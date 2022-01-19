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Загруженные дороги и толпы людей. Названы самые шумные города Европы

Автор: Евгения Тугушева

Эксперты составили список на основе анализа 23 больших городов Европейского Союза

Жизнь даже в красивом городе с множеством достопримечательностей часто бывает беспокойной и полной стресса: бесконечное движение, громким строительством и толпами. Все это создает изрядное количество шума. Но какие из крупных городов Европы самые громкие?

Финансовый сервис Money составил рейтинг самых шумных городов Европы. В тройку лидеров вошли Париж, Лондон и Рим.

Фото: Эксперты составили рейтинг шумных городов Европы (unsplash.com/canmandawe)

Эксперты составили список на основе анализа 23 больших городов Европы. При составлении рейтинга учитывали такие критерии как плотность населения, загруженность дорог и воздушных транспортных путей, количество развлекательных заведений.

Как выглядит рейтинг самых шумных городов Европы

  1. Париж, Франция (уровень шума 8.40/10);
  2. Лондон, Великобритания (8.21/10);
  3. Рим, Италия (4.96/10);
  4. Мадрид, Испания (4.69/10);
  5. Барселона, Испания (4.55 /10);
  6. Манчестер, Великобритания (4.40/10);
  7. ​​​​​​​ Вена, Австрия (4.33 /10);
  8. ​​​​​​​ Берлин, Германия (3.66 /10);
  9. ​​​​​​​ Бирмингем, Великобритания (3.64/10);
  10. ​​​​​​​ Милан, Италия (3.41/10).

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Париж