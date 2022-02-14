"Значительный спрос": airBaltic объявила о дополнительных рейсах из Украины

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic запланировала на 15 и 16 февраля два дополнительных рейса из Киева в Ригу, "чтобы удовлетворить значительный спрос".

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой пресс-релиз компании.

"На этой неделе airBaltic планирует предложить ежедневные рейсы из Киева в Ригу. Кроме того, авиакомпания планирует прямые рейсы из Киева в Вильнюс во вторник, четверг и субботу, а также прямой рейс из Одессы в Ригу в субботу", — сообщили в компании.

Фото: Авиакомпания запускает дополнительные рейсы из-за высокого спроса (скриншот РБК-Украина)

Также в авиакомпании подчеркнули, что регулярно оценивают текущую ситуацию и следуют рекомендациям официальных властей.

Напомним, украинские авиакомпании на фоне паники из-за возможного вторжения России могут лишиться большинства самолетов.

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