Загруженные дороги и толпы людей. Названы самые шумные города Европы

Эксперты составили список на основе анализа 23 больших городов Европейского Союза

Жизнь даже в красивом городе с множеством достопримечательностей часто бывает беспокойной и полной стресса: бесконечное движение, громким строительством и толпами. Все это создает изрядное количество шума. Но какие из крупных городов Европы самые громкие?

Финансовый сервис Money составил рейтинг самых шумных городов Европы. В тройку лидеров вошли Париж, Лондон и Рим.

Фото: Эксперты составили рейтинг шумных городов Европы (unsplash.com/canmandawe)

Эксперты составили список на основе анализа 23 больших городов Европы. При составлении рейтинга учитывали такие критерии как плотность населения, загруженность дорог и воздушных транспортных путей, количество развлекательных заведений.

Как выглядит рейтинг самых шумных городов Европы

Париж, Франция (уровень шума 8.40/10); Лондон, Великобритания (8.21/10); Рим, Италия (4.96/10); Мадрид, Испания (4.69/10); Барселона, Испания (4.55 /10); Манчестер, Великобритания (4.40/10); ​​​​​​​ Вена, Австрия (4.33 /10); ​​​​​​​ Берлин, Германия (3.66 /10); ​​​​​​​ Бирмингем, Великобритания (3.64/10); ​​​​​​​ Милан, Италия (3.41/10).

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