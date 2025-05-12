Збираєтеся у відпустку до Хорватії? Дізнайтеся про новий незвичний штраф для туристів

Хорватія залишається одним з найпопулярніших напрямків для літнього відпочинку серед туристів з усього світу. Як і в будь-якій країні, тут діють певні правила для відвідувачів, проте нещодавно у Хорватії запровадили новий штраф, який виявився трохи незвичним. І сума штрафу - велика.

За що тепер можуть отримати великий штраф туристи у Хорватії, де саме і яка сума, розповідає РБК-Україна з посиланням на Shengen.News.

Популярний хорватський острів Хвар зараз на піку популярності у туристів, які шукають альтернативу галасливим курортам Дубровника та Спліту. З кожним роком кількість відвідувачів зростає, а це тягне за собою негативні наслідки надмірного туризму.

Місцева влада острова вирішила ввести важливе обмеження для туристів, яке спрямоване на зменшення обурення серед місцевого населення. Тепер у Хвар будуть вимагати суворого дрес-коду для всіх відпочиваючих. І це правильно буде застосовуватися до усіх місць перебування, крім пляжів.

Особлива заборона стосується місць поблизу історичних пам'яток та релігійних місць, яких на острові доволі багато.

Туристів попереджають, що носіння невідповідного одягу може призвести до значних штрафів. Наприклад, за носіння купальників за межами спеціально відведених пляжних зон на Хварі можна отримати штраф у розмірі до 600 євро.

Якщо туристи прогулюються містом без сорочки, футболки або інших елементів одягу, або їхній одяг занадто відвертий для таких прогулянок, вони можуть бути оштрафовані на 500 євро. Пляж на курорті у Хорватії (фото: Getty Images)

За словами влади острова, таке суворе правило дозволить змінити ставлення туристів до самого острова, і забезпечить сім'ям та жителям Хвара комфорт, особливо в історичних або священних місцях.

Таке рішення місцевої влади викликало значні дебати в туристичній галузі. Критики впевнені, що запровадження таких штрафів може злякати туристів і заподіяти шкоду місцевій економіці, створюючи несприятливу атмосферу.

Однак прихильники таких суворих правил наголошують на важливості шанобливого ставлення як туристів до місцевого населення та порядків, так і місцевого населення до туристів.

Тим більш, що Хорватія не єдина країна, яка намагається знизити негативні впливи через велику кількість туристів у регіоні завдяки заборонам та штрафам. Чимало країн у світі, де буває дуже багато туристів, мають певні обмеження, правила та штрафи. Деякі з них так само стосуються дрес-коду.

Наприклад, у Севільї та Кальпе в Іспанії є штраф за прогулянки містом у купальнику або у пляжному варіанті поза межами пляжних зон. У Севільї також заборонено носити нижню білизну поверх одягу та одяг з сексистськими написами.

У Сорренто та Портофіно в Італії також заборонено носіння купальників поза пляжами. У Портофіно є місця, де туристам заборонено зупинятися для фотографування - з метою уникнення скупчення.

В Дубаї (ОАЄ) є дрес-код для туристів у громадських місцях. Не можна ходити у майках, відкритих футболках та коротких платтях у торгових центрах. Це може призвести до штрафу або іншого покарання.

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