Хорошие скидки: сколько стоит отдых в Египте во второй половине января

Фото: Отдых в Египте (pixabay.com)

Путевки на курорты дешевеют на четверть

Если после новогодних праздников захочется отдыха на солнечном курорте – Египет продолжает радовать ценами и гостеприимством. Для украинцев курорты Красного моря – отличный вариант провести локдаун за границей.

В январе отдых в Египте дешевеет – после каникул курорт становится менее людным, а погода не такой жаркой для купания в море. Зато в это время замечательно отправляться на экскурсии – стране в этом году удалось побить рекорды по археологическим открытиям.

Фото: Пляж в Египте (pixabay.com)

Чем заняться в Египте в январе

Погода во второй половине января становится более прохладной и ветряной – примерно на 2-3 градуса свежее по сравнению с декабрем.

Вместо длительного отдыха на пляже можно купаться в бассейнах отелей, а наслаждаться теплым ветром во время экскурсий в Каир и Луксор. Или же отправиться изучать подводный мир Красного моря – самое популярное развлечение для туристов со всего мира.

Также в этом году открыли новый Музей Шарм-эль-Шейха. Это первый музей древностей во всемирно известном курортном городе с живописными песчаными пляжами и красочным подводным миром. Ранее на территории южнее Каира нашли сотню мумий в деревянных саркофагах, которым около 2500 лет.

Фото: Экскурсионные кораблики (pixabay.com)

Новые карантинные ограничения

На следующей неделе в курортной стране начнут действовать штрафы за отсутствие масок, сообщало Daily News Egypt. О новых мерах еще 27 декабря заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули.

Штрафы за отсутствие маски в общественных местах будут выписывать на месте.За нарушение карантинных мер придется заплатить 50 египетских фунтов - 90 гривен. Административное наказание вступает в действие с 3 января 2021 года.

Впрочем, обязательное ношение масок и штрафы за их отсутствие могут испугать только неискушенных туристов – во всех туристических странах такие меры инфекционной безопасности давно стали нормой.

Кроме того, в Египте ужесточили требования к справкам с негативным результатом теста на COVID-19. Нужно предъявить сертификат из лаборатории на английском языке, действительный до 72 часов до вылета. С 1 декабря на документе должен быть QR-код или водяной знак, как доказательство того, что результаты теста не сфальсифицированы.

Фото: Отель в Египте (booking.com)

Когда туры дешевеют

Эксперты туристического бизнеса отмечают, что цены на отдых в Египте обычно снижаются после 7 января. Но в этом году эта тенденция не ощущается - туроператоры не спешат снижать стоимость туров из-за локдауна в Украине, который планируется на 8-24 января.

Кроме того, туристические компании отмечали повышенный спрос на новогодние туры в Египте. Все-таки доступных стран, чтобы позагорать и покупаться в море, зимой не так и много.

"Египет - это самый бюджетный вариант, по сравнению с Занзибаром, Доминиканой и другими направлениями. Если сравнивать цены первой декады января и последних дней января, ощущается огромная разница в цене", - рассказывает в комментарии РБК-Украина турагент Елена Князева.

Фото: Курорт в Египте (pixabay.com)

Сколько стоит отдых на двоих

Мы проанализировали цены на путевки за недельный отдых для двоих с вылетом из Киева на даты с 14 января по системе "все включено" от ведущих туркомпаний и выбрали самые низкие цены.

У туристической компании "Пилигрим" в 3* отеле в Хургаде недельный тур на двоих с завтраками и ужинами стоит 14595 гривен с вылетом 14 января. В отеле равной категории с питанием "все включено" в Шарм-эль-Шейхе можно отдохнуть за 14706 гривен с вылетом в ту же дату. А вот с вылетом 20 января путевка в 4* отель в Шарм-эль-Шейхе уже сейчас предлагается со скидкой 26% - по цене 9857 гривен с человека.

У туристической компании Farvater путевка в 3* отель в Хургаде стоит от 13918 гривен с вылетом 17 января. В 4* отеле в Хургаде можно отдохнуть за 12859 гривен за двоих с вылетом на ту же дату. А вот отпуск в Шарм-эль-Шейхе – чуть дороже. В 3* отеле отпуск обойдется в 14397 гривен, а в 5* - в 17576 гривен с вылетом 24 января.

У сети турагенств "Поехали с нами" недельных отдых для двоих в 3* отеле в Шарм-эль-Шейхе стоит от 17817 гривен с вылетом 14 января. В 4* отеле в Хургаде – от 18200 гривен с вылетом 15 января. В 5* отеле в Хургаде можно провести недельный отдых за 17625 гривен с вылетом 14 января.

Фото: Предложения туров от одного из турагентств (скриншот РБК-Украина)

Спрятаться от зимы украинцы могут не только в дальних странах по дорогим путевкам. Самый популярный среди туристов Египет продолжает оставаться доступным по цене для зимнего отпуска.

Напомним, ранее мы писали, куда можно поехать в отпуск в январе.

Также мы сообщали, что туризм на Шри-Ланке открылся приездом украинцев.