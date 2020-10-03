"Второй сезон": где кроме пляжей можно отдохнуть в Турции

Отдых в Анталии (pixabay.com)

Какие развлечения ждут туристов в Анталье в зимнее время

Турция – страна, куда туристы обычно едут за теплым солнцем и пляжным отдыхом. Но за время карантина она так пришлась по сердцу украинцам, что курортный сезон там решили продлить и на всю зиму.

Украинских туристов ждут в Анталии даже после окончания пляжного сезона: авиакомпании запускают регулярные рейсы в этом направлении, а туроператоры уже предлагают туры на декабрь и январь.

Раз уж отдых в Турции приковывает внимание, как захватывающий сериал, стоит разобраться, чем же интересен "второй сезон" в курортной стране.

Фото: Авиакомпании запускают регулярные рейсы на зиму (РБК-Украина)

Кто полетит?

Зимой из Киева в Анталью планируется несколько рейсов в неделю. Два из них будет осуществлять МАУ, еще два - Azur Air.

Полеты с МАУ уже с 18 ноября анонсировали в телеграм-канале у туроператора Coral Travel.

"Добавлена полетная программа "Киев-Анталья" на зимний сезон 2020/2021 – два раза в неделю на 7 ночей. В онлайне доступны 111 отелей Антальи на зимний сезон", - говорится в сообщении туроператора.

Кроме МАУ и Azur Air, есть планы запустить рейсы в Анталью также у "Розы ветров" и "SkyUp", говорят в компании "Авиачартер".

"Мы думаем, что цены на перелеты будут немного выше из-за того, что будет меньше рейсов, чем сейчас. Сегодня дешевые билеты в Турцию есть по цене 45-55 евро, а назад в Украину билеты более дорогие: от 85 до 150 евро, потому что заканчивается летний сезон и уменьшается количество чартеров", - рассказывает в комментарии РБК-Украина Наталья Власенко, руководитель авиаотдела компании "Авиачартер".

Фото: Цены на перелеты зимой будут дороже (РБК-Украина)

Чем привлекателен зимний отдых

"Спрос на Турцию есть, и он большой, потому что не нужны тесты ни туда, ни после возвращения. Зимой, весной и осенью там прекрасная погода и есть что посмотреть. В прошлом году наши коллеги ездили в инфотуры зимой. В феврале в Анталии тогда было 20 градусов тепла", - говорит Наталия Власенко.

Она добавляет, что с каждым годом в Турцию все больше туристов едут зимой для экскурсий в разные регионы страны.

"Кроме того, во многих отелях есть и спа-центры, и бассейны с подогревом, поэтому людям нравится такой отдых", - замечает Наталия Власенко.

К слову, в Анталии немало отелей с бассейнами с подогреваемой морской водой. Хотя некоторые туристы продолжают зимой купаться в море на пляжах Анталии.

Фото: Отель с подогреваемым бассейном с морской водой (booking.com)

В местном турагентстве Анталии "Медина турс" нам рассказали, чем привлекает регион в зимний период.

"На зимний сезон открываются горнолыжные курорты, термальные источники. Климат очень мягкий в зависимости от региона Турции. Вы сможете увидеть зимнюю сказку. Многие люди видят фотографии в интернете и говорят, что это Швейцария, а на самом деле они сделаны в Турции", - говорят в турагентстве.

Снег и пляж в один день

Недалеко от Анталии расположены горнолыжные курорты Давраз и Саклыкент.

Это идеальный вариант для тех, кто любит горнолыжный спорт, но не любит ждать, когда выпадет снег в украинских Карпатах.

Фото: Горнолыжный курорт Давраз (davrazkayakmerkezi.org)

Давраз (за 140 км от Анталии) – "молодой" курорт, который построили на месте базы для спортсменов и инструкторов. Горнолыжный сезон там длится с декабря до начала апреля. При этом толщина снега держится на уровне 60-80 сантиметров. Температура ниже, чем 5 градусов мороза, бывает редко.

Все трассы Дарваза (а их девять) находятся на высоте 1500–2500 метров. На курорте работают три подъемника, которые могут поднимать до 1000 человек в час.

Саклыкент (за 60 км от аэропорта Анталии) – считается, что благодаря расстоянию можно в один день и покататься на лыжах, и покупаться в Средиземном море. С ноября по май на курорте солнечно, температура редко бывает ниже минус 5. Средняя толщина снега на склонах – 100-230 сантиметров.

Фото: Горнолыжный курорт Саклыкент (wecityguide.com)

На курорте – четыре несложные трассы, которые подойдут новичкам. Работают три подъемника. Рядом есть ресторан и кафе, а также отель с крытым бассейном, банями и оздоровительным центром.

Добраться из Анталии на горнолыжный курорт можно на такси или заказав экскурсию в одном из турагентств.

Турция в период карантинных ограничений остается по сути единственным направлением, где стабильно не меняются правила по поводу сдачи ПЦР-тестов. Благодаря этому курортный сезон в этом году продлится дольше, чем обычно. А благодаря тому, что Турция остается недорогим направлением, курорт может оказаться довольно популярным и в зимние месяцы.

Напомним, мы писали о том, что отдых в премиум-отелях Турции дешевеет.

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