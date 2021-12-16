Греция ужесточает правила въезда: что изменится для украинцев

В стране будут требовать ПЦР-тесты и от вакцинированных путешественников

Правительство Греции приняло решение ужесточить правила въезда в страну, пишет Bloomberg.

Такое решение связано с борьбой против волны распространения нового штамма "Омикрон".

Теперь все иностранцы, приезжающие в Грецию, должны предоставить ПЦР-тест на коронавирус, сделанный в течение 48 часов до прибытия.

Новые правила начнут действовать с 19 декабря.

Правила въезда в Грецию для иностранцев

Для въезда понадобятся следующие документы:

обязательное заполнение специальной формы PLF (бланк локации пассажира заполняется на каждого человека отдельно) за 24 часа до пересечения границы (travel.gov.gr);

сертификат о полной вакцинации с указанием информации, прошедшей 14 дней со времени полной вакцинации против Covid-19, количества полученных доз и даты их проведения;

Допустимые вакцины: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson+Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm и другие;

предоставление отрицательного результата лабораторного молекулярного ПЦР-теста на SARS-CoV-2, который сделан не ранее чем за 48 часа до прибытия в страну.

Напомним, ранее мы писали, в Греции впервые запускают кампанию по зимнему туризму.