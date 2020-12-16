Новый локдаун в Турции: как повлияют на туристов карантинные ограничения

Фото: Экскурсии в Стамбуле (pixabay.com)

Музеи и экскурсии продолжат работать

Новогодние праздники в Турции пройдут в атмосфере дополнительных карантинных ограничений. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении комендантского часа по всей стране с новогодней ночи до 4 января.

Гражданам Турции будет запрещено выходить на прогулки с 21:00 четверга, 31 декабря до 5:00 4 января. Такие ограничения должны закрепить успехи в стабилизации ситуации с коронавирусом накануне вакцинации.

Как усиление мер по борьбе с коронавирусом скажется на туристах, желающих встретить новый год 2021 в Турции, узнавало РБК-Украина.

Фото: Комендантский час касается только местных жителей (pixabay.com)

Как будут действовать ограничения

Еще в ноябре туристам разрешили не соблюдать карантинные ограничения в Турции – они касаются только граждан и резидентов.

Как объясняет РБК-Украина Андрей Соломко, менеджер турецкого направления туроператора "Центр", эти ограничения в Турции на новый год просто продлили. Поэтому комендантский час, который применяли до нового года, будет действовать так же – с четверга 31 декабря с 21:00 до 4 января до 5:00.

"Якобы в это время все закрыто на новый год. Но это касается только местного населения – для туристов ограничений нет. Они могут спокойно во время комендантского часа передвигаться по городу. Проблем никаких не возникает. Все музеи и экскурсии будут работать", - рассказывает эксперт.

Местные жители смогут выходить на улицу с 10 утра до 17:00. В этот промежуток времени будут работать продуктовые магазины и местные лавки. Рестораны и кафе будут работать только на доставку в любой день.

"В отелях рестораны работают согласно внутреннему распорядку. Если в каких-то отелях будут проводиться небольшие новогодние банкеты на небольшое количество человек – то это разрешено", - говорит он.

Со времени введения строгих ограничений в Турции в туристическую компанию нареканий и жалоб от туристов после поездки в эту страну еще не было.

Фото: Музеи и туристические достопримечательности останутся открытыми (pixabay.com)

Как питаться во время локдауна в Турции

Проблем с питанием во время поездки в Турцию у туристов не возникает, отмечают турагенты и гиды. Есть можно как в отельных ресторанах, так и в номерах заказанной едой. Также кафе и рестораны города работают на вынос – поесть можно даже на улице или найти заведение, которое негласно обслуживает туристов внутри.

"На данный момент мы рекомендуем отели в Стамбуле с двухразовым питанием – завтрак и ужин. Если отель работает на завтрак, то у него уже есть договоренность с отелем, который находится рядом", - говорит представитель туроператора "Центр".

Туристы могут подойти на ресепшн отеля и им расскажут, где есть договоренность, чтобы постояльцы могли или пообедать, или поужинать. Второй вариант - работники отеля помогают заказать доставку в номер блюд из ресторанов.

"Многие говорят, что есть некоторые рестораны и кафе, которые нарушают ограничения – они работают негласно и приглашают гостей внутрь поесть", - добавляет специалист.

Также в Турции в этом сезоне начали готовить глинтвейн – этот напиток можно приобрести на вынос в популярных туристических районах Стамбула по цене 25-40 лир. Поэтому гулять полупустыми улицами города с согревающим напитком вполне удобно.

Фото: Туристы в Турции голодными не останутся (pixabay.com)

Спрос вырос на период "локдауна" в Украине

Одна из основных туристических локаций Турции – Стамбул. По словам турагента, сейчас в этом городе много туристов из постсоветских стран, которые приезжают уикенд погулять и посмотреть на достопримечательности.

"Сплеска бронирования туров в Стамбул на данный момент нет - наши туристы планируют быть на новый год дома. Но, начиная с 10-11 января, когда планируется "локдаун" в Украине – уже есть большие продажи и спрос превышает бронирования на новогодние праздники", - говорит Андрей Соломко.

Он отмечает, что уже сейчас большие компании по 6-7 человек бронируют отдых в Стамбуле на даты после после Рождества. Стоимость на 3 ночи на одного человека с вылетом из Киева стартует от 142 евро при двухместном размещении в отеле 3* с завтраками. В эту стоимость входит авиаперелет туда и обратно, групповой трансфер и страховка.

Если ехать на новый год, то стоимость тура начинается со 170-180 евро с человека с такими же условиями.

"На новый год турецкие отельеры подняли цены в Стамбуле на 30% - и поэтому спрос на туры снизился. И уже с этой недели приходят спецпредложения, что тот или другой отель понизил стоимость на новый год", - подытоживает специалист.

К слову, по прилету в Турцию у украинских туристов не требуют ПЦР-тест. Также после возвращения в Украину не нужно соблюдать самоизоляцию или делать тест.

Напомним, мы писали, что изменилось для туристов в Турции с новыми карантинными ограничениями.

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