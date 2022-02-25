Принимаем всех. На Закарпатье украинцам предлагают помощь с жильем
В Ужгороде и области работают координационные центры помощи
В Закарпатье предлагают свою помощь с жильем и принимают всех украинцев из разных регионов. В Ужгороде и области работают координационные центры, где можно узнать информацию о размещении.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина, ссылаясь на Телеграмм-канал Подорожуй Україною.
"Закарпатье примет всех. Остановиться в области есть где. В Ужгороде людей из других регионов Украины принимают студенческие общежития, Юность, Падиюн, облдрамтеатр. Согласовать места можно по телефонам", - говорится в сообщении.
В сообщении указаны номера телефонов координационного центра при Закарпатской ОГА и Ужгородского городского совета, по которым можно обратиться за помощью.
Телефоны координационного центра при Закарпатской ОГА
- (0312) 63 04 40;
- (0312) 61 54 65;
- (0312) 61 66 74;
- (096) 284 33 68.
Телефоны Ужгородского городского совета
- (03 122) 42 80 30;
- (03 122) 42 80 29.
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