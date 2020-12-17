Жесткие меры: популярный курорт закрывается для туристов из-за всплеска COVID-19

Начиная с 18 декабря, популярный остров и курорт Тенерифе закроет свои границы для туристов. Об этом сообщает издание The Telegraph. Как уточняется, остров останется закрытым для иностранных туристов в течение ближайших 15 дней.

Такие меры решили ввести из-за роста количества заболевших COVID-19 и чтобы уменьшить интенсивность распространения вируса. Соответствующее заявление сделал глава правительства Канарских островов Анхель Виктор Торрес.

При этом пока неясно, как остров покинут туристы, находящиеся на курорте сегодня. Также еще нет официальной информации о том, будет ли им разрешено отправиться домой в те дни, когда уже были запланированы их перелеты. Издание The Telegraph связалось представителями Совета по туризму Тенерифе за разъяснениями.

В то же время представитель британской авиакомпании Jet2 сообщил Telegraph Travel, что туристы все еще могут отправиться на Тенерифе, "чтобы насладиться Рождеством и заслуженным отдыхом под лучами солнца".

Комендантский час и запрет массовых мероприятий

Тем временем на сайте издания сообщают, что новогодние празднования на курорте, скорее всего, отменят. Туристам, которые остались там во время закрытия границ, советуют оперативно связаться со своим туроператором или авиакомпанией для получения дополнительной информации.

Кроме того, на популярном курортном острове в ближайшие 15 дней будут действовать более широкие ограничения. В том числе будет введен комендантский час с 22:00, обслуживание в барах и ресторанах будет разрешено только в формате на вынос. Также "на паузу" поставят все массовые мероприятия.

Фото: Курортный остров останется закрытым для иностранных туристов в течение ближайших 15 дней (pixabay.com)

На прошлой неделе количество случаев заболевания в течение семи дней на Тенерифе выросло до показателя 96,1 на 100 000 человек.

Сообщается, что это самый высокий показатель на Канарских островах, где средний совокупный показатель по заболевшим составляет 52,2 на 100 000 человек. Из-за этого несколько стран внесли Тенерифе в "красные" списки стран. К примеру, британские туристы после возвращения из отпуска на острова должны уйти на 10-дневную самоизоляцию.

Можно ли ехать на Тенерифе украинским туристам

Тенерифе – самый крупный остров из архипелага Канарских островов. Основную территорию острова занимает гора Тейде. Это спящий вулкан и самая высокая точка Испании. Широкую популярность острову принес карнавал Санта-Крус-де-Тенерифе – масштабное красочное шествие с музыкой, танцами и костюмированными шоу.

Остров отличает большое количество пляжей с желтым песком. Также здесь много курортов, в том числе - Лос-Кристианос и Плайя-де-лас-Америкас.

Поскольку остров относится к территории Испании, которая пока запрещает въезд в страну украинским туристам, поехать на Тенерифе украинцам тоже пока нельзя.

Согласно данным сайта Tripadvisor.mfa.gov.ua, въезд в страну для туристов из Украины по состоянию на сегодня запрещен. Исключение составляют граждане, имеющие вид на жительство в одной из стран-членов ЕС, владельцы долгосрочных виз (рабочих или для выданных учебы в одной из стран Европейского Союза) а также для некоторых других категорий граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что Шри-Ланка открывает свои границы для украинских туристов.

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