Высокогорное шоссе и легендарные замки. Впечатляющие локации Румынии для осеннего путешествия

Замки Бран и Пелеш, горное шоссе Трансфэгэраш: что посмотреть в стране во время поездки

Семья Будянских из Энергодара Запорожской области вернулась из турне по Европе, в котором посетила сразу несколько стран, путешествуя максимально бюджетно. Побывав в Албании, Греции и других странах, свою поездку они завершали в странах восточной Европы. Посетив Болгарию, домой Будянские ехали через Румынию - одну из колоритных стран ЕС, которая пока не стала центром массового туризма украинцев.

Что посмотреть в Румынии и почемстоит успеть побывать в одной из локаций страны в октябре - в материале Натальи Будянской.

Высокогорная трасса Трансфэгэраш: впечатляющие пейзажи

Румыния у многих наших туристов, к сожалению, долгое время не считалась туристической страной. Многие наши соотечественники никогда не променяют отпуск в Турции или Египте на Румынию.

Тем не менее, эта страна способна удивить, причем многократно. Даже опытного туриста, объездившшего всю Европу, вроде меня. Могу уверенно сказать, что в Румынии множество очень интересных мест. Расскажу о некоторых из них.

В Румуни есть высокогорная трасса, проложенная через Трансильванские Альпы. Дорогу строили во времена Николае Чаушеску. Говорят, диктатор так испугался после ввода войск в Прагу в 1968 году, что дал отмашку построить Трансфэгэраш на случай, если нужно будет сбежать из Валахии в Трансильванию.

Фото: Трансфэгэрашское шоссе открыто каждый год с 1 июля по 31 октября (Наталья Будянская)

Неизвестно, на что он рассчитывал, если дорога открыта всего 4 месяца в году. Все остальное время Трансфэгэраш завален снегом. Но у диктаторов - свои причуды, после которых нам, путешественникам, достаются вот такие трассы с потрясающими видами в горах.

Дорога полностью открыта только с июля по октябрь. В 2021 году - с 1 июля по 31 октября, так что посетить ее еще есть время. Извилистый путь длиной в 100 километров мы проехали за пять часов. Везде хотелось остановиться и рассмотреть потрясающие пейзажи.

Здесь много поворотов на 180 градусов, тоннели и водопады. Дорога проходит через горный массив Фэгэраш, максимальная точка высоты - 2034 метров над уровнем моря. Это на 30 метров ниже Говерлы, но горы вокруг - выше украинских.

Фото: По всему маршруту дороги - впечатляющие виды (Наталья Будянская)

Шоссе строили солдаты на протяжении четырех лет - с 1970 по 1974-й. Чтобы проложить дорогу, пришлось взорвать часть окрестных гор, на это ушло 6 тысяч тонн динамита. К сожалению, из-за этого 40 человек погибли.

На самой высокой точке - базар, парковка и платный туалет. Жарят кукурузу, коптят куриц. Магниты, тарелки, бусы, сендвичи - базар в лучших традициях Карпат

По моему мнению, сейчас среди пестрого разнообразия курток, шапок, меда, сыра, колбасы - теряется аутентичность гор и проложенной через перевал извилистой дороги.

Фото: Водопад по пути маршрута шоссе (Наталья Будянская)

Трансфэгораш – уникальное шоссе, которое одновременно является одним из самых опасных и самых красивых в мире. Проезд по ней - бесплатный.

Парковка - 100 грн за полтора часа;

Туалет - 30грн (принимают только наличными и только в леях);

Обед на троих - около 700 грн (можно оплатить картой).

Замок Дракулы посреди густого леса

Румыния – край с древней историей. За земли современно страны в разное боролись даки, саксы, турки, оставив здесь свое архитектурно наследие. И только эта страна может похвастаться самым знаменитым вампирским замком, о котором столетиями складывают легенды. О нем сняты фильмы и передачи, написано множество книг и статей. Это Бран, известный также как замок Дракулы.

