"Навіщо їхати, якщо все закрито": як будуть працювати готелі в умовах карантину вихідного дня

У середу, 11 листопада, Кабінет міністрів прийняв рішення посилити карантинні обмеження. На засіданні уряду ухвалили рішення ввести в країні карантин вихідного дня з 14 по 30 листопада 2020 року.

Жорсткий карантин буде діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка - кожні вихідні. Серед іншого, карантин вихідного дня передбачає, що у вихідні не будуть працювати, театри, бари, ресторани. Залишаться працювати продуктові та інші магазини.

З моменту введення таких обмежень багатьох цікавить, як будуть працювати готелі, гостьові будинки, хостели. Особливо гостро стоїть питання для тих, хто вже запланував і оплатив тури по Україні, які збігаються по датами з вихідними.

РБК-Україна розбиралося, як тепер на вихідних будуть працювати готелі та чого очікувати туристам, які планують поїздки вихідного дня.

Музеї не будуть працювати

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, в рамках нових обмежень буде заборонена робота установ, які надають послуги з розміщення, крім готелів, реабілітаційних центрів, санаторно-курортних закладів, стаціонарних відділень протезування.

Також на вихідних не будуть працювати музеї, відвідування яких якраз і входить у більшість турів вихідного дня.

Карантинні обмеження в тому форматі, який ввів Кабмін, принесе негатив для туристичної сфери, вважає Антон Тараненко, голова правління Visit Ukraine. Основна частина туристів сьогодні в Україні - це ті, які виїжджають кудись саме на вихідні, нагадує він.

Фото: Готелі на вихідних будуть працювати, але ресторани закриються (pixabay.com)

"Основна маса людей вирушає в дорогу в п'ятницю, а повертається ввечері в неділю. Тепер у них виникне питання: навіщо їхати, якщо все закрито? Що туристу робити в поїздці? Треба або переносити тур на будні дні, або просто ходити та дивитися на місто, не відвідуючи музеїв і кафе. Турист навіть не зможе зайти в заклад, щоб зігрітися і випити чашку кави, тому що нічого не буде працювати, крім готелів", - зазначає експерт.

Готелі будуть відкриті, але ресторани закриють

За словами Антона Тараненко, постанова Кабміну не забороняє роботу готелів. Але готелі повинні на вихідні закрити ресторани та бари, які знаходяться на їх території.

"У багатьох готелях є ресторани, бари. Вони повинні бути закриті. Виникає питання: як туристу відпочити в таких умовах? Сніданки в готелях, ймовірно, залишаться в форматі замовлення їжі в номер. Але я вважаю, що це потягне за собою багато порушень. Хто буде працювати свідомо. Але такі правила точно нікому не підуть на користь, і це однозначно удар по сфері туризму", - вважає Антон Тараненко.

В умовах нових обмежень також незрозуміло, куди піти або поїхати з дітьми на вихідних, каже він.

"Якщо туристи запланували сімейну поїздку по Україні з дітьми, а по приїзду з'ясується, що не працюють дитячі кімнати та розваги для дітей, то туристи швидше відмовляться від поїздки або перенесуть її на невизначений час", - відзначає голова правління Visit Ukraine.

Спа-зони в готелях теж можуть закрити

Готелі на вихідних продовжать роботу. Але водночас спа-послуги там надаватися не будуть, пояснює РБК-Україна Ілона Ремигайло, керуюча "Green Park Hotel Трускавець", консультант сфери гостинності.

З початку введення карантину у березні багато хто закрив готелі на вимогу уряду або значно скоротив перелік надаваних послуг, говорить вона.

Фото: Готельєри очікують, що спа-послуги теж заборонять (pixabay.com)

"Поступово виходячи з карантину, ми повертали гостей в готелі під гаслом #travelukraine. І, звичайно, 70% прибутку отримували саме з п'ятниці по неділю. Відпустку на тривалий термін українці з середнім рівнем доходу не можуть собі дозволити, не відчуваючи стабільності. А ось провести вихідні з сім'єю, відвідавши прилеглі райони - цілком", - відзначає експерт.

На сьогодні уряд не закриває готелі повністю, але вводить обмеження подібного роду, тому для багатьох втрачається сенс у подорожі, вважає Ілона Ремигайло.

