Приймаємо усіх. На Закарпатті українцям пропонують допомогу з житлом
В Ужгороді та області працюють координаційні центри допомоги
На Закарпатті пропонують свою допомогу з житлом та приймають усіх українців із різних регіонів. В Ужгороді та області працюють координаційні центри, де можна дізнатися інформацію про розміщення.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна, посилаючись на Телеграм-канал Подорожуй Україною.
"Закарпаття прийме всіх. Зупинитися в області є де. В Ужгороді людей з інших регіонів України приймають студентські гуртожитки, Юність, Падіюн, облдрамтеатр.
Узгодити місця можна за телефонами", - йдеться у повідомленні.
У дописі зазначено номери телефонів координаційного центру при Закарпатській ОДА та Ужгородської міської ради за якими можна звернутися по допомогу.
Телефони координаційного центру при Закарпатській ОДА
- (0312) 63 04 40;
- (0312) 61 54 65;
- (0312) 61 66 74;
- (096) 284 33 68.
Телефони Ужгородської міської ради
- (03122) 42 80 30;
- (03122) 42 80 29.
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