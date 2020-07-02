Канев, Стеблев, Умань: самые интересные места Черкасской области

Фото: Живописный Канев (pavel-lepa.lovehournal.com)

Выходные на Черкасщине, которые оставят незабываемые впечатления

В условиях закрытых границ все больше украинцев обращают внимание на интересные места для путешествий по Украине и все чаще задумываются о внутреннем туризме. И это хорошо, ведь в нашей стране есть множество мест, куда можно податься на выходных и получить массу удовольствия от поездки.

Предлагаем вам маршрут трехдневной поездки по Черкасской области. Впрочем, если у вас в запасе есть только один день, часть этих мест тоже можно успеть посетить в течение короткого промежутка времени.

День первый. Канев

Первой остановкой во время путешествия будет город Канев. Он находится за 140 километров от столицы. Доехать на своем транспорте можно примерно за два часа. Если же ехать на общественном транспорте, то это займет по времени около 3-4 часов.

Автобусы в Канев отправляются со станции "Выдубичи". Но при этом никто не отменял попутный транспорт, билеты на который можно найти на различных сервисах, таких как Blablacar. Стоимость билета стартует от 300 грн.

Фото: Чтобы подняться на гору, придется преодолеть 300 ступенек (kaniv-rda.gov.иа)

Канев - один из старейших городов Черкасской области. Большинство туристов приезжают сюда, чтобы посетить Шевченковский национальный заповедник. На Тарасовой горе (второе название горы - Чернеча) находится могила писателя и бронзовый памятник.

Чтобы подняться на гору, придется преодолеть 300 ступенек. На горе вас ждет небольшой фонтан с питьевой водой, каштановая аллея и музей Шевченко. Там хранят полное собрание его сочинений, книги о нем, и "Заповіт", переведенный на 124 языков мира.

А еще здесь есть "Тарасова светлица", которая входит в состав заповедника, и которая тоже является музейным экспонатом. У подножия Тарасовой горы находятся 19 скульптур, посвященных литературным персонажам поэта.

Заодно можно проверить себя на знание произведений Тараса Григорьевича.

Фото: Живописный Канев (ru.wikipedia)

Еще одна историческая достопримечательность Канева - Успенский собор. Его построил Великий князь киевский Всеволод Ольгович в 12 веке. Это единственное сооружение в Черкасской области, которая уцелела со времен Киевской Руси.

Позади собора расположен Каневский музей декоративного искусства. Любители истории могут посмотреть там образцы традиционной украинской одежды и предметов народного быта.

Кроме исторических памятников, в Каневе есть природный заповедник. Его флора насчитывает 990 видов растений. Некоторые из них занесены в Европейский красный список и Красную книгу Украины. На территории заповедника есть усадьба академика Беляшевского, в которой расположен музей природы.

Фото: Успенский собор в городе Канев (ru.wikipedia)

Канев привлекает красотой своего природного ландшафта даже кинорежиссеров. Здесь снимали свои ленты Параджанов, Ильенко и Тарковский. Сюда однозначно стоит приехать и вам.

День второй. Корсунь-Шевченковский

За 60 километров от Канева - следующая остановка нашего маршрута. Сюда добираемся тоже автобусом. Билет стоит примерно 70 гривен. Небольшой городок Корсунь-Шевченковский расположен на скалистых берегах реки Рось. Его, кстати, основал князь Ярослав Мудрый.

Достаточно компактный, но уютный город имеет цветные фасады небольших домов, мощеные улицы, декоративную зелень, фонтаны и уютные кафе, где можно недорого поесть.

Главное украшение города - дворец князей Лопухиных-Демидовых. Это несколько зданий, расположенных на трех гранитных островах реки. Сам дворец находится на острове Михаила Коцюбинского. Из города сюда можно дойти через мост, наслаждаясь панорамой реки и каньона. Все острова между собой соединены мостиками.

