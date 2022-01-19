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Завантажені дороги та натовпи людей. Названі найгучніші міста Європи

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Середа 19 січня 2022 17:17
Завантажені дороги та натовпи людей. Названі найгучніші міста Європи Фото: Найгучніші міста Європи (unsplash.com/fabien-maurin)
Автор: Євгенія Тугушева

Експерти склали список на основі аналізу 23 великих міст Європейського Союзу

Життя навіть у гарному місті з безліччю пам'яток часто буває неспокійним і сповненим стресу: нескінченний рух, гучним будівництвом і натовпом. Все це створює неабияку кількість шуму. Але які з великих міст Європи найгучніші?

Фінансовий сервіс Money склав рейтинг найгучніших міст Європи. До трійки лідерів увійшли Париж, Лондон і Рим.

Завантажені дороги та натовпи людей. Названі найгучніші міста Європи

Фото: Експерти склали рейтинг найгучніших міст Європи (unsplash.com/canmandawe)

Експерти склали список на основі аналізу 23 великих міст Європи. При складанні рейтингу враховували такі критерії, як щільність населення, завантаженість доріг та повітряних транспортних шляхів, кількість розважальних закладів.

Як виглядає рейтинг найгучніших міст Європи

  1. Париж, Франція (рівень шуму 8.40/10);
  2. Лондон, Велика Британія (8.21/10);
  3. Рим, Італія (4.96/10);
  4. Мадрид, Іспанія (4.69/10);
  5. ​​​Барселона, Іспанія (4.55 /10);
  6. ​​Манчестер, Велика Британія (4.40/10);
  7. ​​Відень, Австрія (4.33 /10);
  8. ​​Берлін, Німеччина (3.66 /10);
  9. Бірмінгем, Велика Британія (3.64/10);
  10. ​​Мілан, Італія (3.41/10).

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