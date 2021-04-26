Значительно дешевле: на экзотических курортах предлагают большие скидки для туристов

Сколько стоят туры в тропические страны на майские праздники

Отдых на Мальдивах или Доминикане весной вполне реально забронировать по выгодным ценам. Сменить прохладную весну на солнечную погоду в экзотических странах во время длительных майских выходных можно дешевле, чем обычно: многие отели на популярных курортах снижают цены на проживание из-за продолжения пандемии COVID.

К примеру, многие отели на Мальдивах на майские праздники предлагают скидки на проживание в размере 25-45%. Это связано с новыми правилами пребывания туристов в стране.

Кроме Мальдив, можно также отправиться на отдых в популярные этой зимой Танзанию (остров Занзибар) и Доминикану, а также познакомиться с новым доступным направлением – Сейшелами.

Во сколько обойдется отдых на пляжах "баунти" в экзотических странах в первой половине мая – в материале.

Что происходит на Мальдивах

Начиная с 27 апреля, на Мальдивах для прибывающих из Индии вводят строгие ограничения, хотя именно эта страна занимает лидерские позиции по количеству туристов уже не первый год, занимая около 11% всех бронирований на курортных островах.

Фото: На Мальдивах отели предлагают скидки (booking.com)

Но сегодня ситуация с распространением COVID в Индии приобретает масштабы катастрофы: вирус обнаруживают у более чем 300 тысяч людей ежедневно, почти 3000 инфицированных умирают. Сегодня это наивысший показатель в мире.

Индийским туристам запретят останавливаться в отелях и гостевых домах на островах, где живет местное население. Туристам из Индии разрешат останавливаться только на отдаленных от местного населения островах и курортах.

Между тем, у местных отелей уже появилось множество предложений со скидками на проживание. По данным туристического агентства "Tours&Tickets", у популярного отеля "Taj Exotica&Spa" 5* можно рассчитывать на скидки до 45%.

На сайте бронирования отелей booking.com, на даты с 1 по 8 мая на вилле отеля Sun Siyam Iru Fushi 5* можно остановиться по цене 56 873 гривны за двоих вместо 113 388 гривен. У "Radisson Blu Resort Maldives" 5* неделя на те же даты для двоих стоит 89 976 гривен вместо 179 933 гривен.

В трехзвездочном отеле "Fun Island Resort&Spa" первую неделю мая можно пожить по цене 12 521 гривна вместо 39 313 гривен за двоих. В 4* отеле "Summer Island Maldives Resort" провести 7 ночей с 1 мая можно по цене 30 790 гривен вместо 67 672 гривен.

Фото: Отдых на курорте в Доминикане (pixabay.com)

Сколько стоят туры в экзотические страны

Мы проверили стоимость туров на Мальдивы, Занзибар, Доминикану и Сейшелы на 7 ночей на двоих с перелетом и питанием "завтраки" на даты с 1 мая и выбрали самые низкие цены.

У туристической компании "Farvater" отдохнуть на Мальдивах можно по цене от 81368 гривен в отеле 4* с вылетом 3 мая.

На острове Занзибар в Танзании можно провести отпуск по цене от 59762 гривен в 3* отеле с вылетом 3 мая, в 4* - от 67518 гривен с вылетом на ту же дату.

В Доминикану можно отправиться по цене от 73514 гривен в 4* отеле с питанием "все включено" с вылетом 7 мая.

На 7 ночей в мае полететь на Сейшелы можно по цене от 62430 гривен в 3* отеле с вылетом 5 мая, в 4* - от 75806 гривен, в 5* - от 85118 гривен.

Фото: Природа на Сейшелах (pixabay.com)

У сети туристических агентств "Happy Rest" неделя на Мальдивах в 3* отеле обойдется от 56228 гривен с вылетом 2 мая, в 5* отеле – от 79882 гривен с вылетом 4 мая.

На Занзибаре провести отпуск обойдется в 56528 гривен в 5* отеле с вылетом 15 мая, и от 82172 гривен с вылетом 3 мая.

В Доминикане можно неплохо провести майские праздники в 4* отеле с питанием "все включено" от 63630 гривен за 8 ночей с вылетом 3 мая, в 5* - от 67852 гривен с вылетом на ту же дату.

Побывать на неизведанных Сейшелах можно по цене от 89126 гривен в 4* отеле с вылетом 7 мая, в 5* - от 92569 гривен с вылетом 12 мая.

При поездке в эти экзотические страны необходимо делать ПЦР-тест при возвращении в Украину.

Напомним, мы писали, на каких условиях теперь можно отдохнуть в Болгарии.

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