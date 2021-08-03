Рим, Тоскана и Венеция. Италия открылась для украинцев: как можно поехать на отдых в страну

Ожидается ли массовый туризм при условии 5-дневной самоизоляции

Италия открылась для всех типов путешествий украинцев с 31 июля 2021 года, став еще одной страной ЕС, которые разрешили въезд нашим туристам этим летом. Но если в другие страны ЕС пускают с ПЦР-тестом или при наличии справки о вакцинации, то Италия выдвинула еще одно условие: 5-дневную самоизоляцию.

"Италия с 31 июля возобновляет безвиз для украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Есть нюанс: 5 дней самоизоляции по прибытию. Но даже самоизоляция не может испортить эмоции, когда ты в Италии", — написал на днях в своем Twitter-аккаунте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Фото: С 31 июля для украинцев открылась Италия. В какие еще страны ЕС можно ехать по состоянию на 3 августа (инфографика РБК-Украина)

По данным украинского МИДа, для поездки в Италию необходимо соблюдать следующие три условия:

- наличие справки о негативном ПЦР-тесте или экспресс-тесте на коронавирус (за 72 часа до въезда);

- заполненная онлайн-форма санитарного контроля, которая доступна по ссылке;

- обязательное прохождение 5-дневной самоизоляции по прибытию в страну, после которой надо сдать повторный ПЦР-тест.

Поедут ли украинцы в Италию после открытия страны

В контексте открытия Италии прежде всего надо разделять разные типы путешествий, говорит в комментарии РБК-Украина директор туристической компании "Аполло-тур" Андрей Демура.

"Одно дело, когда украинцы после продолжительного локдауна наконец поедут в гости в родственникам, живущим в Италии. Для них не составит большого труда побыть на самоизоляции в течение пяти дней. Но стоит понимать, что подобного рода поездки к организованному туризму не относятся", — поясняет специалист.

Если говорить о регулярных туристических поездках, то в данных условиях они пока невозможны, ведь 5-дневная самоизоляция - серьезный сдерживающий фактор для большинства путешественников, считает Андрей Демура.

Фото: Фонтан Треви в Риме (unsplash.com/christopher-czermak)

"Вряд ли кто-то будет тратить пять суток на самоизоляцию из своего отпуска. Ведь уже открыта масса других направлений, где такого требования не выдвигают. Так или иначе, можно поехать в другие страны Европы. Более года мы ждали открытия Италии, можем подождать еще немного. Поэтому спроса на поездки в таких условиях я не ожидаю", — высказывает он мнение.

"После отмены самоизоляции спрос на Италию будет колоссальным"

В случае, ели в дальнейшем правительство Италии отменит требование самоизоляции по приезду и оставит только условие ПЦР-теста или справки о вакцинации, спрос на туры в страну быстро возобновится, считает директор туркомпаниии.

"До карантина Италия была очень популярной для поездок наших граждан. Если она откроется на условии ПЦР-теста, спрос будет колоссальным. Он и раньше был просто огромный. Италию до введения жесткого локдауна посещало множество украинцев", — отмечает Демура.

Особенность Италии в том, что здесь есть широкие возможности для пляжного, экскурсионного, горнолыжного отдыха, гастрономических и винных дегустационных туров. Также у определенного сегмента туристов были популярны шоппинг-туры в крупные города страны.

Фото: Уличное кафе посреди канала в Венеции (unsplash.com/igor-oliyarnik)

Рим, Венеция, Милан, Флоренция, Неаполь - прекрасные города с богатой историей, в каждом из которых можно провести как минимум несколько дней, гуляя по улицам и изучая местные достопримечательности.

Римини - один из самых популярных пляжных курортов Италии. Сорренто - еще один уютный курортный городок неподалеку от Неаполя, куда едут за спокойным отдыхом на море. Чефалу - живописный городок в Сицилии в 70 километрах от Палермо. Его отличают чистые пляжи, хорошая инфраструктура и большой выбор ресторанов, где представлена региональная кухня.

"Летом в Италию чаще едут за пляжным отдыхом, осенью - по экскурсионным программам. Зима - это лыжи. Это популярнейшее круглогодичное направление. Но - не на условиях самоизоляции", — подводит итог Андрей Демура.

Напомним, ранее Кипр существенно ужесточил правила для невакцинированных туристов.

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