"Ресторани та спа-зони за правилами працювати не повинні. Хто поїде відпочивати за таких умов?", - каже вона. Але зазначає, що чекає остаточної відповіді від Комітету з туризму при міській раді Трускавця для подальших дій.

"Багато бізнесів і без того перебувають на межі закриття. До речі, у мене були заброньовані вихідні у Львові на 28-29 листопада. Скасовую поїздку, оскільки не бачу сенсу їхати так довго і в результаті сидіти в готелі", - додає експерт.

Чи працюють хостели під час карантину?

В рамках карантину вихідного дня забороняється робота установ, які надають послуги з розміщення. Під цю категорію підпадають і хостели. Але хостели й так не працювали в регіонах "помаранчевої" і "червоної" зони, коли в Україні ще діяли старі правила карантинного зонування та адаптивний карантин, пояснює Антон Тараненко.

"Наскільки мені відомо, багато хостелів якщо і приймають гостей, то за правилами готелів: в одному приміщенні розміщують не більше одного-двох людей. Але варто дивитися кожен окремий випадок, як відбувається у різних регіонах країни", - говорить він.

Фото: Хостели в Україні працюють у форматі готелів, приймаючи по 1-2 осіб у одному номері (pixabay.com)

DREAM Hostels переформатувалися і працюють в режимі "готелю", говорить РБК-Україна Марина Кучер, операційний директор мережі. В таких умовах багатомісні номери (дорм) їхні гості бронюють як приватні номери.

"Тобто кількість місць зменшилася більш ніж удвічі. 4-місний номер з можливістю бронювання одного ліжко-місця тепер бронюється як окремий номер на двох. Номери, які розраховані на 6 і 8 людей тепер можна забронювати як приватний номер, але номер для 2-х, 3-х або 4-х людей - це свого роду приватний сімейний номер", - пояснює вона.

За словами Марини Кучер, DREAM Hostels в рамках адаптації до нових умов ввели додаткові заходи безпеки, інструктажі співробітників, тощо.

"В умовах пандемії складно говорити про туризм в його повному вияві, тому більшість наших гостей змушені подорожувати у справах", - говорить операційний директор.

Готелі можуть знизити ціни для туристів

Чи можуть готелі знизити ціни для туристів в умовах карантину?

Конкуренція на ринку була й раніше, а тепер готельєри намагаються боротися за кожного гостя, говорить Аліна Тищенко, генеральний менеджер DREAM Hostel у Львові.

"Економ-сегменту виживати зараз дуже складно. Вийдуть з цього лише найсильніші. Тепер 3-ки й 5-ки (3-х і 5-ти зіркові готелі - ред.) пропонують такі ціни, що ті, хто раніше міг собі дозволити проживання лише в економ-готелях, з легкістю можуть жити в розкішних готелях. На даному етапі вже закрилося багато об'єктів, а з новими правилами карантину ця тенденція продовжиться", - прогнозує вона.

"Ті, хто залишиться "на плаву", будуть пропонувати гостю масу опцій за вигідними цінами, лише б залучити й утримати кожного, тому якщо готельєри будуть потерпати від цього всього, то гість однозначно буде радий можливостям, які перед ним відкриваються", - вважає експерт.

Фото: Багато туристів з регіонів їдуть на вихідні до Києва (РБК-Україна)

Карантин вихідного дня негативно позначиться на всьому сегменті та суміжних бізнесах, які тільки почали стабілізуватися, говорить РБК-Україна Марина Лео, партнер компанії DEOL Partner (оператор мережі Hotels and Apartments, 11 Mirrors Design Hotel).

"Це рішення викличе різкий спад ресторанного бізнесу. Є доставка їжі, але гості приходять в ресторан не тільки поїсти. Вони приходять отримати позитивні емоції. До речі, у готелях рівня 4 та 5 зірок в основному зупиняються іноземні мандрівники, які приїжджають в Київ у відрядження або на вікенд. З такими тенденціями потік іноземних туристів, який і так не дуже великий, знизиться зовсім", - вважає вона.

Також є невелика частка внутрішнього туризму: багато хто їде до Києва саме на події вихідного дня, каже експерт. Але цей сегмент туристів скоріше не буде подорожувати, поки діють обмеження, і готелі просто не будуть заповнюватися, прогнозує Марина Лео.

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