Фото: Корсунь-Шевченковский (ru.wikipedia)

Дворец начал строить князь Станислав Понятовский в конце 18 века. Впоследствии имение приобрел российский император Павел первый и подарил министру юстиции Павлу Лопухину. На территории есть музей Корсунь-Шевченковской битвы, а возле дворца - выставка техники времен Второй мировой войны. Еще здесь можно посетить картинную галерею и краеведческий музей.

Вокруг дворца насажен парк площадью около 100 гектаров. Там есть скульптуры, фонтаны, экзотические растения, маленькие дорожки и аллеи. В парке также растет 200-летний каштан Тараса Шевченко, сосны, клены, дубы и много сирени. Возле парка есть также небольшая ГЭС. С ее территории можно увидеть Зеленый остров с памятником "Росич", возведенный в честь защитников города-крепости в княжеские времена.

Изюминкой путешествия может стать здание,которое стоит недалеко от дворца. Это 200-летний двухэтажный деревянный дом в швейцарском стиле. А если подняться на холм за домом, то вам откроется вид на парк, дворец и город. Идеальное место для передышки перед следующим переездом.

Стеблев

Из Корсуня стоит поехать в поселок Стеблев, который находится в 16 километрах от города. Туда ездят автобусы с автовокзала. Именно в этом селе родился Иван Семенович Нечуй-Левицкий. Главной достопримечательностью здесь является литературно-мемориальный музей, посвященный жизни и творчеству писателя.

Он находится в доме, где жила его семья. В пяти тематических комнатах находится около трех тысяч экспонатов. Возле музея стоит памятник самому писателю и героини его произведения "Микола Джеря" – Нимидори.

Неподалеку от музея располагается грандиозный Спасо-Преображенский женский монастырь. От него на другую сторону реки проходит понтонный мостик. Замечательная локация для insta-фото.

Фото: Стеблев в Черкасской области (ua-odissey.in.ua)

В Стеблеве есть также плотина со смотровыми площадками.

Из них хорошо видно фантастически красивую Рось, которая протекает в ущелье между скалами. А еще у плотины есть небольшой водопад.

Фото: Сюда едет не так много туристов, как в Умань (ua-odissey.in.ua)

Лучшим завершением знакомства с Корсунем и Стеблевым будет ночевка в палатке на берегу Роси. Питьевую воду можно набрать в селе или же купить по дороге. Кемпинг под Стеблевом запомнится красотой здешней природы. Если вы путешествуете без палатки, то вечером стоит вернуться в Корсунь (напомним, это всего 16 километрах) и переночевать в местном отеле.

День третий. Умань

Конечной остановкой путешествия сегодня будет известный город Умань. Доехать туда можно автобусом из Корсуня – Шевченковского. Дорога займет около 4 часов, а стоимость билета составит примерно 200 гривен.

Умань - это город, который популярен не только среди украинских туристов. Главной причиной, почему сюда приезжают, каждый год тысячи туристов, является дендрологический парк "Софиевка". Территория этого парка занимает 170 гектаров.

Фото: Парк Софиевка в Умани (discoverukrainе)

Его основал в 18 веке граф Станислав Потоцкий и назвал в честь своей любимой жены Софии. Она была гречанкой, поэтому за основу создания парковой архитектуры приняли поэмы Гомера.

В парке Софиевка есть четыре большие пруда, фонтаны, много скульптур греческих богов и около 2 тысяч видов деревьев и кустов. Экзотические растения заказывали сюда из разных стран мира.

Фото: Поехать в Умань - отличная идея для маршрута выходного дня (discoverukrainе)

В парке можно не только прогуляться пешком, но и проехаться на электрокаре, покататься на лодке или на пароме по реке Ахеронт. Обойти парк можно самому, или же заказать экскурсию и послушать легенды о каждой скульптуре. На территории парка работают кафе и рестораны, поэтому перекусить можно, не выходя из него.

Дорога из Умани до Киева займет в среднем три часа. В столицу можно вернуться автобусом, билет на который обойдется в среднем в 200 гривен.

Напомним, ранее мы писали о трех интересных маршрутах из Киева по Украине.

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