Замок был построен в XIV веке жителями Валахии для своего правителя Мирчи I, который в знак признательности освободил их от уплаты дани. Возведенный на вершине скалы и имеющий необычную трапециевидную форму, замок Бран служил стратегической оборонной крепостью. Он имеет 4 уровня, которые соединяются лестницей.

Фото: Замок Бран был возведен еще в 14 веке (Наталья Будянская)

В XV веке хозяином Валахии стал Влад III Цепеш. Цепеш (колосажатель) — прозвище, данное ему за то, что тот крайне жестко обходился со своими подданными и врагами, сажая их на кол. А прозвище Дракула (сын дракона) он получил от отца, который состоял в известном рыцарском ордене Дракона.

Слава к этому архитектурному строению пришла после выхода в свет романа писателя XIX века Брэма Стокера "Дракула". В этом произведении впервые появляется Граф Дракула, который в последствии становится самым популярным кинематографическим и литературным образом вампира.

В череде постоянных войн и дворцовых переворотов граф Дракула был убит. После смерти Влада Цепеша в народе появилась легенда о том, что он якобы превратился в вампира. Тело Цепеша после похорон не нашли, что и стало поводом для рождения легенды о вампире Дракуле.

Фото: История замка тесно связана с правителем Валахии Владом Цепешем. Вокруг его личности - множество легенд, которые привлекают туристов (uk.wikipedia.org)

Точно как описано в книге Брэма Стокера, дорога к замку Дракулы состоит из многочисленных серпантинов. Но красота природы затмевает страх перед приведениями, машина смело движется вперед, преодолевая очередной вираж. Чем ближе к замку, тем поток туристов гуще.

Сейчас архитектурное строение представляет собой действующий музей. Издали он выглядит загадочно и неприступно, словно иллюстрация книжного романа о вампирах. Густой лес окутывает его со всех сторон, отрезая подступы к замку. К нему ведет лишь одна официальная дорога. Острые шпили придают зданию колючий отпугивающий вид.

Приближаясь к парадному входу, ощущается легкое волнение и неприятное пугающее предчувствие. Почти каждому из нас присущи суеверия. И, наверное, если бы не толпа шумных туристов с детьми, присутствие рядом которых отвлекает от собственных мыслей, я бы прониклась посещением замка Дракула в полной мере. К тому же, замок окружает большой сувенирный рынок, с присутствующим ему гамом и суетой. Поэтому нам было совсем не страшно.

Фото: Замок выглядит загадочно и неприступно, словно иллюстрация к книжному роману о вампирах (uk.wikipedia.org)

Замок Бран - небольшой, обстановка внутри достаточно скромная, но благодаря легенде о вампире Дракуле в Румынии это замок "номер один". Можно заказать экскурсию, воспользоваться аудиогидом (русский и украинский языки, правда, отсутствуют). Информационные стенды представлены на двух языках – английском и румынском.

Планировка впечатляет: множество лестниц, потайных коридоров и комнат. Внутри замка маленький и уютный двор с колодцем. Кстати, колодец — это еще и вход в тайные подземелья.

Замок – это интересный с точки зрения архитектуры и хорошо сохранившийся средневековый памятник, небольшой и красивый, окружённый живописной природой.

Ночью экскурсии в замок Дракулы не проводятся. Исключение составляет только одна ночь в году – праздник Хэллоуина 31 октября. Тогда действительно в замке неспокойно: можно услышать душераздирающие крики ведьм и вопли вампиров.

Сегодня Замок Бран, имеющий 17 комнат, считается самой дорогостоящей недвижимостью в Румынии. С 1948 года замок был национализирован у королевской семьи и считался собственностью правительства Румынии. А до 1948 года он служил королевской резиденцией.

Нынешний владелец замка – эрцгерцог Доминик фон Габсбург (Archduke Dominic von Habsburg), в собственность которого здание перешло в 2006 году. Он превратил его в частный музей, посвященный графу Дракуле.

Адрес: Bran, str. General Traian Mosoiu, 24

Цены за входной билет

Взрослые – 20 лей/RON;

Дети до 10 лет – 5 лей/RON.

