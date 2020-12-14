Шри-Ланка открывается для украинцев: что нужно знать туристам

Фото: Шри-Ланка (pixabay.com)

Опасения не подтвердились: страна все же открывается для иностранных гостей

Туристический рынок долго ожидал хоть каких-то новостей об открытии одной из самых популярных среди туристов экзотических стран - Шри-Ланки. И уже на выходных была обнародована информация о том, что при поддержке Министерства по туризму Шри-Ланки туристы смогут посетить страну, начиная с 28 декабря.

Согласитесь, отличный новогодний подарок, ведь теперь есть возможность встретить Новый год на всеми любимом острове, нежась на золотом теплом песке.

Что по поводу правил въезда для туристов, прилетающих на чартерных рейсах?

Виза будет должна быть открыта заранее, через сайт миграционной службы Шри-Ланки. Стоимость остается неизменной – 35 долларов с человека. Визу для детей до 12 лет не оплачивают.

Для регистрации на рейс необходимо будет предоставить негативный ПЦР-тест, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия в страну.

Далее туристы отправляются в отель, и после заселения им будет проведен повторный тест стоимостью 45 долларов с человека. Результат туристы получат на свои мобильные телефоны и после этого смогут полноценно отдыхать.

Такая процедура - комфортнее после длительного рейса, чем прохождение всех формальностей в аэропорту.

ПЦР-тест положительный: как быть?

Процедура действий достаточно проста: если тест, сделанный на Шри-Ланке, окажется положительным, то туристов изолируют в отдельном номере в том же отеле, который он себе бронировал.

Фото: Шри-Ланка наконец открывается для туристов (pixabay.com)

Именно поэтому работают только большие отели, в которых 80 и более номеров. Это позволит без труда организовать карантинную зону и обеспечит комфортные условия всем туристам. Все отели прошли проверку соблюдения всех норм, получив в результате соответствующие сертификаты.

Посещать или не посещать экскурсионные объекты

Экскурсионные программы, которые проводили ранее, к сожалению, пока запрещены. Но Шри-Ланка – это не только пляжный отдых. Это еще и огромное количество достопримечательностей.

Поэтому одному из туроператоров дали разрешение на проведение однодневных экскурсий для туристов. Групповые экскурсии будут проводиться в определенные дни. Туристы смогут посетить и сафари в парке Яла, и Слоновий питомник в Пиннавеле, и знаменитый город Галле, и голландский форт, и другие экскурсии.

Напомним, ранее мы писали, что в Египте в декабре предлагают существенные скидки на проживание.

Также сообщалось, подорожают ли туры из-за новых правил для туркомпаний.