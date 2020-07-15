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Полупустые пляжи: украинец рассказал о "карантинном" отдыхе в Турции

Среда 15 июля 2020 11:23
Полупустые пляжи: украинец рассказал о "карантинном" отдыхе в Турции
Фото: Отдых в Бодруме, Турция (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Аэропорт "Борисполь" работает даже быстрее обычного

Украинец Юрий Шеремет расскрыл детали о том, как отдыхает в Турции во время карантинных ограничений. О своих впечатлениях о поездке он рассказал на странице в Facebook.

"Друзья! В связи с многочисленными сообщениями с вопросами относительно отдыха в Турции и коронавируса понимаю, что тема актуальна, и сообщаю следующее. Турция действительно открыта для туристов. При перелете никаких проблем, задержек и спецпроцедур нет", отметил он.

"В Борисполе померяли температуру, в Бодруме - нет"

По словам Юрия Шеремета, аэропорт "Борисполь" в связи с отсутствием в нем множества людей, работает быстрее обычного, так же работает и аэропорт в турецком Бодруме, куда он прилетел.

"Никаких анализов и тестов не сдавал. В Борисполе померяли температуру, в Бодруме - нет. Единственное новшевство - находиться надо друг от друга при паспортом контроле на расстоянии 1,5 метра согласно разметке на полу. На скорость очереди это не влияет", - добавил турист.

"Отдыхающие могут быть без масок"

При поселении в отель тестов туристы не сдавали, но температуру электронными градусниками меряют регулярно и везде, куда все входят, говорит Юрий.

Опубліковано Юрієм Шереметом Вівторок, 14 липня 2020 р.

Видео: Отдых в Турции летом (facebook.com/Юрий Шеремет)

По всей видимости, в отелях Турции были введены квоты по заполняемости, поскольку людей в отеле было на порядок меньше обычного, пояснил Шеремет.

"Еще одно преимущество - вместо "шведских столов" официанты всегда обслуживают вас персонально. Меню - бумажные одноразовые. Отдыхающие могут быть без масок, персонал - в средствах защиты. Везде регулярно все протирают и моют, включая тренажеры в спортзале после каждого "спортсмена", добавил Юрий.

Опубліковано Юрієм Шереметом Вівторок, 14 липня 2020 р.

Он отметил, что пляжи на курорте – полупустые. По его мнению, это очередной "плюс" такого отдыха этим летом.

"Я точно никого не агитирую и считаю, что береженого бог брежет! Мне по занятости просто удобно сейчас. Думайте сами, решайте сами!", - поделился мнением Юрий.

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