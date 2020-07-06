ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В отпуск во время карантина: сколько стоит отдых на зарубежных курортах

Новости » Travel » Отдых за рубежом 06.07.2020 - 07:20
В отпуск во время карантина: сколько стоит отдых на зарубежных курортах
Фото: Поездка в Албанию летом (pixabay.com)
Ольга Орехова
специально для РБК-Украина

Подорожали ли туры за время пандемии

Туристический сезон лета 2020 уже начался, но государства не спешат открывать границы для туристов: правила въезда меняются в зависимости от того, какие показатели заболеваемости населения COVID-19 имеет то или иное государство.

Однако уже в июле украинцы могут поехать в Турцию, Албанию, Египтет. Что из пляжного отдыха предлагают нашим туристам за рубежом сегодня и сколько это стоит – читайте в материале.

В отелях стран, куда украинцам состоянию на начало июля разрешен въезд, в основном сохранили стоимость на уровне цен 2019 года, а чартерные перелеты даже немного cнизились в цене из-за падения цен на топливо. Разница цен в валюте для туристов ощущаться не будет, уверяют РБК-Украина туроператоры.

По данным компании TPG, чартером в Албанию можно отправиться из Киева, Харькова и Запорожья на 4, 7, 11 и 14 дней. Такие туры доступны не только сейчас, а и до середины сентября. Отдых на неделю для двух взрослых с перелетом из Киева в июле, с трансфером из/до аэропорта, проживанием и завтраками в трехзвездочных отелях стоит от 676 евро, в пятизвездочных гостиницах - от 791 евро.

Короткий отдых на 4 ночи - от 563 евро и от 628 евро на двоих в отелях 3* и 5* соответственно. При выборе режима питания all inclusive в отеле 5* на неделю – от 1004 евро.

В отпуск во время карантина: сколько стоит отдых на зарубежных курортахФото: Отпуск в Турции (pixabay.com)

Что касается Черногории, то неделя проживания в апартаментах с кухней в корпусе (это распространенный тип расположения на курортах страны) – в категории 3* составляет от 614 Евро, 4* - от 667 евро, номер в отеле 5* – от 1219 евро.

Это стоимость на базе завтраков и с трансфером до/из аэропорта. Если вы хотите сэкономить, но увидеть хоть немного Европы, то 4 ночи с завтраками обойдутся вам в 497 евро в апартаментах категории 3*, 528 евро - в апартаментах 4* и 811 евро в номере отеля 5*.

В регионе Средняя Далмация (Хорватия) с прибытием в аэропорт Сплит можно отдыхать неделю с бюджетом от 924 евро на двоих. За размещение в гостинице 5* надо выложить от 1257 евро.

Мини-отпуск в Хорватию на 4 дня будет стоить от 769 евро в случае выбора экономного проживания. Стоит отметить, что Хорватия - в спросе среди украинских туристов, и по состоянию на сегодня осталось мало свободных мест до конца лета.

По данным туроператора Siesta, стоимость отпуска на 6 ночей в Турции в июле составляет от 899 евро и доходит до 3100 евро на двоих в отелях 5* на курорте Бодрум.

Украинцам там предлагается уже привычный тип питания в отелях – система шведского стола all inclusive. В компании рассказали, что благодаря летним контрактам цены на курортах прогнозируемые и не растут.

По этой же стоимостью проводили перенос туров, которые не состоялись ранее. Относительно следующего года, то есть вероятность, что цены по некоторым направлениям будут все-таки расти. Но колебания вряд ли будут сильными, ведь есть стандартные рычаги саморегуляции рынка, говорят в компании.

В отпуск во время карантина: сколько стоит отдых на зарубежных курортахФото: Отдых летом в Египте (pixabay.com)

С Египтом ситуация довольно запутанная, ведь по состоянию на сегодня еще не все гостиницы получили необходимый сертификат безопасности Hygiene Cetificate от государства. Готовность отеля проверяют по запросу, и не всегда отель, открытый на продаже, его имеет. Это значит, что туристы могут селиться пока далеко не в любом отеле.

С сертификатом на руках - в основном отели 4 и 5*. Недельный отдых в отеле 4* на курортах Шарм-Эль-Шейх и Хургада на двоих по системе “все включено” составит от 624 долларов США в бюджетном сегменте, а в отелях 5* - от 887 долларов. В отелях "высокого сервиса" - от 1350 долларов.

Пандемия нового коронавируса заставила туроператоров пересматривать условия бронирования пакетных туров. Так, туристы Join UP! могут оплатить пакетный тур по специальным условиям в полном объеме за 7 дней до вылета, при этом первый платеж составляет 0%. Аннулировать путешествие без штрафов можно за 7 дней до вылета.

В туроператоре Siesta констатируют, что в ближайшее время не все гостиницы будут открыты: спрос и предложение частично выровнялись, поэтому больших или долгосрочных скидок ожидать летом 2020 года не стоит.

Что еще, кроме моря? На осень туристы интересуются экскурсионными турами, бальнеологическими курортами. Последние доступны и в Украине, говорит Елена Бойко, соучредитель туристического оператора Travel Professional Group.

"Традиционно на морских курортах высокий сезон сохраняется с середины июля по начало сентября. В начале "школьного" сезона цены в отелях начинают снижаться, поскольку все меньше семей с детьми едут отдыхать на курорты", - добавляет она.

Напомним, ранее мы писали, что посмотреть во время поездки в Албанию.

Также предлагаем почитать как оформить страховку для выезда за границу в условиях карантина.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Теги ЕгипетТурцияотпускАлбанияпутешествия
Мнения
Людмила Собко
Тройка украинских вин, которые стоит попробовать в путешествии
Людмила Собко
Сомелье, гид по Киеву экскурсионного агентства KievColours
Олег Васильев
Как добраться на море во время карантина на поезде
Олег Васильев
автор влога "Железные магистрали"
Алена Барчук
Албания открыта для украинцев: чем заняться и что посмотреть
Алена Барчук
руководитель направления Албания туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с регионом
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Наталья Хватова
В новых условиях: правила пребывания в отелях Турции этим летом
Наталья Хватова
специалист по индивидуальному туризму, турфирма “Караван Люкс Тур”
Все мнения
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь