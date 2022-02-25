Приймаємо усіх. На Закарпатті українцям пропонують допомогу з житлом

В Ужгороді та області працюють координаційні центри допомоги

На Закарпатті пропонують свою допомогу з житлом та приймають усіх українців із різних регіонів. В Ужгороді та області працюють координаційні центри, де можна дізнатися інформацію про розміщення.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна, посилаючись на Телеграм-канал Подорожуй Україною.

"Закарпаття прийме всіх. Зупинитися в області є де. В Ужгороді людей з інших регіонів України приймають студентські гуртожитки, Юність, Падіюн, облдрамтеатр.

Узгодити місця можна за телефонами", - йдеться у повідомленні.

У дописі зазначено номери телефонів координаційного центру при Закарпатській ОДА та Ужгородської міської ради за якими можна звернутися по допомогу.

Телефони координаційного центру при Закарпатській ОДА

(0312) 63 04 40;

(0312) 61 54 65;

(0312) 61 66 74;

(096) 284 33 68.

Телефони Ужгородської міської ради

(03122) 42 80 30;

(03122) 42 80 29.

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