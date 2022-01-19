Загруженные дороги и толпы людей. Названы самые шумные города Европы

Эксперты составили список на основе анализа 23 больших городов Европейского Союза
Жизнь даже в красивом городе с множеством достопримечательностей часто бывает беспокойной и полной стресса: бесконечное движение, громким строительством и толпами. Все это создает изрядное количество шума. Но какие из крупных городов Европы самые громкие?
Финансовый сервис Money составил рейтинг самых шумных городов Европы. В тройку лидеров вошли Париж, Лондон и Рим.
Эксперты составили список на основе анализа 23 больших городов Европы. При составлении рейтинга учитывали такие критерии как плотность населения, загруженность дорог и воздушных транспортных путей, количество развлекательных заведений.
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