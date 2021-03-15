Курорты будут дорожать: в каких странах выгоднее планировать отпуск

При раннем бронировании тур может стоить на 50% дешевле

Многие украинцы, как и туристы других стран, планируют летний отпуск у моря заранее. Поскольку открытых стран пока немного, то и выбор остается небольшим.

Эксперты туристического бизнеса предупреждают: из-за высокого спроса летний отдых будет существенно дорожать, а цены на будущие туры повышаются уже в марте. Чтобы не переплачивать, туристам советуют бронировать туры заранее. В таких случаях предусмотрена рассрочка и большая скидка на хорошие варианты размещения.

В каких странах лучше бронировать туры на лето уже в марте, а от - каких отказаться, рассказала РБК-Украина основательница компании Kazakovs Travel Марина Казакова.

Турция будет дорожать

Отдых в Турции в минувшем году был на пике популярности и по прогнозам специалистов, эта страна останется в списке самых востребованных туристами и в следующем сезоне. Особенно ощутимый спрос на отдых у Турции будет при условии, что въезд в ЕС украинцам останется ограничен.

"Цены на туры по сравнению с прошлым годом поднялись. И пока еще не предел - начиная с мая снова ожидается подорожание. Поэтому лучше сейчас забронировать тур", - предупреждает турагент.

Фото: Пляжный отдых в Турции (pixabay.com)

По условиям раннего бронирования путевок в Турцию, нужно будет внести предоплату от 10 до 30% - в зависимости от отеля.



"Особенно стоит покупать туры заранее тем, кто собирается отдыхать в Фетхие или Олюденизе. Летом в этом регионе мест в хороших отелях не будет. Это очень популярные направления", - рекомендует она.



Черногория – можно выбирать виллы

По данным турагента, в этой стране, в отличие от Турции, прошлогодние цены остались практически без изменений.

"Некоторые отели немного подняли цены, но не массово. Особенно порадовали тарифы на проживание в апартаментах и виллах. Рекомендую сейчас бронировать туры тем, кто любит останавливаться в таком жилье", - подсказывает варианты отдыха Марина Казакова.

Фото: Природа в Черногории (pixabay.com)

По ее словам, при бронировании отпуска в Черногории до конца марта туристам нужно внести предоплату в 1000 грн. за тур.

К слову, туроператоры также предлагают туры и в Болгарию, начиная с конца мая и на весь летний сезон.

Страны ЕС лучше "поставить на паузу"

За европейским качеством отдыха многие путешественники сильно соскучились за год пандемии и закрытых границ. Поэтому многие с нетерпением ждут новостей об открытии границ для туристов в Греции, на Кипре, в Испании, Италии, Португалии, Франции.

Впрочем, специалисты не берутся гарантировать отдых после покупки тура в этих странах. ЕС ввел строгие карантинные ограничения на своей территории и пока готовится разрешить допуск только вакцинированным туристам из европейских стран.

"Пока рекомендую поставить "на паузу" покупку туров в эти страны. Если конечно, вы не азартный игрок или не собираетесь на лечение. В этом случае - самый низкий тариф будет сейчас",- отмечает агент шансы на отпуск в ЕС для украинских туристов.





Фото: Отдых на Мальдивах (pixabay.com)

VIP и Deluxe отдых: как сэкономить

Раннее бронирование также позволяет существенно сэкономить даже на самом дорогом отдыхе. Приобретая тур за несколько месяцев до отпуска, можно вписаться в бюджет на уровень ниже. Такой подход действует во большинстве курортных стран, поэтому весна – лучшее время позаботиться о качественном летнем отпуске, говорит Марина Казакова.

"В марте скидки от 10 до 45% - на отели VIP и deluxe-сегмента. Относится ко всем вышеперечисленным странам. Сейчас есть возможность купить тур в "делюкс" - отель по цене хорошего 5-звездочного отеля", - отмечает эксперт.

К слову, турагенты отмечают, что самые дорогие направления, например, Мальдивы, украинцы бронируют в 2021 году за полгода наперед.



Что такое раннее бронирование

Туристические компании объясняют преимущества выбора и оплаты путевок наперед. На таком отдыхе можно существенно сэкономить, получить приятные бонусы и выбрать лучшие варианты размещения.

Например, у туроператора ALF описаны условия раннего бронирования на период с 1 апреля до 31 октября 2021 года.

Забронировать поездку можно до 31 марта 2021. В течении двух дней момента подтверждения заявки предусмотрена оплата 1000 гривен, а за 30 дней до вылета необходимо оплатить 30% стоимости тура, за 15 дней – 100% стоимости.

Фото: Отдых на Кипре (pixabay.com)

В туристической компании "Пилигрим" объясняют преимущества раннего бронирования для туристов:

скидки до 40% по сравнению с ценой за 2–3 недели до вылета. Чем раньше забронирован тур, тем больше скидку предлагает туроператор;

доступно максимальное количество вариантов отелей и номеров;

оплата забронированного тура частями без переплат;

фиксированная цена;

возможные бонусы: повышение категории номера, бесплатный перелет для ребенка, пересчет цены при падении курса валюты в меньшую сторону.

К слову, продажа туров наперед дает возможность отелям подготовиться к приему туристов во время массового спроса, а туроператорам – позаботиться об авиаперелетах для отдыхающих.

Напомним, мы писали, что в Болгарии назвали новые условия для украинских туристов.

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