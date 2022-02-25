Принимаем всех. На Закарпатье украинцам предлагают помощь с жильем

В Ужгороде и области работают координационные центры помощи
В Закарпатье предлагают свою помощь с жильем и принимают всех украинцев из разных регионов. В Ужгороде и области работают координационные центры, где можно узнать информацию о размещении.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина, ссылаясь на Телеграмм-канал Подорожуй Україною.
"Закарпатье примет всех. Остановиться в области есть где. В Ужгороде людей из других регионов Украины принимают студенческие общежития, Юность, Падиюн, облдрамтеатр. Согласовать места можно по телефонам", - говорится в сообщении.
В сообщении указаны номера телефонов координационного центра при Закарпатской ОГА и Ужгородского городского совета, по которым можно обратиться за помощью.
Телефоны координационного центра при Закарпатской ОГА
Телефоны Ужгородского городского совета
Напомним, ранее мы писали, что иностранцы по всему миру массово выражают поддержку украинцам.
Также мы писали, что делать туристам, оказавшимся за границей в поиске жилья.