Склоны для новичков: куда отправиться кататься на лыжах с детьми в Карпатах

Фото: Катание на склонах (facebook.com/vedmezha.ua)

Горнолыжный курорт "Ведмежа" открывает сезон 17 января

Покататься на лыжах по заснеженным склонам Карпатских гор можно не только на курортах с толпой отдыхающих – насладиться зимней природой и активным отдыхом возможно и в спокойных местах.

На днях готовит открыть склон для лыжников и сноубордистов еще один горнолыжный курорт – "Ведмежа" в селе Поляна в Закарпатье. Открытие запланировано на 17 января – как раз установится необходимая минусовая температура.

Фото: Сезон катания зависит от погоды (facebook.com/vedmezha.ua)

Чем интересен курорт

Горнолыжный курорт "Ведмежа" находится в селе Поляна, которое известно минеральной водой "Поляна квасова" и бальнеологическим курортом.

Горнолыжная база находится в 1,5 км от села. В ее распоряжении склоны на 600 м, 300 м, 150 м и тюбинговый парк. Горнолыжный курорт позиционирует себя как лучший в Закарпатье для новичков.

Широкая пологая трасса укомплектована бугельными подъемниками и системой искусственного оснежения. У подножия горы находится ресторан, который сейчас не работает, пункт проката лыж и спортивного инвентаря. Возле тюбинговой трассы работает кафе.

В этом году на курорте не сложилось с погодой, и "высокий сезон" был потерян для туристов.

"Если будет снежить, это хорошо, но мы рассчитываем на наш снег. Весь "высокий сезон" мы уже пролетели с нашими погодными условиями и климатом. Когда мы наснежили, пошли проливные дожди, и мы даже не смогли снег разравнивать. Сделали тюбинг-трассы, и из-за дождей в первый же день их работы образовались лужи. Дай бог, чтобы нас уже немного замело", - рассказывает РБК-Украина менеджер базы "Ведмежа" Тарас Трындяк.

Он советует следить за погодой на горнолыжных курортах на сайте snig.info, чтобы в реальном времени видеть состояние склонов.

Фото: Подъемник на базе (facebook.com/vedmezha.ua)

Сколько стоит покататься

По словам представителя горнолыжной базы, цены на услуги с прошлого года не менялись. Только стоимость обучения у инструкторов может измениться – но они пока не прибыли на курорт.

Тюбинг – спуск с горки на надувных "ватрушках"- санках обойдется 150 гривен за час, и 250 гривен – за два.

Прокат лыжного или сноубордингового комплекта стоит от 220 гривен за 2 часа до 350 гривен в день.

Скипассы на бугельные подъемники стоят от 30 гривен за один раз до 350 гривен за 6 часов.

К слову, неподалеку на склонах есть две пологие трассы (800 м) с подъемником у горнолыжного комплекса "Катерина". Там же работает мультилифт. Стоимость подъемников на курорте – от 30 гривен за один раз до 550 гривен за день.

Фото: Для тюбинга оборудована трасса (facebook.com/vedmezha.ua)

Сколько стоит проживание

Мы проверили цены на проживание в селе Поляна на сайте бронирования отелей booking.com на ближайшую неделю и выбрали доступные номера.

В отельном комплексе "Славутич Закарпатья" в 2 км от горнолыжного курорта можно остановиться по цене от 350 гривен с человека за ночь. Но на ближайшую неделю остались только номера-люкс по цене 850 гривен в сутки.

В отеле со спа-центром "Солнечная долина" двухместный номер-стандарт с трехразовым питанием стоит 2880 гривен в сутки за двоих.

В гостевом доме "Любава" бюджетный двухместный номер с диваном-кроватью стоит 300 гривен в сутки.

Напомним, мы писали, что в Карпатах начинает сезон катания еще один снежный курорт.

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