В кассе можно расплатиться картой. Стоянка для машины стоит 4 лея/1 час (1 румынский лей по состоянию на сегодня равен 6,22 гривнам - ред.).

Замок Пелеш - резиденция румынских королей

Кто бы раньше сказал, что румынские замки произведут на меня такое сильное впечатление. Но в Синае замок не простой, уникальный! В замке 160 комнат, из них - 30 ванн. Для собственных нужд рядом построили целую электростанцию, и он стал первым в мире электрифицированным замком.

Охотничью резиденцию короля (именно так назывался Пелеш) Кароля 1 строили 40 лет. Сорок лет, представляете? В процессе были задействованы 300 рабочих из 14 стран - лучшие дизайнеры, каменщики, плотники, деревянщики, стекольщики.

Фото: Замок Пелеш - резиденция румынских королей (Наталья Будянская)

Пелеш – самый впечатляющий по роскоши и красоте замок Румынии и один из красивейших в Европе. Бывшая резиденция румынских монархов была оснащена всеми техническими новинками прошлого века: телефонной связью, кинотеатром, двумя лифтами, центральным отоплением.

В конце XIX века Румыния становится королевством, объединив три княжества - Трансильванию, Валахию и Молдову. Править государством пригласили германского принца Кароля I из династии Гогенцоллернов.

Говорят, ему так понравились окрестные пейзажи Синаи, напоминающие о родной Германии, что он задумал построить здесь летнюю резиденцию. Замок Пелеш служил королевской резиденцией до 1947 года, а затем его вместе с другим королевским имуществом конфисковали пришедшие к власти коммунисты.

Поразило то, как румыны берегут свою историю. Я бывала во многих замках Европы в разных странах, этот даст фору любому. Про наши украинские дворянские наследия вспоминала на его фоне со слезами на глазах.

Фото: Интерьеры замка (Наталья Будянская)

Ранее мы приезжали в Синаю дважды, и ни разу не были внутри. Лет шесть назад попасть внутрь можно было только в составе организованной группы (не менее 20 человек) с гидом. Где ее взять? Нас было трое. В следующий приезд попали на санитарный день, когда к посещению туристам доступны только экстерьеры и парк. И только в третий раз все звезды сложились.

Сегодня можно гулять по замку самостоятельно, без групп. Рядом с кассой установили банкомат. Билеты можно приобрести только за наличные, оплата картой не предусмотрена.

цена за билет зависит от количества этажей, которые вы планируете посетить: 40 лей - за посещение 1 этажа, 80 лей - за 2 этажа. Детский билет - вдвое дешевле.

за видео или фото съемку надо доплачивать (35 лей). Вам выдадут чек и на входе прикрепят наклейку на ремешок фотоаппарата. В каждом зале дежурят сотрудники, и если будете снимать без разрешения, это быстро заметят.

время работы замка - до 17.00. Расписание все же нужно проверять в интернете. По вторникам, например, второй этаж закрыт.

Входные билеты вместе с разрешением на фотосъемку обошлись нам в 800 грн за троих, но замок Пелеш определенно этого стоит!

Самая крупная копия Эйфелевой башни в Европе

Фото: Копия Эйфелевой башни в Румынии (Наталья Будянская)

Добавлю, что в Румынии также находится одна из самых больших копий Эйфелевой башни в Европе. И что самое интересное, город Слобозию, в котором она установлена, мы пересекали уже раз восемь. Но - только по объездной. Не подозревая, что в парке можно обнаружить это строительное чудо.

Пока мы фотографировались, неожиданно откуда-то из глубин зеленой лужайки стали доноситься звуки колокольчиков. В следующую секунду на поросшую неровной травой парковую зону перед главным "парижским" сооружением вышло стадо козлов.

Фото: Стадо животных под "парижской" достопримечательностью (Наталья Будянская)

Адрес: Bulevardul Matei Basarab 77, Slobozia 920072, Румыния.

Напомним, ранее мы писали, что посмотреть в Румынии за 72 часа - нескучный транзит через одну из недооцененных стран Европы.

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