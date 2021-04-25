Райская экзотика: в чем секрет популярности островов в Индийском океане

Какой остров Сейшел выбрать для отдыха

Сейшелы - одни из самых красивых островов Индийского океана. Расположены у восточных берегов Африки к северу от Мадагаскара. Сейшельские курорты с бирюзово-изумрудным океаном уникальны природой, которая и привлекает сюда множество гостей из разных стран.

Это идеальное место для любителей снорклинга, дайвинга и глубоководной рыбалки. Здесь - бесчисленное количество различных видов рыб и моллюсков, что делает подводный мир островов необычайно красивым.

Недавно Сейшелы открылись для туристов со всего мира независимо от того, прошли ли они вакцинацию. Для въезда путешественники должны будут предъявить только отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до вылета.

Фото: Сейшельские острова (pixabay.com)

Сейшелы: множество живописных островов

Сейшелы состоят из множества островов. Опишу основные из них.

Маэ (Mahe) - центральный и самый большой остров на Сейшелах, где расположены международный аэропорт и столица Виктория. Именно на этом острове - одни из самых изысканных отелей Four Seasons Resort Seychelles и Anantara Maia Seychelles Villas. Также на Маэ есть природный заповедник - национальный парк и плантации чая, которые остались здесь как наследие от пребывания на островах англичан.

Фото: Остров Праслен славится национальным парком с пальмами (agoda.com)

Второй по величине - остров Праслен (Praslin). Он уникален необычными пальмами, для которых здесь даже создали национальный парк. Сейшелы не просто так назвали лидером среди свадебных путешествий, ведь кокосы местных пальм похожи на сердце! Так что Праслен - это еще и остров любви.

Третьим хочу выделить Ла Диг (La Digue). Это небольшой, но очень живописный остров со своими уникальными скалами и валунами. Это наиболее фотографируемое туристами место среди всех островов Сейшел.

Фото: Ла-Диг - один из крупнейших островов Сейшельского архипелага и третий по размеру населенный остров Сейшел (uk.wikipedia.org)

Остров Дерош. Этот 6-километровый коралловый атолл, покрытый разнообразными растениями, подарит возможность понаблюдать за морскими черепахами, которые откладывают яйца. На севере острова на страже стоит маяк, который все еще работает.

Остров Кюрьез расположен у берегов Праслен. У него есть имеет отличительная черта - красные земли. В 1979 году был объявлен национальным морским парком. Кюрьез также известен сотнями гигантских черепах Альдабра, которые там проживают уже на протяжении многих лет.

Фото: Кюрьез - небольшой гранитный остров, входит в Северо-Восточную группу Внутренних Сейшельских островов (uk.wikipedia.org)

Остров Арид - жемчужина Индийского океана, занесенная в список природных заповедников, поразит вас красотой пейзажей, диких скал и пляжей с мелким песком. Его называют "птичьей столицей", ведь это также место обитания огромного количества морских птиц и рептилий.

Сейшелы, в отличие от Мальдив и Маврикия, более разнообразны по своей природе. Да и острова - крупнее по площади и более живописны. Именно это, на мой взгляд, привлекло внимание к Сейшелам крупных круизных компаний в новом сезоне.

Я бы хотела остановиться на одной из яхт, построенной в 2020 году. Мега-яхта Le Bellot - это пятое судно в новой серии Ponant Explorers. Вероятно, из-за живописных пейзажей Сейшел был выбран круизный маршрут этой яхты именно в этой части Индийского океана. Кроме ранее упомянутых мною островов, благодаря круизам можно посмотреть и другие острова, на которые вы вряд ли попадете, отдыхая только в отеле.

Правила въезда на острова для украинцев

Начиная с 25 марта этого года, Сейшельские Острова отменили запрет на въезд для всех иностранных туристов независимо от страны проживания и статуса вакцинации (кроме тех, которые въезжают из ЮАР).

Туристы, которые прибывают на Сейшелы, должны иметь с собой сертификат отрицательных ПЦР-тестов на COVID-19 от аккредитованной лаборатории (тест надо пройти максимум за 72 часа до вылета), а также действительное медицинское страхование для путешествий. Оно должно покрывать расходы на самоизоляцию, карантин и возможное лечение COVID-19.

Фото: Сейшельские острова отменили запрет на въезд для всех иностранных туристов (pixabay.com)

Перед поездкой туристам надо загрузить свои негативные результаты ПЦР-тестирования, данные об авиарейсах и местах проживания на Сейшелах по ссылке https://seychelles.govtas.com. Посетители должны бронировать жилье для отдыха только в лицензированных заведениях, прошедших сертификацию Управлением здравоохранения Сейшел.

Природная уникальность, разнообразие и красота – это то, за что Сейшельские острова так любят туристы, и посещают местные курорты снова и снова.

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