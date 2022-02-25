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Приймаємо усіх. На Закарпатті українцям пропонують допомогу з житлом

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П'ятниця 25 лютого 2022 17:38
Приймаємо усіх. На Закарпатті українцям пропонують допомогу з житлом Фото: Ужгород (wikimedia.org)
Автор: Євгенія Тугушева

В Ужгороді та області працюють координаційні центри допомоги

На Закарпатті пропонують свою допомогу з житлом та приймають усіх українців із різних регіонів. В Ужгороді та області працюють координаційні центри, де можна дізнатися інформацію про розміщення.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна, посилаючись на Телеграм-канал Подорожуй Україною.

"Закарпаття прийме всіх. Зупинитися в області є де. В Ужгороді людей з інших регіонів України приймають студентські гуртожитки, Юність, Падіюн, облдрамтеатр.
Узгодити місця можна за телефонами", - йдеться у повідомленні.

У дописі зазначено номери телефонів координаційного центру при Закарпатській ОДА та Ужгородської міської ради за якими можна звернутися по допомогу.

Телефони координаційного центру при Закарпатській ОДА

  • (0312) 63 04 40;
  • (0312) 61 54 65;
  • (0312) 61 66 74;
  • (096) 284 33 68.

Телефони Ужгородської міської ради

  • (03122) 42 80 30;
  • (03122) 42 80 29.

Нагадаємо, раніше ми писали, що іноземці у всьому світі масово висловлюють підтримку українцям.

Також ми писали, що робити туристам, які опинилися за кордоном у пошуку житла.

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