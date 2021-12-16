Греция ужесточает правила въезда: что изменится для украинцев
Фото: Санторини, Греция (unsplash.comjonathan-gallegos)
В стране будут требовать ПЦР-тесты и от вакцинированных путешественников
Правительство Греции приняло решение ужесточить правила въезда в страну, пишет Bloomberg.
Такое решение связано с борьбой против волны распространения нового штамма "Омикрон".
Теперь все иностранцы, приезжающие в Грецию, должны предоставить ПЦР-тест на коронавирус, сделанный в течение 48 часов до прибытия.
Новые правила начнут действовать с 19 декабря.
Правила въезда в Грецию для иностранцев
Для въезда понадобятся следующие документы:
- обязательное заполнение специальной формы PLF (бланк локации пассажира заполняется на каждого человека отдельно) за 24 часа до пересечения границы (travel.gov.gr);
- сертификат о полной вакцинации с указанием информации, прошедшей 14 дней со времени полной вакцинации против Covid-19, количества полученных доз и даты их проведения;
Допустимые вакцины: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson+Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm и другие;
- предоставление отрицательного результата лабораторного молекулярного ПЦР-теста на SARS-CoV-2, который сделан не ранее чем за 48 часа до прибытия в страну.
Напомним, ранее мы писали, в Греции впервые запускают кампанию по зимнему туризму.