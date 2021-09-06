Одно из красивейших мест на земле. Как малоизвестная бухта в Греции стала "меккой" туристов

Бухта Навагио - "визитная карточка" острова Закинтос

Семья Будянских из Энергодара продолжает путешествовать по Европе, поставив себе цель - преодолеть не менее 7 тысяч километров за 38 дней, потратив при этом минимум средств, но получая при этом максимум впечатлений.

В этот раз Наталья Будянская рассказывает об острове Закинтос - одной из последних локаций, которую семья посетила в Греции, отправившись далее в Албанию.

Видео: Бухта Навагио (youtube.com/Travel with us! Patassini Alessandro)

Корабль контрабандистов. Чем прославилась бухта Навагио

Локация носит название в честь монастыря, расположенного по соседству - святого Георгия.

Еще недавно это место совершенно не привлекало внимание туристов. Называется в честь монастыря по соседству - святого Георгия. Таких на острове - десятки. Но в начале 80-х годов в водах Ионического моря, спасаясь от греческой береговой охраны, сел на мель корабль контрабандистов.

Матросы спасались бегством, а корабль так и стоял у берегов, шатаясь, словно живое напоминание тех событий. Года через три мощным штормом его выбросило на берег. Картинно уложив его на песок в эту самую бухту Святого Георгия.

Фото: Так выглядит та самая бухта (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Удивительно, но в этой истории обошлось без легенд, мифов и любопытных пастухов (которые вечно что-то эдакое находят). Бухту переименовали в "бухту Кораблекрушения" (в простонародье - бухта контрабандистов) и позже превратили ее в заманчивую туристическую локацию.

Сначала туристов сюда возили только по воде катерами и моторными лодками, а затем построили и дорогу. Теперь на эту "визитную карточку" острова можно посмотреть с любого ракурса.

Фото: Сказочные пейзажи (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Цвет воды у западных скалистых берегов Закинфа (второе название острова) - удивительно глубокий и насыщенный. Катера оставляют за собой белый бурлящий след, что на контрасте смотрится особо впечатляюще!

Несколько важных советов

А теперь - о паре полезных лайфхаков. В частности, как сделать лучшие снимки в этой местности.

- не тратьте время на смотровую площадку;

- не выстаивайте очередь на балкончик: с него не видно всю бухту, и даже сложно увидеть корабль целиком;

- идите на соседнюю скалу - туда, где знак "проход запрещен": там уже протоптаны дорожки к лучшим видам. Идите до конца дорожек, где расположен флаг, или даже дальше. Только с этих ракурсов вы увидите весь масштаб и красоту бухты.

- лучшее время для посещения в теплое время года - с 12.00 до 15.00, когда бухта освещается солнцем полностью. В 10.00 она еще вся в тени, в 11.00 - на половину. Лучшие виды получаются на краю скалы.

Собираясь в такую прогулку, не забудьте об удобной обуви. Также - будьте предельно будьте осторожны: Если что, лететь вниз - 425 метров.

Фото: Селфи с кораблями (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Перед поездкой на машине отслеживайте даты и время открытия дорог к видовой точке на вершине бухты. Часто из-за жаркого климата и в мерах пожарной безопасности все подъезды к бухте могут быть перекрыты. Эти ограничения приняты после большого пожара, который случился рядом в горах в октябре 2020-го.

Ложку дегтя хотите? На парковке нет туалетов. В этой удивительно красивой и безумно популярной местности нет также ни одной мусорки. Не было шесть лет назад, не построили до сих пор. Представляете, в какую свалку может превратиться "визитная карточка"Греции лет через десять, если так будет и дальше?

Каменный парк Askos и милое развлечение для детей

Есть на Закинфе милейшее развлечение - кормление оленят оливковыми веточками. Их дают посетителям смотрители парка Askos, с собой приносить нельзя. Готовьтесь, что олени вас окружат сразу у входа.

Будут тыкаться своими носами и упрямо объедать все листочки, рывками отбирая ветку себе целиком из ваших рук. Держите крепче! Олени, в целом, настроены к людям благосклонно. Разрешают себя гладить и фотографировать. Если приедете после обеда, они будут отдыхать в тенечке и общаться не очень активно.

Фото: Контактный зоопарк (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Входной билет на семью стоит 25 евро.

Нам на посещение этого места хватило полчаса. Животных здесь не так много: овцы, свиньи, козы, павлины, кролики, пони. Умиление вызывают еноты. Их можно кормить с рук.

