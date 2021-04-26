Значно дешевше: на екзотичних курортах пропонують великі знижки для туристів

Скільки коштують тури у тропічні країни на травневі свята

Відпочинок на Мальдівах або Домінікані навесні цілком реально забронювати за вигідними цінами. Змінити прохолодну весну на сонячну погоду в екзотичних країнах під час тривалих травневих вихідних можна дешевше, ніж зазвичай: багато готелів на популярних курортах знижують ціни на проживання через продовження пандемії COVID.

Наприклад, чимало готелів на Мальдівах на травневі свята пропонують знижки на проживання в розмірі 25-45%. Це пов'язано з новими правилами перебування туристів в країні.

Крім Мальдів, можна також вирушити на відпочинок в популярні цієї зими Танзанію (острів Занзібар) і Домінікану, а також познайомитися з новим доступним напрямком – Сейшелами.

У скільки обійдеться відпочинок на пляжах "баунті" в екзотичних країнах в першій половині травня – в матеріалі.

Що відбувається на Мальдівах

Починаючи з 27 квітня, на Мальдівах для прибулих з Індії вводять суворі обмеження, хоча саме ця країна займає лідерські позиції за кількістю туристів вже не перший рік, займаючи близько 11% всіх бронювань на курортних островах.

Фото: на Мальдівах готелі пропонують знижки (booking.com)

Але сьогодні ситуація з поширенням COVID в Індії набуває масштабів катастрофи: вірус виявляють у більш ніж 300 тисяч людей щодня, майже 3000 інфікованих помирають. Сьогодні це найвищий показник у світі.

Індійським туристам заборонять зупинятися в готелях і гостьових будинках на островах, де живе місцеве населення. Туристам з Індії дозволять зупинятися тільки на віддалених від місцевого населення островах і курортах.

Тим часом у місцевих готелів вже з'явилося безліч пропозицій зі знижками на проживання. За даними туристичного агентства "Tours&Tickets", у популярного готелю "Taj Exotica&Spa" 5* можна розраховувати на знижки до 45%.

На сайті бронювання готелів booking.com, на дати з 1 по 8 травня на віллі готелю Sun Siyam Iru Fushi 5* можна зупинитися за ціною 56 873 гривні за двох замість 113 388 гривень. У "Radisson Blu Resort Maldives" 5 * тиждень на ті самі дати для двох коштує 89 976 гривень замість 179 933 гривень.

У тризірковому готелі "Fun Island Resort & Spa" перший тиждень травня можна пожити за ціною 12 521 гривня замість 39 313 гривень за двох. У 4 * готелі "Summer Island Maldives Resort" провести 7 ночей з 1 травня можна за ціною 30 790 гривень замість 67 672 гривень.

Фото: Відпочинок на курорті в Домінікані (pixabay.com)

Скільки коштують тури в екзотичні країни

Ми перевірили вартість турів на Мальдіви, Занзібар, Домінікану і Сейшели на 7 ночей на двох з перельотом і харчуванням "сніданки" на дати з 1 травня і вибрали найнижчі ціни.

У туристичної компанії "Farvater" відпочити на Мальдівах можна за ціною від 81368 гривень в готелі 4 * з вильотом 3 травня.

На острові Занзібар в Танзанії можна провести відпустку за ціною від 59762 гривень в 3* готелі з вильотом 3 травня, в 4 * - від 67518 гривень з вильотом на ту ж дату.

В Домінікану можна вирушити за ціною від 73514 гривень в 4* готелі з харчуванням "все включено" з вильотом 7 травня.

На 7 ночей у травні полетіти на Сейшели можна за ціною від 62430 гривень в 3* готелі з вильотом 5 травня, в 4* - від 75806 гривень, в 5* - від 85118 гривень.

Фото: Природа на Сейшелах (pixabay.com)

У мережі туристичних агентств "Happy Rest" тиждень на Мальдівах у 3 * готелі обійдеться від 56228 гривень з вильотом 2 травня, в 5* готелі – від 79882 гривень з вильотом 4 травня.

На Занзібарі провести відпустку обійдеться в 56528 гривень в 5 * готелі з вильотом 15 травня, і від 82172 гривень з вильотом 3 травня.

В Домінікані можна непогано провести травневі свята в 4* готелі з харчуванням "все включено" від 63630 гривень за 8 ночей з вильотом 3 травня, в 5 * - від 67852 гривень з вильотом на ту ж дату.

Побувати на незвіданих Сейшелах можна за ціною від 89126 гривень в 4* готелі з вильотом 7 травня, в 5 * - від 92569 гривень з вильотом 12 травня.

При поїздці в ці екзотичні країни необхідно робити ПЛР-тест при поверненні в Україну.

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