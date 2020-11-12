"Зачем ехать, если все закрыто": как будут работать отели в условиях карантина выходного дня

В среду, 11 ноября, Кабинет министров принял решение усилить карантинные ограничения. На заседании правительства утвердили решение ввести в стране карантин выходного дня с 14 по 30 ноября 2020 года.

Жесткий карантин будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника - каждые выходные. Среди прочего, карантин выходного дня предусматривает, что в выходные не будут работать театры, бары, рестораны. Останутся работать продуктовые и другие магазины.

С момента введения таких ограничений многих интересует, как будут работать отели, гостевые дома, хостелы. Особенно остро стоит вопрос для тех, кто уже запланировал и оплатил туры по Украине, которые совпадают по датам с выходными.

РБК-Украина разбиралось, как теперь будут работать отели на выходных и чего ожидать туристам, которые планируют поездки выходного дня.

Музеи не будут работать

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в рамках новых ограничений будет запрещена работа учреждений, которые предоставляют услуги по размещению, кроме отелей, реабилитационных центров, санаторно-курортных учреждений, стационарных отделений протезирования.

Также на выходных не будут работать музеи, посещение которых как раз и входит в большинство туров выходного дня.

Карантинные ограничения в том формате, который ввел Кабмин, принесет негатив для туристической сферы, считает Антон Тараненко, глава правления Visit Ukraine. Основная часть туристов сегодня в Украине - это те, которые выезжают куда-то именно на выходные, напоминает он.

Фото: Отели на выходных будут работать, но рестораны закроются (pixabay.com)

"Основная масса людей отправляется в дорогу в пятницу, а возвращается вечером в воскресенье. Теперь у них возникнет вопрос: зачем ехать, если все закрыто? Что туристу делать в поездке? Надо или переносить тур на будние дни, или просто ходить и смотреть на город, не посещая музеев и кафе. Турист даже не сможет зайти в заведение, чтобы согреться и выпить чашку кофе, потому что ничего не будет работать, кроме гостиниц", - отмечает эксперт.

Отели будут открыты, но рестораны закроют

По словам Антона Тараненко, постановление Кабмина не запрещает работу отелей. Но отели должны на выходные закрыть рестораны и бары, которые находятся на их территории.

"Во многих отелях есть рестораны, бары. Они должны быть закрыты. Возникает вопрос: как туристу отдохнуть в таких условиях? Завтраки в отелях, вероятно, останутся в формате заказа еды в номер. Но я считаю, что это повлечет за собой много нарушений. Кто-то будет работать сознательно. Но такие правила точно не пойдут никому на пользу, и это однозначно удар по сфере туризма", - считает Антон Тараненко.

В условиях новых ограничений также непонятно, куда пойти или поехать с детьми на выходных, говорит он.

"Если туристы запланировали семейную поездку по Украине с детьми, а по приезду выяснится, что не работают детские комнаты и развлечения для детей, то туристы скорее откажутся от поездки или перенесут ее на неопределенное время", - отмечает глава правления Visit Ukraine.

Спа-зоны в отелях тоже могут закрыть

Отели на выходных продолжат работу. Но, в то же время, спа-услуги там предоставляться не будут, поясняет РБК-Украина Илона Ремигайло, управляющая "Green Park Hotel Трускавец", консультант сферы гостеприимства.

С начала введения карантина в марте многие закрыли отели по требованию правительства или значительно урезали перечень предоставляемых услуг, говорит она.

Фото: Отельеры ожидают, что спа-услуги тоже запретят (pixabay.com)

"Постепенно выходя из карантина, мы возвращали гостей в отели под лозунгом #travelukraine. И, конечно, 70% прибыли получали именно с пятницы по воскресенье. Отпуск на длительный срок украинцы со средним уровнем дохода не могут себе позволить, не чувствуя стабильности. А вот провести выходные с семьей, посетив близлежащие районы - вполне", - отмечает эксперт.

На сегодня правительство не закрывает отели полностью, но вводит ограничения подобного рода, поэтому для многих теряется смысл в путешествии, считает Илона Ремигайло.

"Рестораны и спа-зоны по правилам работать не должны. Кто поедет отдыхать при таких условиях?", - говорит она. Но отмечает, что ждет окончательного ответа от Комитета по туризму при городском совете Трускавца для дальнейших действий.

