные предметы по выбранному профилю часто преподают бизнесмены, не только теоретики. Со второй недели обучения первокурсникам дают практические задания (проекты) для работы в группах, а также семинарные работы. Цель - научить работать в команде, если это предусмотрено специальностью. Новый материал подкрепляется практическими навыками. Никаких курсовых и исписанных конспектами тетрадей.

Студенты, обучающиеся техническим специальностям после второго курса проходят производственную практику на заводах известных брендов. Например, так делают в университете города Кошице.

В период до пандемии студенты туристического направления (отельно-ресторанный, гостиничный бизнес) проходили практику в южных странах и на островах.

Фото: Улицы Братиславы (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Общие финансовые затраты

Обучение: бесплатное (при условии поступления в государственный университет);

Общежитие: 45-60 евро в месяц;

Проезд: железнодорожный транспорт в пределах страны - бесплатно по студенческому, автобус - 50% стоимости, тоже по студенческому (около 1,2 евро туда и обратно);

Мобильная связь: 15 евро в месяц;

Питание: 100-120 евро в месяц. Часто в институтах и в студенческих городках есть столовые, где обед из трех блюд будет стоить 2 евро (по студенческому).

Никаких дополнительных сборов за книги, методички, распечатки (все учебные материалы можно распечатать бесплатно в студенческой библиотеке).

Фото: Карина Будянская теперь студентка (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Получается, что проживание студента в Словакии будет стоить даже дешевле, чем в Украине.

Если учесть близость соседних европейских стран и отслеживать авиабилеты на лоукосты по 7 евро, то можно также бюджетно летать на выходные в разные города.

Более детальную информацию о процессе поступления Карины в университет - как и куда она подавала документы, как выбирали ВУЗы - я расскажу в следующей публикации.

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