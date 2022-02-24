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"Желаем мужества". Иностранцы по всему миру массово выражают поддержку украинцам

Новина українською →
Четверг 24 февраля 2022 13:51
"Желаем мужества". Иностранцы по всему миру массово выражают поддержку украинцам Фото: Центр Киева (unsplash.com)
Автор: Travel

В разных государствах активизируется помощь нашим гражданам

Иностранцы в разных странах в соцсетях выражают поддержку украинцам после нападения России на Украину.

Многие из них комментируют ситуацию в группах украинской диаспоры и осуждают российскую агрессию. Также некоторые предлагают временное пристанище для тех, кому надо будет уехать из Украины.

&quot;Желаем мужества&quot;. Иностранцы по всему миру массово выражают поддержку украинцамФото: Посты с поддержкой Украины в Турции (скриншот РБК-Украина)

В соцсетях в группах украинцев во Франции, Голландии и Турции в публикациях о ситуации в Украине участники призывают собираться на акции поддержки украинского народа и протеста против военной агрессии.

&quot;Желаем мужества&quot;. Иностранцы по всему миру массово выражают поддержку украинцамФото: Слова поддержки украинцам (скриншот РБК-Украина)

Также иностранцы призывают свои правительства принять меры, чтобы помочь Украине в борьбе против агрессора.

&quot;Желаем мужества&quot;. Иностранцы по всему миру массово выражают поддержку украинцам

Фото: Украинцы в Нидерландах и Франции собираются на акции простеста (скриншот РБК-Украина)

Некоторые предлагают свои квартиры для украинцев, которым придется срочно покинуть свои дома и уехать за границу.

Также мы писали, что на границах с Польшей и Венгрией наблюдаются очереди на выезд из Украины.

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