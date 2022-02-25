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Принимаем всех. На Закарпатье украинцам предлагают помощь с жильем

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Пятница 25 февраля 2022 17:33
Принимаем всех. На Закарпатье украинцам предлагают помощь с жильем Фото: Ужгород (wikimedia.org)
Автор: Евгения Тугушева

В Ужгороде и области работают координационные центры помощи

В Закарпатье предлагают свою помощь с жильем и принимают всех украинцев из разных регионов. В Ужгороде и области работают координационные центры, где можно узнать информацию о размещении.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина, ссылаясь на Телеграмм-канал Подорожуй Україною.

"Закарпатье примет всех. Остановиться в области есть где. В Ужгороде людей из других регионов Украины принимают студенческие общежития, Юность, Падиюн, облдрамтеатр. Согласовать места можно по телефонам", - говорится в сообщении.

В сообщении указаны номера телефонов координационного центра при Закарпатской ОГА и Ужгородского городского совета, по которым можно обратиться за помощью.

Телефоны координационного центра при Закарпатской ОГА

  • (0312) 63 04 40;
  • (0312) 61 54 65;
  • (0312) 61 66 74;
  • (096) 284 33 68.

Телефоны Ужгородского городского совета

  • (03 122) 42 80 30;
  • (03 122) 42 80 29.

Напомним, ранее мы писали, что иностранцы по всему миру массово выражают поддержку украинцам.

Также мы писали, что делать туристам, оказавшимся за границей в поиске жилья.

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