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"Перлина корони ЄС". У Єврокомісії запропонували нові правила для Шенгенської зони

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Четвер 16 грудня 2021 14:05
"Перлина корони ЄС". У Єврокомісії запропонували нові правила для Шенгенської зони Фото: Будівля Єврокомісії (unsplash.com/ernesto-velаzquez)
Автор: Катерина Гончарова

У відомстві назвали пандемію COVID одним з найбільших викликів, з якими стикалися держави-члени ЄС

Єврокомісія оприлюднила пропозицію щодо оновлення Кодексу кордонів Шенгенської зони, повідомляє Schengenvisainfo.com.

Уточнюється, що нові пропозиції мають на меті зробити Шенгенську зону без кордонів "більш стійкою до майбутніх викликів, які в минулому загрожували її існуванню".

Єврокомісія, серед іншого, рекомендувала зробити відновлення контролю на внутрішніх кордонах крайнім заходом. Замість цього там запропонували більш "ефективно управляти зовнішніми кордонами".

"Цілеспрямовані зміни забезпечать більшу координацію ЄС та краще підготують держави-члени для вирішення нових проблем при управлінні як загальним зовнішнім кордоном ЄС, так і внутрішніми кордонами у Шенгенській зоні", – зазначається у прес-релізі Європейської комісії.

Коментуючи пропозицію, віце-президент із просування європейського способу життя Маргарітіс Схінас згадав кризу біженців у Європі 2015 року, терористичні атаки та пандемію COVID-19 як одні з найбільших викликів, з якими стикалися країни Шенгенської зони в останні роки.

"Ми несемо відповідальність за підтримку управління Шенгенською зоною та маємо переконатися, що держави-члени можуть забезпечити швидке й скоординоване реагування на кризові ситуації", – сказав він.

Маргарітіс Схінас додав, що нова пропозиція Єврокомісії допоможе державам-членам зміцнити Шенгенську зону, назвавши її "перлиною в короні" ЄС.

&quot;Перлина корони ЄС&quot;. У Єврокомісії запропонували нові правила для Шенгенської зониФото: Прапори Європейського союзу ЄС від штаб-квартири Європейської комісії в Бельгії (unsplash.com/guillaume-perigois)

Комісар ЄС з внутрішніх справ Ілва Йоханссон також звернула увагу на виклики, спричинені коронавірусом. Вона підкреслила, що пандемія "продемонструвала важливість Шенгенської зони для економіки та суспільства ЄС".

Що пропонують у Єврокомісії для Шенгенської зони

Основні зміни, які Комісія має намір внести до Шенгенських прикордонних кодексів, такі:

  • відновлення прикордонного контролю: країни-члени ЄС мають більш ретельно оцінювати загальну ситуацію зі свободою пересування.
  • використання альтернативних форм контролю за безпекою у вигляді посилення поліцейських перевірок у прикордонних регіонах.
  • буде створена нова процедура для боротьби з несанкціонованими переміщеннями під час спільних поліцейських операцій.

Нові Шенгенські прикордонні кодекси також передбачають нові заходи, які держави-члени можуть вжити для ефективного управління зовнішніми кордонами ЄС. Зокрема у випадках, коли мігранти використовуються в політичних цілях, як це нещодавно відбувалося на кордонах ЄС з Білоруссю, йдеться у повідомленні.

Також Комісія запропонувала додаткові заходи з надання притулку та повернення додому біженців, можливість продовжити термін реєстрації заявок на притулок до чотирьох тижнів. Пропонується також розглядати на кордоні всі заяви про притулок, за винятком медичних випадків.

Нагадаємо, ми писали, що на тлі пандемії Греція посилила правила в'їзду для туристів.

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