Смотритель выдает жменю сухого корма (как потом узнали - собачьего), и еноты за эту вкуснятину готовы душу продать. Они тянут свои лапчонки сквозь прутья, пищат и так мило скребут коготками по ладоням. Давать стоит по одному кусочку: положили в руку и протянули. Если насыпете гору, то они подерутся, и это будет на вашей совести.

Фото: Еноты тянут лапки сквозь прутья, пищат и очень мило скребут коготками по ладоням (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Все это находится на территории каменного парка Askos на севере острова недалеко от порта St. Nikolas, куда прибывают паромы. На входе выдают буклеты на русском и по поллитра холодной питьевой воды. С малышами здесь будет особенно интересно!

Адрес: Askos Stone Park Volimes, Βολίμες, Volimes 290 91, Греция.

Laganos Beach - самый большой пляж на острове

По разным данным, длина этого пляжа составляет от 9 до 14 километров. Но нам он интересен совершенно по другому поводу. Именно здесь, в уютном мягком песке, большие черепахи Каретта-Каретта откладывают яйца. Это происходит ночью, и подсмотреть невозможно - пляж после 19.00 закрывают. Находиться там - значит нарушить закон.

Все кладки помечены специальными знаками, и заходить за определенную линию отдыхающим запрещено. Вечером вся буйная курортная жизнь успокаивается. Подсвечивать территорию или даже пользоваться фонариком тоже запрещено. На пляже дежурят волонтеры национального морского парка: оберегают юных черепашат, которые вот-вот должны вылупиться из яиц в конце августа.

Фото: Деревянный мостик на микроострове Камео - с пляжа Лаганос (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

В разрешенное к посещению время мы смогли только увидеть гнезда, "поймать" пару самолетов над головой (взлетная полоса аэродрома как раз заканчивается возле пляжа) и накупаться в теплом прозрачном Ионическом море. Ну и наш любимый деревянный мостик на остров Камео тоже посетили.

Он находится в самом начале пляжа Лаганос. Если смотреть на карту острова, то это слева внизу. Кому интересны точные координаты - обращайтесь. Фото с него получаются очень красивые! В этот раз мы делали снимки только на телефон.

Фото: Поймали пару кадров с самолетами (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Что касается опции feeding turtles (кормление черепах) - не ведитесь на этот туристический "развод" и не покупайте экскурсию на лодках с прозрачным дном, так как в конце лета и тем более в начале осени у берегов Лаганоса остаются только три-четыре особи, специально прикормленные для демонстрации туристам.

Они отдыхают на дне и не всегда даже всплывают на поверхность. "Черепашье" время - май-июнь. После этого они уплывают обратно в Африку, оставляя здесь только будущее потомство.

Мыс Скинари: действующий маяк, пещеры и музей оливкового масла

На самом севере острова расположен маяк и знаменитые голубые пещеры, к которым можно добраться исключительно по воде. Маяк действующий, но обнесен забором, поэтому к нему не подойти.

Рядом на скале расположились мельницы-отели. Такие себе миленькие места для проживания рядом с маяком. Не знаю, насколько внутри уютно и просторно. Но говорят, что туристы их бронируют за полгода наперед.

Фото: Мельницы-отели на мысе Скинари (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Музей оливкового масла при современной, великолепно оборудованной маслобойной фабрике "Аристеон" расскажет обо всем пути, который проделывает плод оливы от момента сбора урожая до дня отгрузки бутылочки чистейшего и вкусного масла в супермаркет.

Средиземноморский деликатес когда-то получали, выдавливая масло ногами, обутыми в специальные тяжелые башмаки. Позже использовался примитивный пресс, а далее процесс усовершенствования изготовления масла привел к полной автоматизации производства.

Обо всех тонкостях и любопытных исторических деталях, связанных с отжимом масла, выращиванием оливковых деревьев, сбором оливок и способах их отбора для идеального по свойствам и вкусу масла расскажет экспозиция, организованная в Литакийском Aristeon Olive Press & Museum. С октября по апрель фабрика производит масло. В летний сезон она работает как музей, где можно попробовать все виды масла и приобрести понравившееся.

Адрес: Olive Press Museum Zante Laganas 290 92, Греция.

Фото: Бассейн кемпинга, в котором мы жили на острове (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Фото: Настоящие греческие оливки (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Напомним, ранее Наталья Будянская писала для РБК-Украина, чем интересен туристам остров Корфу в Греции.

Также стало известно, чем удивляет туристов еще один греческий остров - Кефалония.