Найкращі пляжі світу у 2025 році: експерти назвали топ-50 місць, які подарують райську насолоду

Які пляжі світу визнані найкращими і попали у топ-50 (фото: Getty Images)

У свіжому рейтингу 50 найкращих пляжів світу - традиційно екзотика, бірюзова вода й білий пісок. Та цього разу список здивував не лише фаворитами, а й відсутністю: деякі фаворити минулих років у рейтинг не попали.

Які пляжі світу попали у топ-50, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Рожевий пісок, кришталеві води, дикі лагуни та скелі, що спадають просто в океан - таким є цьогорічний рейтинг найкращих пляжів планети. У переліку - місця з усіх континентів, від загублених островів Мадагаскару до райських куточків Карибського басейну.

Топ-10 найкращих пляжів у світі

1. Кала Голорітце, Італія

Схований на узбережжі Сардинії, цей пляж вражає бірюзовими водами й білосніжними скелями. Дістатися сюди можна лише пішки або човном, що додає чарівності. Кала Голорітце (фото: Вікіпедія)

2. Пляж Енталула, Філіппіни

Маленький рай в архіпелазі Палаван, відомий своєю кришталево чистою водою та вапняковими скелями. Ідеальне місце для снорклінгу. Пляж Енталула (фото: worlds50beaches)

3. Пляж Банг Бао, Таїланд

Пляж на острові Ко Чанг з м’яким білим піском, спокійною атмосферою та яскравими заходами сонця. Поруч - автентичне рибальське село. Пляж Банг Бао (фото: Вікіпедія)

4. Пляж Фтері, Греція

Знаходиться на острові Кефалонія. Оточений скелями й недоторканою природою, доступний лише човном. Пляж Фтері (фото: Вікіпедія)

5. Пляж PK 9, Французька Полінезія

Розташований на атолі Тікехау, цей пляж майже безлюдний, з рожевим піском і лагуною кольору неба. Пляж PK 9 (фото: worlds50beaches)

6. Канта-де-ла-Плая, Домініканська Республіка

Мальовниче узбережжя на острові Саона, з пальмами, спокійною водою та нульовою інфраструктурою - тільки природа. Канта-де-ла-Плая (фото: worlds50beaches)

7. Анс Сурс д’Аржан, Сейшели

Один із найфотографованіших пляжів світу. Величезні гранітні валуни, смарагдова вода та лагідний пісок - класика тропіків. Анс Сурс д’Аржан (фото: Вікіпедія)

8. Носі Іранжа, Мадагаскар

Два острови, з’єднані піщаним перешийком, що з’являється під час відпливу. Чиста вода і нереальні краєвиди. Носі Іранжа (фото: Вікіпедія)

9. Пляж Офу, Американське Самоа

Справжній загублений рай у Тихому океані. Дика природа, мало людей і коралові рифи просто біля берега. Пляж Офу (фото: Вікіпедія)

10. Грейс-Бей, Теркс і Кайкос

Один із найвідоміших пляжів Карибів. Довгий, широкий, з ідеальним піском та розкішними курортами. Грейс-Бей (фото: Вікіпедія)

Які ще пляжі попади у рейтинг

11. Бірюзова затока, Австралія

12. Пляж Боулдерс, ПАР

13. Рожевий пляж, Індонезія

14. Шол-Бей-Іст, Ангілья

15. Лагуна Детва, Ємен

16. Пляж Вутумі, Греція

17. Острів Одна Нога, Острови Кука

18. Пляж Родас, Іспанія

19. Пляж Баландра, Мексика

20. Пляж Понтал-ду-Аталая, Бразилія

21. Пляж Уортон, Австралія

22. Кайо-де-Агуа, Венесуела

23. Севен-Майл-Біч, Кайманові острови

24. Кайо-Сапатілья, Японія

25. Бая-ду-Саншу, Бразилія

26. Підковоподібна затока, Бермудські острови

27.Острів Палау Паламбак, Індонезія

28. Пляж Фрідом, Таїланд

29. Скупчення скель (The Baths), Британські Віргінські острови

30. Анс Жоржет, Сейшели

31. Пляж Фрайс, Антигуа і Барбуда

32. Гранд-Анс, Гренада

33. Пляж Ле Морн, Маврикій

34. Багаторазова затока (Bahía de las Águilas), Домінікана

35. Мідс-Бей, Ангілья

36. Пляж Порто Кацикі, Греція

37. Голий пляж, Австралія

38. Пляж Бон-Бон, Філіппіни

39. Пляж Саадіят, ОАЕ

40. Гоямбокка, Шрі-Ланка

41. Пляж Пунта Ува, Коста-Рика

42. Сієста-Біч, США

43. Пляж Падже, Занзібар

44. Пляж Клейн-Бонер, Бонайре

45. Пляж Катедрал-Коув, Нова Зеландія

46. Санта-Джулія, Франція

47. Затока Гарднер, Еквадор

48. Пляж Кім, Ірландія

49. Піщана коса Кураманді, Мальдіви

50. Ла Пелоза, Італія

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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Вікіпедія, worlds50beaches, Travel + Leisure.