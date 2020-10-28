"Жемчужина" Европы: осенний отпуск в Македонии привлекает выгодными ценами

Для украинцев этой осенью открылись новые локации, куда можно полететь в отпуск. Одно из таких направлений, куда вскоре появится прямой рейс из Киева - в столицу Северной Македонии Скопье.

Рейсы без пересадок начнут летать уже в декабре, а закончатся полеты 25 марта. Также украинским туристам доступны экскурсионные автобусные туры.

Мы изучили, чем привлекательна Македония для украинских туристов зимой и почему отдых в этой стране может оказаться по карману многим в этом сезоне.

Фото: Столица Македонии Скопье (pixabay.com)

Как попасть в Северную Македонию

Первый рейс из аэропорта "Борисполь" отправится в столицу Македонии 6 декабря. Авиакомпания "Windrose" планирует частоту полетов дважды в неделю. В Скопье из Киева можно будет вылететь в четверг и воскресенье.

Сейчас авиабилеты по маршруту "Киев-Скопье" на первые даты рейсов можно приобрести со скидкой по цене 6245 гривен (188 евро) в обе стороны. В стоимость билетов входит провоз 23 кг багажа и 7 кг ручной клади.

Также сейчас в Скопье можно долететь с длительными пересадками в аэропортах Европы с авиакомпаниями "Wizz Air", "Ryanair", "Pegasus", "МАУ". Кроме того, некоторые туркомпании предлагают и автобусные туры в Македонию с выездом из Львова, Киева и других городов.

Въезд в Македонию украинцам разрешен без предъявления сертификата с негативным результатом ПЦР-теста на COVID-19 и без прохождения самоизоляции. Впрочем, уровень заболеваемостью в Македонии пока превышает украинские показатели, поэтому после возращения в Украину придется сдавать тест или проходить самоизоляцию.

Фото: Церковь над озером Охрид (pixabay.com)

Чем интересна Македония туристам

Маленькую страну на Балканах называют "жемчужиной" Европы – в ней сочетается красивейшая природа с памятниками древней архитектуры, высокие горы и горнолыжные курорты, минеральные и термальные источники с бальнеологическими курортами.

При этом Македония удивляет туристов смешением культур и народов: турок, греков, албанцев, православных и католиков. Эту страну считают колыбелью христианства в Европе – например, церковь Святого Эрасмуса в Охриде была построена ещё в 6 веке нашей эры. В Македонии зародилась славянская письменность, а 68% македонцев называют себя православными.

Фото: Музей на воде в Охриде (pixabay.com)

В Охриде, который называют еще и "балканским Иерусалимом", экскурсии включают посещение храмов, монастырей, античного амфитеатра, а также мечети и турецкого базара.

На берегу одного из самых глубоких озер на Балканах Охрид, которое находится сразу в двух странах – Македонии и Албании – расположены самые фешенебельные отели в Македонии. Также на озере создали "Залив на костях" – музей отреставрированного древнего жилья.

В столице Скопье стоит увидеть знаменитый каменный мост и крепость Кал, с которой связывают первые поселения южных славян. Самая выдающая историческая фигура в истории страны – Александр Македонский. Статуя в честь римского правителя "Воин на коне" стоит в центре города.

Фото: Музей Матери Терезы в Скопье (pixabay.com)

Также в столице интересно будет посетить Мемориальный дом Матери Терезы - музей под открытым небом в честь святой. Новая достопримечательность города – 66-метровый Крест – памятник православного креста.

В зимнее время Македония привлекает туристов горнолыжными курортами – Попова Шапка, где проводятся европейские чемпионаты, Крушево и Маврово, где хорошо развита инфраструктура для зимнего отдыха.

Фото: Монастырь Святого Наума в Охриде (pixabay.com)

Сколько стоит отдохнуть в Македонии

Несмотря на открытость границ Македонии для украинских туристов и появление прямого перелета, украинские туристические компании не спешат предлагать пакетный отдых в этой стране. Впрочем, можно найти предложения по экскурсионным турам.

Два вида экскурсионных туров в Македонию можно найти у туроператора "West Travel Group". Один из них – в Скопье-Орхид от 370 евро с проживанием в 4* отеле и питанием "полупансион" без стоимости авиаперелета. Второй включает также поездку к Адриатическому побережью и албанские города Тирану и Дуррес, и стоит от 375 евро.

Также попасть на экскурсию в Македонию с заездом в Болгарию можно во время автобусного тура из Львова 16 ноября от туристической компании "Аккорд тур". Стоимость поездки для одного человека – от 161 евро с человека. Обеды и часть экскурсий оплачиваются отдельно.

Снять 3* апартаменты в Скопье на 7 ночей на двоих с завтраками можно на сайте booking.com за 7222 гривен, а без завтраков – за 4688 гривен. В 4* можно найти неделю размещения за 5039 гривен, в такой же категории с завтраками – за 9015 гривен.

В Охриде – в 3* отеле неделю можно отдохнуть по цене от 3516 гривен, в 4* - от 4678 гривен, с завтраками – за 9845 гривен.

В Пововой Шапке остановиться на горнолыжном курорте можно за 5860 гривен за 7 ночей в 3* отеле, если с завтраками – от 7032 гривен.

Фото: Горнолыжный курорт Повова Шапка (press24.mk)

Македония – единственная страна на Балканах, которая не имеет выхода к морю. Поэтому путешествия туда не привязываются к пляжному сезону. Зима и осень – самое время открывать новые уголки Европы, которые могут удивить своей богатой культурой и красотой природы.

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