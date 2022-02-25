ru ua
Пт, 25 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Ищите жилье в ближайшее время сами". Что делать оказавшимся за границей во время вторжения России

Новина українською →
Пятница 25 февраля 2022 15:14
"Ищите жилье в ближайшее время сами". Что делать оказавшимся за границей во время вторжения России Фото: Туристы в аэропорту (pixabay.com)
Автор: Travel

Добираться в Украину можно через аэропорты соседних стран

Туристам, которые остались за границей в рамках пакетных туров после вторжения России в Украину, дали рекомендации, как действовать дальше.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу в Facebook специалиста по туризму Максима Шахалова.

Он перечислил возможные шаги для туристов, которые отдыхали в других странах и не могут вернуться домой из-за отмены рейсов.

"Из-за закрытого неба туроператоры не могут вернуть вас в Украину, а некоторые туроператоры решили временно приостановить свою операционную деятельность. Военное положение - это форс-мажор, который ограничивает ответственность туроператора", - объясняет он ситуацию с точки зрения туристической компании.

&quot;Ищите жилье в ближайшее время сами&quot;. Что делать оказавшимся за границей во время вторжения России

Фото: Туроператоры не могут вернуть туристов в Украину (unsplash.com/branden-leighty)

Он рекомендует туристам принять следующие меры в первую очередь:

1. Обратиться к отельному гиду за разъяснениями, продлят ли ваше проживание платно/бесплатно в случае отмены рейса.

2. Искать самостоятельно жилье в ближайшее время уже сейчас.

3. Покупать самостоятельно билеты ближе к Украине (Польша, Венгрия) и возвращаться по земле.

4. Перелетать туда, где дешевле жить до нормализации ситуации (например, в Турцию).

Обязательно зарегистрироваться в системе "Друг" от МИД Украины.

Также мы писали, что на границах с Польшей и Венгрией наблюдаются очереди на выезд из Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины авиабилеты Туризм
Отдых в Украине
Мнения
Ирина Савина
Обман или правда. Зачем "накручивают" отзывы на Booking и как не попасть на фейковые
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Леля Филимонова
Известный курорт для австрийцев. В Славское на Львовщине туристы ездили еще в 18 веке
Леля Филимонова
гид по Киеву и Украине
Анна Дубовская
Долина страусов, ледяное озеро и локальные продукты. Идеальный маршрут по Киевщине для зимних выходных
Анна Дубовская
путешественница, блогер, автор канала "Непопсовая UKRAINE"
Татьяна Негода
Пустые курорты и дорогая коммуналка. Что кроется за рекламной картинкой отдыха на Кипре зимой
Татьяна Негода
специально для РБК-Украина
Все мнения