Сокращение полетов и финансовые риски. Что будет с рейсами в Украину на фоне угрозы агрессии России

Самолет SkyUp вынужден был экстренно сесть в Кишиневе по требованию ирландского лизингодателя

Украинские авиакомпании на фоне паники из-за возможного вторжения России могут потерять большую часть самолетов, находящихся в лизинге.

Об этом сообщает TRAVEL-РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Иностранные компании предупредили авиаперевозчиков, что страховка перестанет покрывать полеты над Украиной в ближайший день. Об этом изданию сообщили сразу несколько источников. Поскольку большинство авиалайнеров в Украине взяты в лизинг на западе и не находятся в собственности авиакомпаний, владельцы могут требовать вывезти авиалайнеры в другие страны.

Что будет с рейсами украинских авиакомпаний и отменять полеты в Украину иностранные перевозчики - в материале.

Самолет SkyUp вынужден был сесть в Кишиневе

Первым среди авиаперевозчиков от такой ситуации пострадал SkyUp. При осуществлении рейса из Португалии в аэропорт Борисполь его самолет Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQO сел в Кишиневе по требованию лизингодателя.

"12 февраля лизингодатель из Ирландии сообщил о немедленном запрете на вылет самолета в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета дал категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс до Киева", - заявили в SkyUp.

Там уточнили, что из Кишинева пассажиров отвезут в Киев автобусами.

По данным Государственного реестра гражданских воздушных судов, борт UR-SQO принадлежит ирландской компании LUNAR AIRCRAFT TRADING COMPANY 2 LIMITED. Она передала SkyUp в аренду еще один самолет-Boeing 737-700 UR-SQD.

В СМИ и соцсетях заговорили о том, что такая ситуация может быть не единичной, и якобы уже и британские страхователи разослали международным владельцам самолетов официальное предупреждение о том, что через 48 часов перестанет действовать страховка воздушных судов в Украине.

Фото: Рейс компании SkyUp приземлился в Кишиневе по требованию ирландского лизингодателя (Виталий Носач, РБК-Украина)

“Рейсы могут сократить”: что будет, когда перестанет действовать страховка

По состоянию на 13 февраля, официальные авиационные регуляторы США и Евросоюза пока не выпускали никаких предупреждений об опасности полетов в Украину.

Официальных сообщений от украинской Госавиаслужбы тоже не было, подтверждает в комментарии РБК-Украина авиаэксперт Богдан Долинце.

"С другой стороны, мы видим опасения лизингодателей отдельных самолетов относительно полетов в Украину. Это может привести к сокращению количества рейсов. Или ситуацию, например, как уже произошло с посадкой самолета SkyUp в Кишиневе вместо Киева. Там речь идет об одной компании - ирландском лизингодателе. Однако официальных сообщений от других компаний пока нет", - говорит он.

Если действие страховки на воздушные суда прекращается, это будет означать, что взятые в лизинг самолеты не смогут подниматься в небо.

"Страховые компании, которые работают в сфере авиационного транспорта, пытаются перестраховаться. Это может затронуть значительную часть самолетов, которые эксплуатируются компаниями в Украине. И здесь вопрос уже государственного уровня: должна быть понятна позиция, как действовать всем сторонам, ведь по сути позиция страховщиков - это одностороннее расторжение договора, из-за которого авиакомпании могут понести убытки или расходы", - объясняет Богдан Долинце.

Кто уже отменил рейсы в Украину на фоне угрозы со стороны РФ

Официально приостановку рейсов подтвердила по состоянию на 13 февраля лишь одна авиакомпания - нидерландский перевозчик KLM. В субботу там заявили, что "приостанавливают рейсы в Украину до дальнейшего уведомления", поскольку растут опасения, что Россия готовится вторгнуться в Украину.

"Полетов в украинском воздушном пространстве до дальнейшего уведомления не будет", - говорится в сообщении.

Фото: Пока официально рейсы в Украину отменила только компания KLM (wikipedia.org)

Нидерланды - среди списка стран, которые призвали своих граждан покинуть Украину и рекомендовали воздержаться от поездок.

Между тем немецкая авиакомпания Lufthansa также не исключает возможность приостановить полеты на Украину, но такое решение пока не приняли. Об этом РБК сообщил представитель авиаперевозчика.

"Lufthansa очень внимательно следит за ситуацией в Украине. Возможность приостановления предоставления услуг рассматривается. Но решение пока не принято”, - сказал он.

РБК-Украина обратилось с запросами к основным авиакомпаниям, которые осуществляют рейсы из Украины и в Украину, с вопросом о возможном прекращении полетов в ближайшее время, но ответов пока не получило.

"Авиакомпании могут найти других страховщиков" - эксперт

Если одна страховая компания определила для себя риски и расторгла договор, есть разные модели взаимодействия с компаниями, которые позволят не прекращать рейсы, говорит Богдан Долинце. Например, украинские авиакомпании могут договариваться с другими страховщиками.

"Таких моделей поведения может быть много. Здесь все зависит от переговоров. Скажем, уменьшение количества представителей посольств иностранных государств никоим образом не коррелируется с безопасностью полетов, потому что за это отвечают государственные органы - европейские и украинские. Но они таких заявлений пока не делали, поэтому украинские авиакомпании могут на это ссылаться как на аргумент к сотрудничеству”, - объясняет он.

Могут ли полностью закрыть небо над Украиной

Позиция страховщиков не означает напрямую закрытия украинского неба для полетов, обращает внимание эксперт.

"Это может сделать исключительно Госавиаслужба, которая отвечает со своей стороны за украинское авиационное пространство. Также IASA, Европейское агентство безопасности полетов, может выдать рекомендацию европейским компаниям не совершать рейсы над нашей страной. Эта компания является основной в регулировании полетов в Европе", - добавляет Долинце.

Фото: Позиция страховщиков не означает прямого закрытия украинского неба для полетов - Богдан Долинце (unsplash.com)

Один из важных триггеров, который влияет часто на решения компаний, это решение американской авиаадминистрации.

"Но, как видим, там тоже пока никаких таких рекомендаций не давали", - говорит Богдан Долинце.

Над Украиной может начать действовать бесполетная зона

Если ситуацию не удастся урегулировать, над Украиной в ближайшее время фактически будет действовать бесполетная зона, пишет Avianews.

"Украинские авиакомпании не смогут летать на большинстве своих самолетов, а европейские авиакомпании не будут летать в Украину из-за отсутствия страхового покрытия. Авиакомпания KLM уже отменила все рейсы в Украину на фоне нарастания напряженности”, - говорится в сообщении.

При этом полеты в Украину могут сохранить лишь единичные авиаперевозчики. Например, Turkish Airlines до последнего летала в Кабул, несмотря на боевые действия недалеко от аэропорта, приводят пример в издании.

Небо над Украиной остается открытым – Мининфраструктуры

Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности, говорится в заявлении Министерства инфраструктуры Украины.

"Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось", – подчеркнули в ведомстве.

Сегодня там провели рабочее совещание с участием руководства Офиса Президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, и других профильных структур: обсуждали ситуацию на рынке авиаперевозок.

"Было наработано решение для предотвращения дальнейшего обострения ситуации. Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира", - говорится в заявлении министерства.

Там подтвердили, что сейчас у некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования:

"Со своей стороны государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. В настоящее время проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства".

"Рынки страховых услуг, равно как и рынки капитала, уязвимы к информационному полю. Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется", – прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Напомним, ранее в ЕС зафиксировали рост количества авиарейсов в феврале.