"Многие бизнесы и без того находятся на грани закрытия. К слову, у меня забронированы были выходные во Львове на 28-29 ноября. Отменяю поездку, так как не вижу смысла ехать так долго и в итоге сидеть в отеле", - добавляет эксперт.

Работают ли хостелы во время карантина?

В рамках карантина выходного дня запрещается работа учреждений, которые предоставляют услуги по размещению. Под эту категорию подпадают и хостелы. Но хостелы и так не работали в регионах "оранжевой" и "красной" зоны, когда в Украине еще действовали старые правила карантинного зонирования и адаптивный карантин, поясняет Антон Тараненко.

"Насколько мне известно, многие хостелы если и принимают гостей, то по правилам отелей: в одном помещении размещаются не более одного-двух людей. Но стоит смотреть каждый отдельный случай, как происходит в разных регионах страны", - говорит он.

Фото: Хостелы в Украине работают в формате отелей, принимая по пару человек в одном номере (pixabay.com)

DREAM Hostels переформатировалась и работает в режиме "отеля", говорит РБК-Украина Марина Кучер, операционный директор сети. В таких условиях многоместные номера (дорм) их гости бронируют как частные номера.

"То есть количество мест уменьшилось более чем в два раза. 4-х местный номер с возможностью бронирования одного койко-места теперь бронируется как отдельный номер на двоих. Номера, которые рассчитаны на 6 и 8 людей, теперь можно забронировать как частный номер. Но для 2-х, 3-х или 4-х человек - это своего рода частный семейный номер", - поясняет она.

По словам Марины Кучер, DREAM Hostels в рамках адаптации к новым условиям ввели дополнительные меры безопасности, инструктажи сотрудников и так далее.

"В условиях пандемии сложно говорить о туризме в его полном проявлении, поэтому большинство наших гостей вынуждены путешествовать по делам", - говорит операционный директор.

Отели могут снизить цены для туристов

Могут ли отели снизить цены для туристов в условиях карантина?

Конкуренция на рынке была и ранее, а теперь отельеры пытаются бороться за каждого гостя, говорит Алина Тищенко, генеральный менеджер DREAM Hostel во Львове.

"Эконом-сегменту выживать сейчас очень сложно. Выйдут из этого лишь сильнейшие. Теперь 3-ки и 5-ки (3-х и 5-ти звездочные гостиницы - ред.) предлагают такие цены, что те, кто ранее мог себе позволить проживание лишь в эконом-отелях, с легкостью могут жить в роскошных гостиницах. На данном этапе уже закрылось много объектов, а с новыми правилами карантина эта тенденция продолжится", - прогнозирует она.

"Те, кто останется "на плаву", будут предлагать гостю массу опций по выгодным ценам, лишь бы привлечь и удержать каждого, поэтому если отельеры будут потерпать от этого всего, то гость однозначно будет рад возможностям, которые перед ним открываются", - считает эксперт.

Фото: Многие туристы из регионов едут на выходные в Киев (РБК-Украина)

Карантин выходного дня негативно отразится на всем сегменте и смежных бизнесах, которые только начали стабилизироваться, говорит РБК-Украина Марина Лео, партнер компании DEOL Partners (оператор сети Senator Hotels and Apartments, 11 Mirrors Design Hotel и Globe Runner).

"Данное решение вызовет резкий спад ресторанного бизнеса. Есть доставка еды, но гости приходят в ресторан не только поесть. Они приходят получить позитивные эмоции. К слову, в гостиницах уровня 4 и 5 звезд в основном останавливаются иностранные путешественники, которые приезжают в Киев в командировку или на уикенд. С такими тенденциями поток иностранных туристов, который и так не очень велик, снизится совсем", - считает она.

Также есть небольшая доля внутреннего туризма: многие едут в Киев как раз на события выходного дня, говорит эксперт. Но этот сегмент туристов скорее не будет путешествовать, пока действуют ограничения, и отели просто не будут заполняться, прогнозирует Марина Лео.

Напомним, ранее мы сообщали, где в Карпатах найти изысканные отели в скандинавском стиле для комфортного отдыха.

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