"Жемчужина короны ЕС". В Еврокомиссии предложили новые правила для Шенгенской зоны

В ведомстве назвали пандемию COVID одним из самых больших вызовов, с которыми сталкивались государства-члены ЕС.

Еврокомиссия обнародовала предложение об обновлении Кодекса границ Шенгенской зоны, сообщает Schengenvisainfo.com.

Уточняется, что новые предложения преследуют цель сделать Шенгенскую зону без границ "более устойчивой к будущим вызовам, которые в прошлом угрожали ее существованию".

Еврокомиссия, среди прочего, рекомендовала сделать восстановление контроля на внутренних границах по крайней мере. Вместо этого там предложили более "эффективно управлять внешними границами".

"Целенаправленные изменения обеспечат большую координацию ЕС и лучше подготовят государства-члены для решения новых проблем при управлении как общей внешней границей ЕС, так и внутренними границами в Шенгенской зоне", – отмечается в пресс-релизе Европейской комиссии.

Комментируя предложение, вице-президент по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас упомянул кризис беженцев в Европе 2015 года, террористические атаки и пандемию COVID-19 как одни из самых больших вызовов, с которыми сталкивались страны Шенгенской зоны в последние годы.

"Мы несем ответственность за поддержку управления Шенгенской зоной и должны убедиться, что государства-члены могут обеспечить быстрое и скоординированное реагирование на кризисные ситуации", — сказал он.

Маргаритис Схинас добавил, что новое предложение Еврокомиссии поможет государствам-членам укрепить Шенгенскую зону, назвав ее "жемчужиной в короне" ЕС.

Фото: Флаги Европейского союза ЕС от штаб-квартиры Европейской комиссии в Бельгии (unsplash.com/guillaume-perigois)

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон также обратила внимание на вызовы, вызванные коронавирусом. Она подчеркнула, что пандемия "продемонстрировала важность Шенгенской зоны для экономики и общества ЕС".

Что предлагают в Еврокомиссии для Шенгенской зоны

Основные изменения, которые Комиссия намерена внести в Шенгенские пограничные кодексы, таковы:

восстановление пограничного контроля: страны-члены должны более тщательно оценивать общую ситуацию со свободой передвижения.

использование альтернативных форм контроля над безопасностью посредством усиления полицейских проверок в приграничных регионах.

будет создана новая процедура борьбы с несанкционированными перемещениями во время совместных полицейских операций.

Новые Шенгенские пограничные кодексы также предусматривают новые меры, которые государства-члены могут принять для эффективного управления внешними границами ЕС. В частности, когда мигранты используются в политических целях, как это недавно происходило на границах ЕС с Беларусью, говорится в сообщении.

Также Комиссия предложила дополнительные меры по предоставлению убежища и возвращению домой беженцев, возможность продлить срок регистрации заявок в приют до четырех недель. Предлагается также рассматривать на границе все заявления об убежище, за исключением медицинских случаев.

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