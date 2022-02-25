"Ищите жилье в ближайшее время сами". Что делать оказавшимся за границей во время вторжения России

Добираться в Украину можно через аэропорты соседних стран

Туристам, которые остались за границей в рамках пакетных туров после вторжения России в Украину, дали рекомендации, как действовать дальше.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу в Facebook специалиста по туризму Максима Шахалова.

Он перечислил возможные шаги для туристов, которые отдыхали в других странах и не могут вернуться домой из-за отмены рейсов.

"Из-за закрытого неба туроператоры не могут вернуть вас в Украину, а некоторые туроператоры решили временно приостановить свою операционную деятельность. Военное положение - это форс-мажор, который ограничивает ответственность туроператора", - объясняет он ситуацию с точки зрения туристической компании.

Фото: Туроператоры не могут вернуть туристов в Украину (unsplash.com/branden-leighty)

Он рекомендует туристам принять следующие меры в первую очередь:

1. Обратиться к отельному гиду за разъяснениями, продлят ли ваше проживание платно/бесплатно в случае отмены рейса.

2. Искать самостоятельно жилье в ближайшее время уже сейчас.

3. Покупать самостоятельно билеты ближе к Украине (Польша, Венгрия) и возвращаться по земле.

4. Перелетать туда, где дешевле жить до нормализации ситуации (например, в Турцию).

Обязательно зарегистрироваться в системе "Друг" от МИД Украины.

Также мы писали, что на границах с Польшей и Венгрией наблюдаются очереди на выезд из Украины.