"Ждем всплеска бронирований". Туры и авиабилеты могут существенно подорожать: в чем причина

Украинские авиакомпании в ближайшие дни готовятся ввести страховой сбор для пассажиров. На такой шаг идут из-за дополнительных затрат самих перевозчиков. При этом повысят и цены на билеты.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Turprofi.com.ua.

На сколько подорожают билеты после введения страхового сбора

Украинские авиакомпании собираются уведомить партнеров о введении страхового сбора для пассажиров, пишет издание со ссылкой на свои источники.

Нововведение связано с повышением стоимости страхования самолетов.

Фото: Государство выдало госгарантиии на страхование самолетов (РБК-Украина/Виталий Носач)

Несмотря на то, что государство Украины выдало госгарантии на страхование авиалайнеров на сумму 16,6 млрд гривен для 23 самолетов, ежемесячные выплаты для авиакомпаний все равно возросли.

Поэтому дополнительные затраты перевозчикам придется включать в стоимость билетов, что сделает авиаперелеты менее доступными по цене.

Суммы, на которые билеты подорожают из-за страхового сбора, будут составлять несколько десятков долларов.

"Неприятно, но это лучше, чем прекращение полетов", – объяснили специалисты.

Вероятно, рост цен на билеты скажется и на подорожании путевок за границу, ведь большинство чартерных рейсов в курортные страны выполняются на крыльях украинских авиакомпаний.

Однако руководство компании МАУ не ожидает существенного роста цен на билеты из-за изменений в авиастраховании. Об этом заявил руководитель компании Евгений Дыхне на недавней пресс-конференции в Киеве, посвященной ситуации с авиаперевозками в Украине.

Уже через пару дней МАУ ввела новый сбор для международных и внутренних перелетов в размере 1031 грн (эквивалент 36 долларов), сообщает Avianews.

"Это означает, что размер сбора в обе стороны составляет 2062 гривен или эквивалент $72. Новый сбор добавляется к всем билетам до 16 марта 2022 года включительно. На рейсы с 17 марта его нет, что автоматически уменьшает цену билетов на размер сбора. За счет нового сбора МАУ на каждом рейсе сможет получить до $3744 при использовании 104-местных самолетов Embraer 190 и до $6696 при полете на 186-местном Boeing 737-800. Это позволит ей компенсировать рост затрат на страхование", - пояснили в издании.

Фото: Авиакомпания МАУ добавляет сбор до 16 марта (facebook.com/airportboryspil)

"Цены уже выросли, а самолеты заполнены", - эксперты

Пассажиры уже ощутили рост цен на перелеты, который в последние недели связан с большим спросом. Из-за информации о планируемом вторжении туристы "волнами" бронировали туры и авиаперелеты, чтобы провести некоторое время за пределами страны. Многие отправляли семьи за границу на отдых. При этом тенденция выезда на курорты, где более спокойная обстановка, сохраняется.

По словам директора сети туристических агентств "Поехали с нами" Олега Кулика, на ближайшие даты все самолеты заполнены.

"Повлиял интерес со стороны тех, кто хочет уехать. Также месяц назад туроператоры сократили количество рейсов и выровняли спрос с предложением. Поэтому сейчас ничего не "горит": это хорошая новость - люди бронируют путевки, самолеты летают", - отмечает эксперт.

Продажи туров зависят от новостного фона, говорит он. На выходных спрос снижается из-за возрастающей паники у туристов. Так было например, неделю назад накануне Дня влюбленных.

"Потом к четвергу продажи восстановились, а в выходные опять всех напугали, и продажи просели. Ситуация сама по себе неплохая, если бы не новости. На эту неделю все раскуплено, а следующую будут раскупать на следующей", - рассказал он.

Фото: Пассажиры с детьми в салоне самолета (РБК-Украина)

Тенденцию волнообразного спроса подтверждает и директор компании "Альянс" Дмитрий Горбаток: после выходных спрос на туры восстанавливается в привычных объемах к четвергу.

"В основном бронируют на ближайшие даты и март, конкретно у нас — Каппадокию, Стамбул и Европу. Раннее бронирование стало хуже, как и спрос на экзотику из-за слухов об отмене некоторых рейсов", - добавляет он.

На спрос на туры повлияла информация об отмене рейсов авиакомпании flydubai на 16 и 17 февраля. Потом в соцсетях заговорили о возможной отмене рейсов Qatar Airways.

"Сразу выросли цены и мест уже не всегда хватает. Зато многие бронируют Анталью на две-три недели, чтобы переждать там панику. Кстати, часть таких туристов вернулась в Украину на прошлой неделе, а часть еще продлила свои туры в Анталье. Общая активность клиентов упала на 15%", - описывает ситуацию в своей компании Дмитрий Горбаток.

Ранее бронирование "проседает": когда восстановится спрос

Многие туристы пока отложили планы бронировать туры на более поздние даты, что обычно помогает сэкономить до 40% от стоимости путевок накануне отпуска.

"Потенциальный спрос есть, но те, кто боятся, ждут и туры не бронируют. Все покупают сегодня на завтра. Далеко большинство туристов не загадывает из-за неопределенности. Поэтому и проседает раннее бронирование", - объясняет Олег Кулик.

Фото: Отель в Черногории (booking.com)

Он приводит пример с Казахстаном: после разрешения кризиса продажи могут вырасти в два раза - сработает отложенный спрос.

"Надеюсь, все восстановится уже через неделю, хотя некоторые турагенты сами советуют туристам подождать", – говорит Дмитрий Горбаток.

При этом эксперт обращает внимание, что остальные туристы в мире активно бронируют туры на лето. Поэтому многие гостиницы Анталии уже проданы наперед, это же касается и европейских курортов.

"Адриатика вообще уже почти раскуплена, как и Испания, и Греция. А ведь сейчас только февраль. Боюсь, в апреле забронировать любимый отель на июнь или июль будет проблематично. Но я понимаю, что люди в стрессе. Всем хочется расслабиться – с началом весны ждем всплеска бронирований".

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